Η North West θέλει να γίνει… barista! «Θέλω να έχω μια κανονική δουλειά»

Η North West μίλησε στο Dazed για τα όνειρά της, αποκαλύπτοντας πως θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά και να αποκτήσει μια πιο «κανονική» δουλειά

Με μια ματιά Η North West, 13 ετών, θέλει να γίνει barista στα Starbucks.

Επιθυμεί να αποκτήσει μια "κανονική δουλειά" παρά τη δημοσιότητα.

Η μουσική παραμένει βασικό επαγγελματικό της όνειρο.

Η Kim Kardashian εξέφρασε περηφάνια για το εξώφυλλο της κόρης της στο Dazed. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η North West, η 13χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West, φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά το μέλλον της. Παρότι έχει μεγαλώσει μέσα στα φώτα της δημοσιότητας και έχει από πολύ μικρή ηλικία επαφή με τη μουσική και τη μόδα, η ίδια αποκάλυψε πως θέλει να δοκιμάσει κάτι που ίσως δεν περίμενε κανείς: να αποκτήσει μια… κανονική δουλειά.

Σε νέα συνέντευξή της στο Dazed, η North μίλησε για τα επαγγελματικά της όνειρα και ξεκαθάρισε πως η μουσική εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι των σχεδίων της. Ωστόσο, τώρα που είναι πλέον έφηβη, έχει προσθέσει στη λίστα της και έναν πολύ διαφορετικό στόχο: να δουλέψει ως barista.

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Η North αποκάλυψε στο Dazed πως θα ήθελε να εργαστεί στα Starbucks την επόμενη χρονιά, όταν θα γίνει 14 ετών. «Θέλω ακόμα να δουλέψω. Θέλω να δουλέψω, κάπως, στα Starbucks του χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πιστεύει ότι τότε θα μπορεί να έχει μια τέτοια δουλειά λόγω ηλικίας.

Και ενώ η ζωή της απέχει αρκετά από εκείνη ενός τυπικού teenager, η ίδια φαίνεται πως θέλει να βιώσει μια εμπειρία που για πολλούς συνομηλίκους της είναι απόλυτα συνηθισμένη. «Θέλω να έχω μια κανονική δουλειά, υποθέτω», είπε χαρακτηριστικά.

Η μουσική παραμένει το μεγάλο της όνειρο

Η North, βέβαια, δεν εγκαταλείπει τα καλλιτεχνικά της σχέδια. Όπως δήλωσε στη συνέντευξή της, η μουσική είναι αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή της, δείχνοντας πως βλέπει τον εαυτό της να ακολουθεί έναν καλλιτεχνικό δρόμο.

Με γονείς την Kim Kardashian και τον Kanye West, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από πού έχει πάρει την αγάπη της για τη δημιουργικότητα. Η North έχει ήδη πειραματιστεί με τη μουσική, τη μόδα και την καλλιτεχνική έκφραση, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δημιουργεί τη δική της ξεχωριστή παρουσία.

Παράλληλα, όμως, η επιθυμία της να εργαστεί σε μια επιχείρηση όπως τα Starbucks δείχνει και μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς της: εκείνη ενός teenager που θέλει να αποκτήσει εμπειρίες έξω από τον κόσμο της showbiz.

Η Kim Kardashian περήφανη για τη νέα φωτογράφιση

Η Kim Kardashian δεν θα μπορούσε φυσικά να μην πανηγυρίσει για το νέο επαγγελματικό βήμα της κόρης της. Η περήφανη μαμά μοιράστηκε στο Instagram το εξώφυλλο της North για το Dazed, γράφοντας στη λεζάντα «northie for Dazed».

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε από τον Gus Van Sant και αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για τη νεαρή North, η οποία φαίνεται πως χτίζει σταδιακά το δικό της όνομα στη μόδα και την pop culture.

Μπορεί, λοιπόν, η North West να έχει ήδη πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο celebrities, designers και μουσικά studios, όμως το επόμενο μεγάλο της όνειρο είναι πολύ πιο απλό: να φορέσει ποδιά barista και να πιάσει δουλειά στα Starbucks!

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