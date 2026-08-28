North West: Η Kim Kardashian στηρίζει τη νέα μουσική εμφάνιση της κόρης της

Με μια ματιά Η North West θα εμφανιστεί ζωντανά στο The Vic Theatre στο Chicago στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η Kim Kardashian στηρίζει δημόσια τη νέα μουσική εμφάνιση της κόρης της.

Η North West κυκλοφόρησε το debut EP της «N0rth4evr» και έχει κάνει solo εμφάνιση σε festival.

Η 13χρονη καλλιτέχνιδα έχει συνεργαστεί με τον πατέρα της Ye και την FKA twigs. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η North West ετοιμάζεται να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μουσική της πορεία, ανεβαίνοντας ξανά στη σκηνή για ένα live που αναμένεται με ενδιαφέρον. Η 13χρονη καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε πως θα εμφανιστεί ζωντανά στο The Vic Theatre στο Chicago, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Τα εισιτήρια για το show θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, με τη Kim Kardashian να σπεύδει να στηρίξει δημόσια το νέο εγχείρημα της κόρης της.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο όπου η North West αρχίζει να χτίζει σταθερά τη δική της ταυτότητα στη μουσική. Τον Μάιο κυκλοφόρησε το debut EP της με τίτλο «N0rth4evr», ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα έκανε την πρώτη της solo εμφάνιση σε festival, στο Lyrical Lemonade’s Summer Smash τον Ιούνιο. Πλέον, το επόμενο live της δείχνει πως δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη celebrity moment, αλλά για ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

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Η North έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα μέσα από γνωστές συνεργασίες, έχοντας κυκλοφορήσει το «TALKING» μαζί με τον πατέρα της, Ye, αλλά και έχοντας συνεργαστεί με την FKA twigs. Με το προσωπικό της project να έχει πλέον κυκλοφορήσει και τις live εμφανίσεις να αυξάνονται, η 13χρονη φαίνεται αποφασισμένη να εξελίξει το δικό της μουσικό στιλ. Και φυσικά, η υποστήριξη της Kim Kardashian δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη νέα φάση.

Η εμφάνιση στο The Vic Theatre θα αποτελέσει ένα ακόμη test για τη North West, αυτή τη φορά μπροστά σε κοινό που θα έχει πάει αποκλειστικά για να τη δει. Η προηγούμενη solo παρουσία της στο Summer Smash της έδωσε την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε festival stage και τώρα μεταφέρει το show της σε έναν διαφορετικό συναυλιακό χώρο.

Η North West φαίνεται πως θέλει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μουσική, πέρα από το τεράστιο όνομα της οικογένειάς της. Με το «N0rth4evr» να αποτελεί την πρώτη επίσημη δισκογραφική της κίνηση και το νέο live να πλησιάζει, το επόμενο βήμα της μόλις έγινε γνωστό.

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