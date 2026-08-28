TV & Media 28.08.2026

Ο Πανούλης πάει τη σχέση με τη Στέλλα σε άλλο level – Όσα θα δούμε στον β’ κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Νέες αφίξεις και απρόβλεπτες εξελίξεις έρχονται στον νέο κυκλο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» αυτό το Φθινόπωρο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Πανούλης θα εκφράσει την επιθυμία να γίνει πατέρας του παιδιού της Στέλλας στον β' κύκλο.
  • Η σχέση Πανούλη και Στέλλας θα περάσει από πολλά κύματα, με τον Νίκο να βρίσκεται στο επίκεντρο.
  • Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» υπόσχεται νέες ανατροπές και χιούμορ.
  • Οι ισορροπίες μεταξύ των χαρακτήρων αναμένεται να αλλάξουν, αντιμετωπίζοντας νέα δεδομένα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», επιστρέφει το φθινόπωρο με νέα επεισόδια και όλα δείχνουν πως τα «τρία μπαμπαδάκια» θα μπλέξουν ξανά σε καταστάσεις που θα φέρουν τα πάνω-κάτω. Ο δεύτερος κύκλος έρχεται με νέες εξελίξεις, περισσότερες ανατροπές και φυσικά αρκετές δόσεις χιούμορ, ενώ οι σχέσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αναμένεται να περάσουν από… πολλά κύματα.

panoulis tasos_mpampa se agapo

Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Πανούλης, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τη Στέλλα. Εκείνη εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον του, όμως ο ίδιος δεν φαίνεται διατεθειμένος να τα παρατήσει τόσο εύκολα. Με τη βοήθεια των φίλων του, θα συνεχίσει να διεκδικεί μια πιο σημαντική θέση στη ζωή της και αυτή τη φορά η επιθυμία του είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Διάβασε επίσης: «Φόνοι στο Καμπαναριό»: Όσα συνέβησαν στα γυρίσματα της νέας σεζόν

Και κάπου εδώ έρχεται η μεγάλη ανατροπή! Ο Πανούλης θα εκφράσει την πρόθεσή του να γίνει ο πατέρας του παιδιού της Στέλλας, βάζοντας έτσι ακόμη περισσότερο στο κάδρο τον Νίκο. Η θέση του Νίκου στη ζωή της Στέλλας φαίνεται πλέον να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και το ερωτικό μπέρδεμα στον νέο κύκλο μόλις ξεκινά.

Ο Πανούλης δεν τα παρατά!

Ο έρωτας του Πανούλη για τη Στέλλα παραμένει δυνατός και στον δεύτερο κύκλο, παρά το γεγονός ότι εκείνη δεν του έχει δώσει την απάντηση που θα ήθελε. Οι φίλοι του, φυσικά, παραμένουν στο πλευρό του και αναμένεται να παίξουν ξανά τον δικό τους ρόλο στις προσπάθειές του να την πλησιάσει.

stela panoulis_mpampa se agapo

Αυτή τη φορά, όμως, ο Πανούλης δεν περιορίζεται απλώς σε ένα φλερτ. Θέλει να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή της Στέλλας και η σκέψη του να γίνει πατέρας του παιδιού της αλλάζει εντελώς τα δεδομένα.

Τι θα συμβεί με τον Νίκο;

Η παρουσία του Νίκου στη ζωή της Στέλλας αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς η επιθυμία του Πανούλη να γίνει ο πατέρας του παιδιού της δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο μπέρδεμα.

Οι ισορροπίες που γνωρίσαμε στον πρώτο κύκλο φαίνεται πως αλλάζουν και οι χαρακτήρες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν νέα δεδομένα. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα «τρία μπαμπαδάκια» δεν θα μας αφήσουν να βαρεθούμε!

Ο β’ κύκλος έρχεται με πολλές αλλαγές

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον Alpha τη νέα τηλεοπτική σεζόν και υπόσχεται νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις, γέλιο αλλά και στιγμές συγκίνησης.

Η σειρά αφήνει πίσω της την πρώτη σεζόν και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με τους ήρωες να βρίσκονται αντιμέτωποι με καινούργιες προκλήσεις. Και αν κρίνουμε από όσα έρχονται, η σχέση Πανούλη – Στέλλας θα μας απασχολήσει αρκετά!

