Ο Tom Hardy κυκλοφόρησε το πρώτο του rap album ως Frankie Pulitzer, σε συνεργασία με τους Czarface

Με μια ματιά Ο Tom Hardy κυκλοφόρησε το πρώτο του rap album ως Frankie Pulitzer, με τίτλο «Czarface Meets Frankie Pulitzer».

Το album είναι συνεργασία με το hip hop group Czarface και περιλαμβάνει συμμετοχές από Method Man και Busta Rhymes.

Ο Hardy έχει μακροχρόνια σχέση με τη rap, γράφοντας και κάνοντας rap από τα 14 του.

Το 2018 είχε κυκλοφορήσει ένα παλιότερο mixtape από το 1999, ηχογραφημένο ως Tommy No 1. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tom Hardy αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη τους κινηματογραφικούς του ρόλους και να συστηθεί στο κοινό με ένα διαφορετικό alter ego. Ο 48χρονος ηθοποιός κυκλοφόρησε το πρώτο του rap album ως Frankie Pulitzer, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση του με τη hip hop δεν είναι καθόλου καινούργια.

Το άλμπουμ ονομάζεται «Czarface Meets Frankie Pulitzer» και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του με το hip hop group Czarface. Η 15-track κυκλοφορία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμμετοχές από Method Man και Busta Rhymes, ενώ κρύβει αρκετές αναφορές στον κινηματογραφικό κόσμο του Hardy.

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Για όσους παρακολουθούν εδώ και χρόνια το μουσικό alter ego του ηθοποιού, πάντως, η αποκάλυψη δεν έπεσε ακριβώς σαν κεραυνός. Ο Hardy είχε συνδεθεί με το όνομα Frankie Pulitzer ήδη από το 2021, όταν ξεκίνησε η συνεργασία του με τους Czarface, με τις φήμες για την πραγματική του ταυτότητα να φουντώνουν.

Ο Tom Hardy είναι ο Frankie Pulitzer

Στο νέο project, ο Tom Hardy εμφανίζεται ως Frankie Pulitzer και συμμετέχει ενεργά στα tracks μαζί με τους Czarface. Στο music video, μάλιστα, το πρόσωπό του παραμένει καλυμμένο κάτω από μια ασπρόμαυρη balaclava, ενώ ο ίδιος rapάρει δίπλα στο συγκρότημα.

Tom Hardy Drops Surprise Debut Rap Album with NSFW Lyrics About Kathy Bates and a Bane Voice Feature https://t.co/uQwbPuZfQg — People (@people) August 31, 2026

Το album δεν μένει μόνο στη μουσική. Ανάμεσα στις αναφορές που περιλαμβάνει βρίσκεται και ο Bane, ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Hardy στο «The Dark Knight Rises» το 2012. Έτσι, το νέο του rap chapter μοιάζει να ενώνει δύο πλευρές του: τον ηθοποιό και τον μουσικό που έκρυβε για χρόνια μέσα του.

Η σχέση του με τη rap

Ο Tom Hardy έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για την αγάπη του για τη rap. Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο BBC Newsbeat, άρχισε να γράφει και να κάνει rap από την ηλικία των 14 ή 15 ετών.

Μάλιστα, η μουσική του δράση είχε ξεκινήσει πολύ πριν εμφανιστεί ως Frankie Pulitzer. Το 2018 κυκλοφόρησε ένα παλιότερο mixtape, το οποίο είχε ηχογραφήσει το 1999 μαζί με τον Ed Tracy, όταν χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό όνομα Tommy No 1.

Η συγκεκριμένη δουλειά είχε δημιουργηθεί σε bedroom studio και παρέμενε ουσιαστικά στο συρτάρι για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο Ed Tracy αποφάσισε τελικά να τη δώσει στο κοινό, αποκαλύπτοντας μια εντελώς διαφορετική πλευρά του γνωστού ηθοποιού.

Από τον Bane στον Frankie Pulitzer

Ο Hardy έχει παραδεχτεί πως έχει ηχογραφήσει αρκετή μουσική όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς όμως να έχει κυκλοφορήσει επίσημα. Τώρα, με το «Czarface Meets Frankie Pulitzer», φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει επιτέλους χώρο σε αυτή την πλευρά του εαυτού του.

Και το timing δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενδιαφέρον: ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του Hollywood εμφανίζεται πλέον επίσημα ως rapper, με ένα ολοκληρωμένο album και συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της hip hop.

Από το «The Dark Knight Rises» και τον Bane μέχρι τον Frankie Pulitzer, ο Tom Hardy αποδεικνύει πως το career multiverse του είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο νομίζαμε.

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