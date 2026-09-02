Τα hip hop events του Σεπτεμβρίου που δεν πρέπει να χάσεις

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβριος περιλαμβάνει πολλά hip hop και rap events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Διεθνή ονόματα όπως οι La Coka Nostra και ο Skepta θα εμφανιστούν στην Αθήνα.

Το Street Mode Festival στη Θεσσαλονίκη συνδυάζει μουσική με street culture.

Έλληνες καλλιτέχνες όπως οι Κοινοί Θνητοί, ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ και HAWK θα πραγματοποιήσουν live. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες πως με το τέλος του καλοκαιριού πέφτουν και οι ρυθμοί, ο Σεπτέμβριος έρχεται για να σου αλλάξει γνώμη. Ο μήνας ξεκινά δυναμικά για τους φίλους της hip hop και rap σκηνής, με συναυλίες, φεστιβάλ και ξεχωριστά events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από διεθνή ονόματα που επιστρέφουν στην Ελλάδα μέχρι καλλιτέχνες της εγχώριας σκηνής που ετοιμάζουν δυνατά live, έχεις αρκετές αφορμές για να κρατήσεις τις επόμενες εβδομάδες γεμάτες μουσική. Αν θέλεις να συνδυάσεις τη βραδινή έξοδο με αυθεντικό urban ήχο, ένταση και live performances, σημείωσε τις ημερομηνίες που ξεχωρίζουν.

1. La Coka Nostra – 2 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με ιδιαίτερα δυνατές διαθέσεις, καθώς οι La Coka Nostra έρχονται στην Αθήνα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου για μια εμφάνιση στο Arch Club. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00, ενώ τη βραδιά θα ανοίξουν ο Θύτης και ο Λοιμός. Το hip hop supergroup, με μέλη που συνδέονται με τους House of Pain, τους Non Phixion και τη σκηνή της Βοστώνης, της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες, φέρνει στην Αθήνα τον χαρακτηριστικό σκοτεινό και επιθετικό ήχο του. Αν αγαπάς το underground rap, πρόκειται για ένα από τα live που μπορούν να δώσουν από νωρίς τον τόνο στον συναυλιακό Σεπτέμβριο.

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2. Το Σφάλμα x Raibo – 2 Σεπτεμβρίου στη Ρεματιά

Την ίδια ημέρα, το αθηναϊκό κοινό έχει ακόμη μία επιλογή. Το Σφάλμα και ο Raibo παρουσιάζουν την «Τζαμάικα των Βαλκανίων» στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, σε ένα Summer Edition live που ξεκινά στις 21:00. Μαζί τους θα εμφανιστούν οι Κοινοί Θνητοί, ο Frank the Zapper και ο Retro RC, ενώ στη σκηνή θα βρίσκεται full band με τον Πέτρο Κασιμάτη, τον Νώντα Κυργιάκη και τον Φώτη Τσώλη. Αν ψάχνεις ένα live που να συνδυάζει rap, μπάντα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αυτή η βραδιά έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον.

3. Off The Hook 2026 – 11 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ

Στις 11 Σεπτεμβρίου, το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης της urban σκηνής για το Off The Hook 2026. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Skepta, ενώ το ελληνικό line-up περιλαμβάνει τους Toquel, Εθισμό, Vlospa, Gxhan και Lunar. Το φεστιβάλ επιχειρεί να ενώσει διαφορετικές γενιές και ήχους της hip hop, δημιουργώντας μια βραδιά με έντονο festival χαρακτήρα. Αν θέλεις ένα μεγάλο event με διεθνές όνομα και δυνατή παρουσία της ελληνικής rap σκηνής, το OTH26 είναι από τις ημερομηνίες που δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητες.

