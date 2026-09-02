Ατύχημα στη συναυλία του Ed Sheeran – Στο νοσοκομείο 6 μέλη του συνεργείου

Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από πτώση βαρέος εξοπλισμού στο στάδιο Ford Field, με τις αρχές του Μίτσιγκαν να ξεκινούν επίσημη έρευνα

Με μια ματιά Έξι μέλη συνεργείου τραυματίστηκαν σοβαρά σε εργατικό ατύχημα κατά την αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού μετά συναυλία.

Βαριά τμήματα εξοπλισμού κατέπεσαν στο τούνελ οχημάτων του σταδίου Ford Field, καταπλακώνοντας τους εργαζόμενους.

Η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Μίτσιγκαν ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, κανένας δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα επισκίασε τη συναυλία του Ed Sheeran στο Ντιτρόιτ, καθώς 6 μέλη του συνεργείου αποσυναρμολόγησης τραυματίστηκαν βαριά μέσα στο στάδιο Ford Field. Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ, όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «load-out» στο τούνελ οχημάτων του σταδίου, βαριά τμήματα εξοπλισμού κατέπεσαν ξαφνικά και καταπλάκωσαν τους ανυποψίαστους εργαζόμενους. Η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Μίτσιγκαν κινητοποιήθηκε αμέσως και ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η αστοχία στα μέτρα προστασίας.

Η άμεση κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και των διασωστών απέτρεψε τα χειρότερα, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι και οι 6 τραυματίες μεταφέρθηκαν γρήγορα σε νοσοκομεία της περιοχής. Δύο εξ αυτών διακομίστηκαν με ασθενοφόρα που βρίσκονταν ήδη σε ετοιμότητα στον χώρο για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις παρελήφθησαν από τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας του Ντιτρόιτ. Ευτυχώς, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, κανένας τραυματισμός δεν κρίνεται απειλητικός για τη ζωή τους, με τους δύο ασθενείς να νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και τους άλλους τέσσερις να είναι απολύτως σταθεροί.

Διάβασε επίσης: Miley Cyrus: Το νέο album «Bass Persuades» έρχεται και εκείνη επιστρέφει στη σκηνή

Η στάση των εμπλεκομένων και η περιοδεία

Η διεύθυνση του σταδίου Ford Field εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την αστραπιαία αντίδρασή του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμία εικασία για τα αίτια του ατυχήματος, σεβασμού ένεκεν της εν εξελίξει επίσημης έρευνας και των ανθρώπων που τραυματίστηκαν.

Το ατύχημα συνέβη μετά τη συναυλία του Βρετανού pop σταρ στις 29 Αυγούστου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας του (Loop Tour). Η περιοδεία ξεκίνησε τον Ιανουάριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, έπειτα από μια σειρά εμφανίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική. Ο ίδιος ο Ed Sheeran δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποιο δημόσιο σχόλιο σχετικά με το συμβάν.

Διάβασε επίσης: