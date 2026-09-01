Beauty 01.09.2026

Η gua sha ρουτίνα της Kendall Jenner για εφέ lifting

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Το πρωινό μυστικό ομορφιάς του διάσημου μοντέλου για άμεση αποσυμφόρηση, αντιγήρανση και φυσικό lifting χωρίς επεμβάσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν αναρωτιέσαι πώς τα top models καταφέρνουν να ξυπνούν κάθε πρωί χωρίς ίχνος πρηξίματος και με εντυπωσιακά σμιλεμένα χαρακτηριστικά, η απάντηση συχνά βρίσκεται σε ένα αρχαίο εργαλείο ομορφιάς που έχει κατακτήσει τον κόσμο του skincare. Η Kendall Jenner έχει κάνει το Gua Sha αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, αποδεικνύοντας ότι τα παραδοσιακά μυστικά ευεξίας της Ανατολής μπορούν να προσαρμοστούν τέλεια στους σύγχρονους ρυθμούς ζωής. Μέσα από τα social media και τα beauty secrets που μοιράζεται κατά καιρούς με το κοινό της, μας δίνει μια μοναδική γεύση από τις πρωινές της συνήθειες, αποκαλύπτοντας πώς καταφέρνει να διατηρεί το πρόσωπό της φρέσκο, λαμπερό και απόλυτα τονωμένο.

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Freepik

Το μυστικό της επιτυχίας της δεν κρύβεται αποκλειστικά στο ίδιο το υλικό του εργαλείου, αλλά στον τρόπο, τη φιλοσοφία και τη συνέπεια με την οποία το ενσωματώνει στο πρόγραμμα περιποίησής της. Με μερικές απλές, στοχευμένες κινήσεις που ενεργοποιούν την κυκλοφορία του αίματος και αποσυμφορούν τους ιστούς, χαρίζει στο δέρμα της ένα φυσικό λίφτινγκ χωρίς καμία επεμβατική μέθοδο. Ας ανακαλύψουμε αναλυτικά τι είναι αυτή η μαγική τεχνική, ποια είναι τα πολλαπλή οφέλη της για την υγεία της επιδερμίδας και πώς ακριβώς την εφαρμόζει η Kendall Jenner βήμα προς βήμα για να πετύχει αυτό το αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.

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Τι είναι το Gua Sha και ποια είναι τα οφέλη του;

Το Gua Sha αποτελεί μια παραδοσιακή τεχνική μασάζ που έχει τις ρίζες της στην Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική, κατά την οποία χρησιμοποιείται ένα ειδικά διαμορφωμένο, λείο εργαλείο, συνήθως από ημιπολύτιμους λίθους όπως ο νεφρίτης ή ο ροζ χαλαζίας, για να ασκηθεί απαλή πίεση στην επιφάνεια του δέρματος. Η κίνηση αυτή δεν προσφέρει απλώς μια αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης και πολυτέλειας, αλλά ενεργοποιεί ουσιαστικά τους μηχανισμούς αυτοθεραπείας και ανανέωσης του οργανισμού μας, κάνοντας το δέρμα να δείχνει πιο ζωντανό και υγιές.

Τρία εργαλεία Gua Sha σε σχήμα καρδιάς μέσα σε παλάμες.
Unsplash

Τα κυριότερα οφέλη της μεθόδου περιλαμβάνουν την αποτελεσματική λεμφική αποστράγγιση, η οποία μειώνει άμεσα και θεαματικά το πρωινό πρήξιμο και τα σακουλάκια γύρω από τα μάτια. Παράλληλα, η σταθερή χρήση του συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας του αίματος, χαρίζοντας στην επιδερμίδα εκείνη τη πολυπόθητη φυσική λάμψη και ροδαλή όψη, ενώ παράλληλα βοηθάει σημαντικά στη σμίλευση του περιγράμματος, στη σύσφιξη των μυών και στην απελευθέρωση της έντασης που συσσωρεύεται καθημερινά στο σαγόνι και το μέτωπο.

