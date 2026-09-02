Μουσική 02.09.2026

Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή της Dara – Μετά από σχεδόν 10 χρόνια κάνει το επόμενο βήμα

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Η DARA γυρίζει σελίδα στην καριέρα της, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία της με τη Virginia Records μετά από 10 χρόνια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η DARA ολοκληρώνει τη συνεργασία της με τη Virginia Records μετά από σχεδόν 10 χρόνια.
  • Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την αλλαγή μέσω Instagram, εκφράζοντας συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.
  • Η DARA απολογίζεται για τη δεκαετή πορεία, αναφέροντας εμπειρίες, δυσκολίες και όμορφες στιγμές.
  • Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, κοιτάζοντας με ενθουσιασμό το μέλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στην επαγγελματική πορεία της DARA, καθώς η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως ολοκληρώνεται η συνεργασία της με τη Virginia Records. Μετά από σχεδόν μία δεκαετία κοινής διαδρομής, γεμάτη τραγούδια, επιτυχίες, live εμφανίσεις και πολλές σημαντικές στιγμές, η DARA αφήνει πίσω της ένα κεφάλαιο που αποτέλεσε μεγάλο κομμάτι της καριέρας της. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η DARA στη σκηνή με εντυπωσιακή εμφάνιση, ερμηνεύοντας το τραγούδι "Bangaranga" με τον Jax Jones.
https://www.instagram.com/darnadude/

Η DARA επέλεξε να μιλήσει για το τέλος της συνεργασίας με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τι ακριβώς οδήγησε στην απόφαση. Στην ανάρτησή της έκανε έναν μικρό απολογισμό των σχεδόν δέκα χρόνων που πέρασε μαζί με τη δισκογραφική εταιρεία, αναφερόμενη στις εμπειρίες, στις δυσκολίες αλλά και στις όμορφες στιγμές που έζησε. Παράλληλα, φρόντισε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη διαδρομή και συνέβαλαν στην εξέλιξή της ως καλλιτέχνιδας.

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«Κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν, απλώς παίρνουν μια νέα κατεύθυνση», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα με το οποίο η DARA ανακοίνωσε την αλλαγή. Η τραγουδίστρια μίλησε με θερμά λόγια για την εμπιστοσύνη, την αγάπη για τη μουσική και όλα όσα δημιούργησαν μαζί με την ομάδα της Virginia Records, δείχνοντας πως παρά το τέλος της επαγγελματικής συνεργασίας, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι αναμνήσεις παραμένουν σημαντικές για εκείνη.

Η DARA ποζάρει μπροστά από φωτεινές επιγραφές στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Jax Jones για το «Bangaranga».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους της εταιρείας, τονίζοντας πως πίσω από όλα όσα κατάφεραν μαζί υπήρχε μια ομάδα που έβαλε χρόνο, ταλέντο και προσωπική προσπάθεια σε κάθε βήμα. Για τη DARA, λοιπόν, το τέλος της συνεργασίας δεν φαίνεται να αποτελεί μια διαγραφή του παρελθόντος, αλλά περισσότερο το κλείσιμο ενός κύκλου που είχε σημαντικό ρόλο στην πορεία της.

Η DARA με μπλουζάκι μονόκερος και μπάλα παραλίας ποζάρει δίπλα σε ομπρέλα, προετοιμάζοντας το "Bangaranga" για νέες επιτυχίες.
https://www.instagram.com/darnadude/

Μέχρι στιγμής, η DARA δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο που οδήγησε στο τέλος της συνεργασίας με τη Virginia Records, ούτε έχει μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Το μόνο που είναι ξεκάθαρο είναι πως κοιτάζει ήδη μπροστά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έρχονται νέα πράγματα στην καριέρα της. Η ίδια μάλιστα μίλησε για το μέλλον με ενθουσιασμό, δείχνοντας πως η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι κάνει pause στη μουσική της πορεία.

Η Dara ανακοινώνει τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της μετά από δέκα χρόνια, κάνοντας το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.
https://www.instagram.com/darnadude/?hl=el

Η σχέση της DARA με τη Virginia Records ξεκίνησε σχεδόν δέκα χρόνια πριν, όταν έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον χώρο της μουσικής. Μέσα από αυτή τη συνεργασία κατάφερε να χτίσει σταδιακά το δικό της κοινό και να εξελιχθεί σε ένα από τα αναγνωρίσιμα ονόματα της βουλγαρικής pop σκηνής. Η νέα αυτή εξέλιξη, επομένως, σηματοδοτεί ένα αρκετά διαφορετικό κεφάλαιο για την τραγουδίστρια, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο τι θα ακολουθήσει.

Η DARA παίζει μπιλιάρδο με τον Jax Jones, ενώ ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους τραγούδι «Bangaranga».
https://www.instagram.com/darnadude/

Κλείνοντας αυτόν τον κύκλο με ευγνωμοσύνη για όσα έζησε, η DARA φαίνεται έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα και να δει πού θα την οδηγήσει η νέα της πορεία. Άλλωστε, όπως άφησε να φανεί και η ίδια, μια επαγγελματική συνεργασία μπορεί να τελειώνει, όμως η μουσική, οι εμπειρίες και οι άνθρωποι που έγιναν κομμάτι μιας διαδρομής μένουν. Και τώρα, το επόμενο chapter της DARA μόλις ξεκινά.

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DARA μουσική
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