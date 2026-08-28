Ο Πανούλης πάει τη σχέση με τη Στέλλα σε άλλο level – Όσα θα δούμε στον β’ κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Με μια ματιά Ο Πανούλης θα εκφράσει την επιθυμία να γίνει πατέρας του παιδιού της Στέλλας στον β' κύκλο.

Η σχέση Πανούλη και Στέλλας θα περάσει από πολλά κύματα, με τον Νίκο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» υπόσχεται νέες ανατροπές και χιούμορ.

Οι ισορροπίες μεταξύ των χαρακτήρων αναμένεται να αλλάξουν, αντιμετωπίζοντας νέα δεδομένα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», επιστρέφει το φθινόπωρο με νέα επεισόδια και όλα δείχνουν πως τα «τρία μπαμπαδάκια» θα μπλέξουν ξανά σε καταστάσεις που θα φέρουν τα πάνω-κάτω. Ο δεύτερος κύκλος έρχεται με νέες εξελίξεις, περισσότερες ανατροπές και φυσικά αρκετές δόσεις χιούμορ, ενώ οι σχέσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αναμένεται να περάσουν από… πολλά κύματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Πανούλης, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τη Στέλλα. Εκείνη εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον του, όμως ο ίδιος δεν φαίνεται διατεθειμένος να τα παρατήσει τόσο εύκολα. Με τη βοήθεια των φίλων του, θα συνεχίσει να διεκδικεί μια πιο σημαντική θέση στη ζωή της και αυτή τη φορά η επιθυμία του είναι ακόμη μεγαλύτερη.

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Και κάπου εδώ έρχεται η μεγάλη ανατροπή! Ο Πανούλης θα εκφράσει την πρόθεσή του να γίνει ο πατέρας του παιδιού της Στέλλας, βάζοντας έτσι ακόμη περισσότερο στο κάδρο τον Νίκο. Η θέση του Νίκου στη ζωή της Στέλλας φαίνεται πλέον να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και το ερωτικό μπέρδεμα στον νέο κύκλο μόλις ξεκινά.

Ο Πανούλης δεν τα παρατά!

Ο έρωτας του Πανούλη για τη Στέλλα παραμένει δυνατός και στον δεύτερο κύκλο, παρά το γεγονός ότι εκείνη δεν του έχει δώσει την απάντηση που θα ήθελε. Οι φίλοι του, φυσικά, παραμένουν στο πλευρό του και αναμένεται να παίξουν ξανά τον δικό τους ρόλο στις προσπάθειές του να την πλησιάσει.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Πανούλης δεν περιορίζεται απλώς σε ένα φλερτ. Θέλει να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή της Στέλλας και η σκέψη του να γίνει πατέρας του παιδιού της αλλάζει εντελώς τα δεδομένα.

Τι θα συμβεί με τον Νίκο;

Η παρουσία του Νίκου στη ζωή της Στέλλας αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς η επιθυμία του Πανούλη να γίνει ο πατέρας του παιδιού της δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο μπέρδεμα.

Οι ισορροπίες που γνωρίσαμε στον πρώτο κύκλο φαίνεται πως αλλάζουν και οι χαρακτήρες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν νέα δεδομένα. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα «τρία μπαμπαδάκια» δεν θα μας αφήσουν να βαρεθούμε!

Ο β’ κύκλος έρχεται με πολλές αλλαγές

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον Alpha τη νέα τηλεοπτική σεζόν και υπόσχεται νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις, γέλιο αλλά και στιγμές συγκίνησης.

Η σειρά αφήνει πίσω της την πρώτη σεζόν και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με τους ήρωες να βρίσκονται αντιμέτωποι με καινούργιες προκλήσεις. Και αν κρίνουμε από όσα έρχονται, η σχέση Πανούλη – Στέλλας θα μας απασχολήσει αρκετά!

Το μόνο που μένει είναι να δούμε τι τελικά θα αφήσει πίσω του ο Πανούλης από την πρώτη σεζόν και τι θα πάρει μαζί του στον δεύτερο κύκλο. Γιατί ένα είναι βέβαιο: τα «τρία μπαμπαδάκια» επιστρέφουν και μαζί τους έρχονται νέες ανατροπές!

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