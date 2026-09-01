Το MEGA ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Παύλο Τσίμα

Νέα σελίδα για τον Παύλο Τσίμα σε MEGA και MEGA NEWS 104,6 με διπλό ρόλο στην ενημέρωση

Με μια ματιά Ο Παύλος Τσίμας αναλαμβάνει σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Συνεχίζει να αρθρογραφεί στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Συμμετέχει καθημερινά στη ραδιοφωνική εκπομπή «Ημερολόγιο» στο MEGA NEWS 104,6.

Η συνεργασία του με το MEGA ενισχύει την τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρουσία του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ήδη αρθρογράφος στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο Παύλος Τσίμας αποκτά πλέον ενεργή παρουσία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Alter Ego Media.

Στο MEGA, ο Παύλος Τσίμας αναλαμβάνει ρόλο σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ». Με την πολυετή εμπειρία του στο ρεπορτάζ, την οξυδερκή του ματιά, την ικανότητά του να διαβάζει πίσω από την είδηση αλλά και τη χαρακτηριστική ψυχραιμία με την οποία προσεγγίζει τα θέματα, συμβάλλει στην αποτίμηση των γεγονότων που βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας αλλά και στην ανάδειξη εκείνων που προδιαγράφουν τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας.

Παράλληλα, ο Παύλος Τσίμας βρίσκεται καθημερινά 10:00 -11:00 πίσω από τα μικρόφωνα του MEGA NEWS 104,6, του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media. Στο «Ημερολόγιο», τη ραδιοφωνική εκπομπή του, ανοίγει καθημερινά την ατζέντα της ημέρας και δίνει χώρο στον διάλογο για μία πιο αναλυτική προσέγγιση της επικαιρότητας.