Η ρουτίνα Gua Sha της Kendall Jenner βήμα-βήμα

Το παγωμένο ξεκίνημα και η προετοιμασία

Η Kendall ξεκινάει την πρωινία της ρουτίνα ομορφιάς βουτώντας αρχικά το εργαλείο gua sha σε παγωμένο νερό, εκμεταλλευόμενη στο μέγιστο τις ευεργετικές ιδιότητες της κρυοθεραπείας. Η χαμηλή θερμοκρασία του λίθου δρα άμεσα, βοηθώντας τους πόρους να συσφίξουν, ενεργοποιώντας την κυκλοφορία και καταπολεμώντας δραστικά το πρήξιμο που προκαλείται από την κούραση και τον ύπνο.

Η εφαρμογή στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών

Στη συνέχεια, ακουμπάει το παγωμένο εργαλείο για λίγο απευθείας πάνω στα κλειστά μάτια, επιτρέποντας στο κρύο να ηρεμήσει την περιοχή και να ανακουφίσει τυχόν μαύρους κύκλους ή σακουλάκια. Με εξαιρετικά απαλές και προσεκτικές κινήσεις, αρχίζει να το σπρώχνει προς τα έξω, ακολουθώντας τη φυσική πορεία προς τους κροτάφους για να αποσυμφορήσει την περιοχή.

Εργαλείο gua sha για μασάζ προσώπου και φυσικό lifting, εμπνευσμένο από το Pinterest.
Pinterest

Η τόνωση στα μήλα του προσώπου

Προχωρώντας στα ζυγωματικά, το διάσημο μοντέλο χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη πλευρά του εργαλείου που διαθέτει το χαρακτηριστικό άνοιγμα ή εγκοπή. Το τοποθετεί με ακρίβεια πάνω στα μήλα του προσώπου και το καθοδηγεί με σταθερές, ανοδικές κινήσεις πάλι προς τα έξω, δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα ανόρθωσης και τονίζοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά της.

Η φροντίδα στο πιγούνι και στον λαιμό

Από την ίδια ακριβώς πλευρά με το άνοιγμα, η Kendall εφαρμόζει το gua sha στο κέντρο του πιγουνιού της, αγκαλιάζοντας το περίγραμμα. Στη συνέχεια, τραβάει το εργαλείο προς τα κάτω ακολουθώντας την πορεία προς τον λαιμό, μια κίνηση εξαιρετικά κρίσιμη καθώς ενισχύει την απομάκρυνση των τοξινών μέσω της λεμφικής οδού.

Τα εργαλεία gua sha και face roller που χρησιμοποιεί η Kendall Jenner για την ρουτίνα περιποίησης του προσώπου της.
Pexels

Η σμίλευση στις γωνίες του προσώπου

Για να προσθέσει extra γωνιώδη όψη και σμιλεμένο αποτέλεσμα, γυρίζει το εργαλείο και χρησιμοποιεί την επίπεδη πλευρά του. Το σέρνει με αργές, ανοδικές κινήσεις κατά μήκος στις γωνίες του προσώπου, συμβάλλοντας ενεργά στη σύσφιξη του περιγράμματος της κάτω γνάθου και προσφέροντας μια αίσθηση νεανικής σφριγηλότητας.

Η ολοκλήρωση στο μέτωπο και πάνω από τα μάτια

Η ρουτίνα ολοκληρώνεται με την ίδια ακριβώς σχολαστικότητα στην περιοχή πάνω από τα μάτια και στο μέτωπο. Η Kendall εκτελεί τις κινήσεις τόσο ανοδικά προς τη γραμμή των μαλλιών όσο και προς το πλάι, εξασφαλίζοντας συνολική τόνωση, λείανση των λεπτών γραμμών και μια απόλυτα αναζωογονημένη όψη σε όλο το άνω μέρος του προσώπου της.

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