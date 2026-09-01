Σφοδρή κριτική κατά του Mel Gibson για χλευασμό διερμηνέα νοηματικής

Με μια ματιά Ο Mel Gibson δέχτηκε σφοδρή κριτική για χλευασμό διερμηνέα νοηματικής γλώσσας σε εκδήλωση.

Βίντεο τον έδειξε να κάνει κοροϊδευτικές χειρονομίες πίσω από τη διερμηνέα στην Fan Expo Canada.

Η κοινότητα των κωφών και χρήστες στα social media εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια.

Ο ηθοποιός απολογήθηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντας την πράξη του «απερίσκεπτη βλακεία». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σφοδρές αντιδράσεις και κύμα κατακραυγής έχει προκαλέσει ο Mel Gibson, έπειτα από βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και τον δείχνει να χλευάζει διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας επί σκηνής. Ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής για τη στάση του, αναγκάζοντάς τον να προχωρήσει άμεσα σε δημόσια απολογία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, 29 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ηθοποιού στο Fan Expo Canada στο Τορόντο. Καθώς ο Gibson ανέβαινε μπροστά στην κατάμεστη αίθουσα μετά την εισαγωγή του από τον συντονιστή Liam Crowley, καταγράφηκε σε βίντεο να κάνει υπερβολικές και κοροϊδευτικές χειρονομίες ακριβώς πίσω από τη διερμηνέα που βρισκόταν εκεί για τη μετάφραση.

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Η οργή στα social media και η αντίδραση της κοινότητας

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στο X (πρώην Twitter), προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια χρηστών και μελών της κοινότητας των κωφών. Χρήστης που ανάρτησε το σχετικό υλικό εξέφρασε την απογοήτευσή του, τονίζοντας πως είναι λυπηρό να βλέπει τη νοηματική γλώσσα να γίνεται αντικείμενο χλευασμού, δεδομένου του διαρκούς αγώνα που δίνεται για την επαγγελματική της αναγνώριση και τον σεβασμό.

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 — TheBlaze (@theblaze) August 31, 2026

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση πήραν γρήγορα φωτιά, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μια συμπεριφορά που συνάδει με το παρελθόν του ηθοποιού. Αρκετοί αναρωτήθηκαν γιατί συνεχίζει να προσκαλείται σε μεγάλες εκδηλώσεις, ενώ δεν έλειψαν οι χαρακτηρισμοί που τον αποκαλούσαν «απεχθή» και «απογοήτευση», υπενθυμίζοντας παλαιότερα αμφιλεγόμενα περιστατικά της καριέρας του.

Η επίσημη συγγνώμη του ηθοποιού

Μπροστά στο κύμα των αντιδράσεων, ο Mel Gibson έσπασε τη σιωπή του και επιχείρησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Μιλώντας αποκλειστικά στην Daily Mail τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, χαρακτήρισε την κίνησή του «απερίσκεπτη βλακεία» και απέμεινε να ζητάει συγγνώμη.

Mel Gibson under fire for mocking deaf ASL interpreter at Fan Expo Canada https://t.co/UQrgRxmbSn pic.twitter.com/URZOmZRfkQ — Page Six (@PageSix) August 31, 2026

«Μερικές φορές, όταν σε σπρώχνουν πάνω σε μια σκηνή, κάτω από τα φώτα, το μυαλό σου είναι παντού και καμιά φορά εκδηλώνεται αυθόρμητα μια απερίσκεπτη βλακεία», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του. Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν υπήρχε απολύτως καμία πρόθεση κακίας εκ μέρους του, κλείνοντας με μια ειλικρινή συγγνώμη προς οποιονδήποτε ένιωσε να προσβάλλεται ή να ενοχλείται από τη συμπεριφορά του.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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