4. Κοινοί Θνητοί – 11 Σεπτεμβρίου στην Καισαριανή

Την ίδια ημέρα, οι Κοινοί Θνητοί δίνουν μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο ιστορικό Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Η εμφάνιση ξεκινά στις 21:00 και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ημέρας μνήμης και τιμής. Από νωρίς το απόγευμα πραγματοποιούνται δράσεις στον χώρο, ενώ το live έρχεται να συνδέσει τη μουσική με την ιστορική μνήμη της Καισαριανής. Αν θέλεις μια συναυλιακή εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αυτή η βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

5. Street Mode Festival – 12 και 13 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη παίρνει τη σκυτάλη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, όταν το Street Mode Festival επιστρέφει για 14η χρονιά στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία. Η διοργάνωση συνδυάζει μουσική και street culture, με graffiti jam, parkour, freerunning, street dance και All-Styles Battle. Παράλληλα, το Thrift Zone by Sold-Out Stores φιλοξενεί ρούχα, δίσκους και χειροποίητες δημιουργίες, ενώ τα after-parties συνεχίζουν τη βραδιά στους εσωτερικούς χώρους. Αν για σένα η urban κουλτούρα είναι κάτι περισσότερο από τη μουσική, το Street Mode έχει όλα τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας.

6. Rationalistas – 14 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Στις 14 Σεπτεμβρίου, οι Rationalistas ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων για ένα live που κοιτάζει πίσω σε σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας τους στην ελληνική hip hop σκηνή. Το συγκρότημα αναμένεται να παρουσιάσει τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφική του πορεία, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει ξανά κομμάτια που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές στιγμές και γενιές της ελληνικής rap.

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7. Κάτοχος – 17 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Κάτοχος ανεβαίνει στη σκηνή του WE στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του νέου του δίσκου «Κουκουβάγιες». Η εμφάνιση μεταφέρθηκε από τις 18 στις 17 Σεπτεμβρίου, με τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια να ισχύουν κανονικά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00, ενώ στα decks θα βρίσκονται οι Nosfer και Mr. Storm. Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του στην Αθήνα, ο Κάτοχος μεταφέρει το live του στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως στόχο να μεταδώσει στο κοινό την ίδια ένταση και ενέργεια.

8. ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ – 19 Σεπτεμβρίου στην Ηλιούπολη

Το ετήσιο ραντεβού του ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ με το αθηναϊκό κοινό επιστρέφει στις 19 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής». Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη χρονιά που ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί το συγκεκριμένο live στην Ηλιούπολη. Η προπώληση ξεκινά από τα 10 ευρώ για τα Early Bird εισιτήρια, ενώ στη συνέχεια η τιμή διαμορφώνεται στα 12 ευρώ και στην τελική φάση στα 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30 και η συναυλία ξεκινά στις 20:30.

9. Pantheon Double Stage – 19 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Την ίδια ημέρα, το Plex στην Κεραμεικού φιλοξενεί το Pantheon Double Stage. Δύο stages, μουσική, street culture και underground αισθητική συνθέτουν μια βραδιά που έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως ολοκληρωμένη εμπειρία παρά ως ένα απλό party. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00 και η δράση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με το κοινό να έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ανάμεσα στα δύο διαφορετικά stages.

10. HAWK – 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Ο Σεπτέμβριος κλείνει δυναμικά για τη Θεσσαλονίκη με τον HAWK να ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου στις 20 Σεπτεμβρίου. Ο καλλιτέχνης αναμένεται να παρουσιάσει ζωντανά τόσο νέο υλικό όσο και αγαπημένα τραγούδια από τη μέχρι σήμερα πορεία του. Στο πλευρό του θα βρεθούν special guests, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες αφορμές για εκπλήξεις πάνω στη σκηνή. Αν θέλεις να κλείσεις τον συναυλιακό μήνα με ένα δυνατό rap live, αυτή είναι μία από τις ημερομηνίες που αξίζει να κρατήσεις.

Ο Σεπτέμβριος του 2026 αποδεικνύεται τελικά ένας από τους πιο γεμάτους μήνες για την ελληνική hip hop σκηνή, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να φιλοξενούν μεγάλα ονόματα, φεστιβάλ και ιδιαίτερες μουσικές συναντήσεις. Από τον Skepta και τους La Coka Nostra μέχρι τους Κοινούς Θνητούς, τον ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ και τον HAWK, οι επιλογές είναι αρκετές για να γεμίσεις το ημερολόγιό σου με δυνατές rap βραδιές.

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