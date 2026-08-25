«Tom Cruise, πρόσεχε»: Η Sydney Sweeney έκανε wing walking πάνω σε αεροπλάνο

Με μια ματιά Η Sydney Sweeney έκανε wing walking, στέκεται πάνω στο φτερό αεροπλάνου εν πτήσει.

Η ηθοποιός έστειλε μήνυμα στον Tom Cruise: «Πρόσεχε».

Το stunt παραπέμπει σε σκηνή του Tom Cruise από το Mission: Impossible.

Η Sweeney έδειξε ψυχραιμία και άνεση κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης δοκιμασίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sydney Sweeney αποφάσισε να ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη, κυριολεκτικά, και δοκίμασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά aerial stunts. Η ηθοποιός έκανε wing walking, στεκόμενη πάνω στο φτερό ενός αεροπλάνου ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα. Και αν το stunt σου θυμίζει κάτι από Tom Cruise, δεν κάνεις λάθος. Η ίδια φρόντισε μάλιστα να του στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Tom Cruise, πρόσεχε».

Σε video που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Sydney Sweeney φαίνεται να στέκεται πάνω στο αεροπλάνο καθώς αυτό απογειώνεται και ανεβαίνει σταδιακά στον ουρανό. Η ηθοποιός παραμένει εντυπωσιακά ψύχραιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Ακόμη και όταν το αεροπλάνο αλλάζει θέση και πραγματοποιεί εντυπωσιακές κινήσεις, εκείνη δείχνει απόλυτα άνετη. Το αποτέλεσμα είναι ένα video που μοιάζει βγαλμένο κατευθείαν από action movie.

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Το συγκεκριμένο stunt δεν είναι τυχαίο, καθώς παραπέμπει σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του Tom Cruise στην ταινία Mission: Impossible – The Final Reckoning. Ο γνωστός για τα επικίνδυνα stunts του ηθοποιός έχει κάνει πολλές φορές ο ίδιος εντυπωσιακές σκηνές δράσης, ανεβάζοντας τον πήχη για ολόκληρο το Hollywood.

Η Sydney Sweeney φαίνεται πως θέλει πλέον να μπει δυναμικά στο ίδιο… παιχνίδι. Με τη λεζάντα «Tom Cruise, πρόσεχε», η ίδια έδειξε πως γνωρίζει πολύ καλά τη σύγκριση και μάλλον απολαμβάνει το challenge.

Ένα stunt που κόβει την ανάσα

Το wing walking είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές μορφές aerial performance, καθώς απαιτεί από τον performer να βρίσκεται πάνω στο φτερό ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στο video της Sweeney, η εικόνα είναι πραγματικά κινηματογραφική, με την ηθοποιό να παραμένει όρθια ενώ το αεροπλάνο κινείται στον αέρα. Αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, είναι πως η Sydney Sweeney δεν φοβάται να αφήσει για λίγο την ασφάλεια του studio και να δοκιμάσει κάτι πολύ πιο extreme.

Η ηθοποιός έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση σε διαφορετικά κινηματογραφικά genres, όμως αυτή τη φορά πέρασε το stunt game σε άλλο level. Το video που μοιράστηκε με τους followers της προσφέρει ένα μικρό glimpse από μια εμπειρία γεμάτη ένταση και αδρεναλίνη.

Και αν το «Tom Cruise, πρόσεχε» ήταν απλώς ένα fun σχόλιο, ένα πράγμα είναι σίγουρο: η Sydney Sweeney μόλις έβαλε τον εαυτό της σε μια πολύ ιδιαίτερη action κατηγορία. Με ένα αεροπλάνο, ένα φτερό και αρκετό θάρρος, κατάφερε να δημιουργήσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα που έχουμε δει από εκείνη. Τώρα μένει να δούμε αν ο Tom Cruise θα απαντήσει στο challenge. Γιατί, Sydney, μόλις του πέταξες το γάντι!

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