Το μόνο που μένει είναι να δούμε τι τελικά θα αφήσει πίσω του ο Πανούλης από την πρώτη σεζόν και τι θα πάρει μαζί του στον δεύτερο κύκλο. Γιατί ένα είναι βέβαιο: τα «τρία μπαμπαδάκια» επιστρέφουν και μαζί τους έρχονται νέες ανατροπές!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Μπαμπά σ’ αγαπώ ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: Γιατί θεωρεί τον εαυτό της «λίγο boomer»;

Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: Γιατί θεωρεί τον εαυτό της «λίγο boomer»;

28.08.2026
Επόμενο
Ποιος είναι ο Μανώλης στο «ΡΙΦΙΦΙ»; Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μπαίνει στο μεγάλο σχέδιο

Ποιος είναι ο Μανώλης στο «ΡΙΦΙΦΙ»; Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μπαίνει στο μεγάλο σχέδιο

28.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποιος είναι ο Μανώλης στο «ΡΙΦΙΦΙ»; Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μπαίνει στο μεγάλο σχέδιο
TV

Ποιος είναι ο Μανώλης στο «ΡΙΦΙΦΙ»; Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μπαίνει στο μεγάλο σχέδιο

28.08.2026
«Για Σένα»: Γνώρισε τον Μάρκο, τον ήρωα που υποδύεται ο Νίκος Μήλιας
TV

«Για Σένα»: Γνώρισε τον Μάρκο, τον ήρωα που υποδύεται ο Νίκος Μήλιας

28.08.2026
«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και οι πρώτες backstage φωτογραφίες μόλις κυκλοφόρησαν
TV

«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και οι πρώτες backstage φωτογραφίες μόλις κυκλοφόρησαν

28.08.2026
«Το Σόι σου» επιστρέφει και αυτές οι φωτογραφίες είναι ήδη το νέο μας meme material
TV

«Το Σόι σου» επιστρέφει και αυτές οι φωτογραφίες είναι ήδη το νέο μας meme material

28.08.2026
Seoul International Drama Awards 2026: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση με «Το Παιδί» και «Μεγάλη Χίμαιρα»
TV

Seoul International Drama Awards 2026: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση με «Το Παιδί» και «Μεγάλη Χίμαιρα»

28.08.2026
«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Όσα συνέβησαν στα γυρίσματα της νέας σεζόν
TV

«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Όσα συνέβησαν στα γυρίσματα της νέας σεζόν

27.08.2026
Super Κατερίνα: Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει για 6η σεζόν στον Alpha
TV

Super Κατερίνα: Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει για 6η σεζόν στον Alpha

27.08.2026
Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού
TV

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

26.08.2026
Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Πότε επιστρέφουν στο «Κοινωνία Ώρα MEGA»
TV

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Πότε επιστρέφουν στο «Κοινωνία Ώρα MEGA»

25.08.2026
Το πρωινό που βοηθά να κάνεις detox με φυσικό τρόπο χωρίς στερήσεις και υπερβολές

Το πρωινό που βοηθά να κάνεις detox με φυσικό τρόπο χωρίς στερήσεις και υπερβολές

Πανσέληνος Αυγούστου: Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Πανσέληνος Αυγούστου: Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά η μπαντάνα μένει – 5 τρόποι να τη φορέσεις το φθινόπωρο

Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά η μπαντάνα μένει – 5 τρόποι να τη φορέσεις το φθινόπωρο

Τα 5 πιο εύκολα energy hacks για να μπεις στη νέα σεζόν με άλλον αέρα

Τα 5 πιο εύκολα energy hacks για να μπεις στη νέα σεζόν με άλλον αέρα

Ψάχνεις το τέλειο glazed skin; Ιδού το DIY dupe για το πιο viral προϊόν της Hailey Bieber

Ψάχνεις το τέλειο glazed skin; Ιδού το DIY dupe για το πιο viral προϊόν της Hailey Bieber

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Δισεκατομμύρια για τη στέγη, αλλά χωρίς ορατή λύση στο στεγαστικό

Δισεκατομμύρια για τη στέγη, αλλά χωρίς ορατή λύση στο στεγαστικό

Εμμανουήλ Καραλής: Έπος στη Ζυρίχη με ρεκόρ 6,20μ.

Εμμανουήλ Καραλής: Έπος στη Ζυρίχη με ρεκόρ 6,20μ.

Η παγίδα του «κλικ»: Πώς να προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες

Η παγίδα του «κλικ»: Πώς να προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες