Ο Drake τραγούδησε για πρώτη φορά live τα «Iceman» – Η εμφάνιση-έκπληξη στο Τορόντο

Η απρόσμενη εμφάνιση του Drake στη σκηνή και τα τρία τραγούδια του «Iceman» που ακούστηκαν live για πρώτη φορά

Με μια ματιά Ο Drake έκανε έκπληξη στη συναυλία του Don Toliver στο Τορόντο.

Παρουσίασε για πρώτη φορά live τραγούδια από το άλμπουμ «Iceman».

Εκτέλεσε τρία κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου «Janice STFU».

Η εμφάνιση έγινε στην πατρίδα του, το Τορόντο, δίνοντας στο άλμπουμ του πρώτη σκηνική παρουσία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake ξέρει πολύ καλά πώς να μετατρέπει μια συνηθισμένη συναυλία σε γεγονός που συζητιέται, και αυτή τη φορά το απέδειξε ξανά στο Τορόντο. Ο δημοφιλής ράπερ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στη συναυλία του Don Toliver στο Scotiabank Arena και ανέβηκε στη σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσει. Για πρώτη φορά από την κυκλοφορία του «Iceman», ο Drake παρουσίασε ζωντανά τραγούδια από το άλμπουμ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον Don Toliver.

Το ιδιαίτερο της βραδιάς, μάλιστα, ήταν πως ο Drake δεν περιορίστηκε σε μία σύντομη εμφάνιση, αλλά έδωσε ένα μικρό set με τρία τραγούδια, επιβεβαιώνοντας πως όταν πρόκειται για live εμφανίσεις, ξέρει πώς να τραβά όλα τα βλέμματα πάνω του.

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Στη μέση της συναυλίας του Don Toliver στο Scotiabank Arena του Τορόντο, ο Drake έκανε μια αναπάντεχη εμφάνιση στη σκηνή, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό. Ήταν η πρώτη φορά που παρουσίασε live τραγούδια από το «Iceman» μετά την κυκλοφορία του, επιλέγοντας τρία κομμάτια από το άλμπουμ, τα «Shabang», «Burning Bridges» και «Janice STFU». Ο ίδιος ευχαρίστησε τον Don Toliver για την πρόσκληση, τονίζοντας πως ήταν η πρώτη του live εμφάνιση με το νέο υλικό.

Η στιγμή έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή επειδή πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο, τη γενέτειρα του Drake, ενώ ο Don Toliver τον ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του και μίλησε για την επιρροή που έχει ασκήσει στη μουσική και στη νέα γενιά καλλιτεχνών. Ιδιαίτερη δυναμική έχει αποκτήσει το «Janice STFU», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, χαρίζοντας στον Drake το 14ο No. 1 single της καριέρας του.

Παράλληλα, το «Iceman» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, έχοντας βρεθεί στην κορυφή του Billboard 200 και αποτελώντας το 15ο Νο. 1 άλμπουμ του Drake. Η αιφνιδιαστική εμφάνισή του στο live του Don Toliver έδωσε έτσι στο νέο του άλμπουμ την πρώτη μεγάλη σκηνική στιγμή του, με το κοινό του Τορόντο να γίνεται το πρώτο που άκουσε ζωντανά τα νέα τραγούδια.

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