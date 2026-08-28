TV & Media 28.08.2026

«Το Σόι σου» επιστρέφει και αυτές οι φωτογραφίες είναι ήδη το νέο μας meme material

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Το «Το Σόι σου» επιστρέφει και οι νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα μάς έδωσαν ήδη το τέλειο υλικό για memes
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει με νέο υλικό για memes.
  • Οι χαρακτήρες της σειράς είναι relatable και οι αντιδράσεις τους γίνονται viral.
  • Οι νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα ενισχύουν την ανυπομονησία για την επιστροφή.
  • Η δυναμική των οικογενειών Χαμπέοι και Τριανταφύλλου είναι βασικό στοιχείο επιτυχίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Χαμπέοι και οι Τριανταφύλλου ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις οθόνες και, αν κρίνουμε από τα νέα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, το «Το Σόι σου» έχει ήδη αρχίσει να μας χαρίζει το επόμενο viral content. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, κάποιες αντιδράσεις των χαρακτήρων είναι πιο relatable και από το ίδιο μας το chat με τους κολλητούς μας.

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Ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο ή μια χαρακτηριστική γκριμάτσα αρκούν για να περιγράψουν καταστάσεις που όλοι έχουμε ζήσει. Από το «όταν λες ότι θα βγεις για ένα ποτό και γυρνάς στις 5» μέχρι το «όταν βλέπεις το μήνυμα αλλά δεν έχεις καμία διάθεση να απαντήσεις», οι ήρωες της σειράς μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν ξανά τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα των memes μας.

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Και αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ατού της σειράς: οι χαρακτήρες της έχουν γίνει τόσο γνώριμοι στο κοινό, που οι αντιδράσεις τους μπορούν να «μεταφραστούν» σε αμέτρητες καθημερινές στιγμές. Οι νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα μάς θυμίζουν ακριβώς γιατί το «Το Σόι σου» έχει αφήσει τόσο έντονο αποτύπωμα και μας κάνουν να περιμένουμε την επιστροφή του με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία.

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Οι Χαμπέοι και οι Τριανταφύλλου ετοιμάζονται για νέο meme material

Η δυναμική ανάμεσα στις δύο οικογένειες είναι άλλωστε ένα από τα στοιχεία που έκαναν τη σειρά τόσο αγαπητή. Οι ατάκες, οι παρεξηγήσεις και κυρίως οι εκφράσεις των πρωταγωνιστών έχουν γίνει κομμάτι της pop culture και πλέον μοιάζει σχεδόν αδύνατο να δούμε μια συγκεκριμένη αντίδραση χωρίς να σκεφτούμε αμέσως… meme.

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Με την επιστροφή της σειράς, λοιπόν, το μόνο που μένει είναι να δούμε ποια σκηνή θα γίνει το επόμενο viral reaction. Γιατί κάτι μας λέει πως οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι έχουν ήδη έτοιμο το υλικό για το επόμενο μεγάλο μας inside joke.

Δες τα memes παρακάτω:

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