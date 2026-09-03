Πώς βρέθηκε ο Ed Sheeran στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon

Ο Ed Sheeran έκανε εμφάνιση-έκπληξη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon 2026 στο Σαν Φρανσίσκο και τραγούδησε το «Celestial»

Με μια ματιά Ο Ed Sheeran εμφανίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon 2026 στο Σαν Φρανσίσκο.

Ερμήνευσε το τραγούδι του "Celestial" και το κλασικό θέμα του anime Pokémon.

Η εμφάνιση συνδέεται με την πολυετή αγάπη του Sheeran για τα Pokémon από την παιδική του ηλικία.

Το "Celestial" κυκλοφόρησε το 2022 ειδικά για τα παιχνίδια Pokémon Scarlet & Violet. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εμφάνιση που κανείς δεν περίμενε επιφύλασσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon 2026 στους fans που βρέθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Ed Sheeran εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή του Chase Center και χάρισε στο κοινό ένα διαφορετικό live, συνδυάζοντας τη μουσική του με έναν από τους πιο γνωστούς κόσμους των videogames και του anime.

Ο Βρετανός τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή την Κυριακή, στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου. Αρχικά ερμήνευσε το «Celestial», το τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 2022 για τα Pokémon Scarlet & Violet, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε σε ακουστική εκτέλεση και το κλασικό θέμα από το αρχικό anime των Pokémon.

Διάβασε επίσης: Ατύχημα στη συναυλία του Ed Sheeran – Στο νοσοκομείο 6 μέλη του συνεργείου

Το event στο Chase Center συγκέντρωσε περισσότερους από 50.000 επισκέπτες κάθε ημέρα, με παίκτες από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν στις επίσημες διοργανώσεις των Pokémon videogames, του Pokémon Trading Card Game, αλλά και των Pokémon Go και Unite. Εκτός από τους αγώνες, οι fans είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, να αγοράσουν merchandise και να ζήσουν διάφορες Pokémon εμπειρίες.

Η εμφάνιση του Sheeran δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού η σχέση του με τα Pokémon κρατάει πολλά χρόνια. Ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν για την αγάπη του για τα παιχνίδια, αποκαλύπτοντας πως ξεκίνησε να παίζει από όταν ήταν παιδί.

Μάλιστα, έχει περιγράψει πώς έπαιζε μαζί με τον αδερφό του, έχοντας διαφορετικές εκδόσεις των παιχνιδιών και ανταλλάσσοντας Pokémon μεταξύ τους ώστε να συμπληρώσουν τα Pokédex τους. Παρότι του άρεσαν και οι συλλεκτικές κάρτες, τα videogames ήταν αυτά που τον κέρδιζαν περισσότερο.

Για τον Ed, τα Pokémon δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι. Όπως έχει εξηγήσει, αποτελούσαν έναν κόσμο στον οποίο μπορούσε να ξεφεύγει από όσα τον δυσκόλευαν στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα κατά τα σχολικά του χρόνια. Ήταν ένας τρόπος να αποσυνδέεται από την πραγματικότητα και να χάνεται σε έναν κόσμο γεμάτο περιπέτεια.

Το «Celestial» που έφερε ξανά τα Pokémon στο προσκήνιο

Το «Celestial» κυκλοφόρησε το 2022 και δημιουργήθηκε ειδικά για τα Pokémon Scarlet & Violet. Το τραγούδι έγινε ακόμη ένα σημείο σύνδεσης ανάμεσα στον Ed Sheeran και το franchise που αγαπούσε από μικρός, κάνοντας την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ακόμη πιο ξεχωριστή.

Έτσι, μπροστά σε χιλιάδες fans, ο Ed Sheeran βρέθηκε στο ίδιο stage με έναν κόσμο που αποτελούσε μέρος της παιδικής του ηλικίας. Και κάπως έτσι, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon απέκτησε ένα από τα πιο unexpected celebrity moments της φετινής διοργάνωσης.

Διάβασε επίσης: