Ο Billy Zane βρίσκεται στην Ελλάδα και έδωσε ελληνικό twist σε μια θρυλική ατάκα του «Grease»

Με μια ματιά Ο Billy Zane βρίσκεται στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές, συνδυάζοντας τις με τις οικογενειακές του ρίζες.

Ο ηθοποιός, γνωστός από τον «Τιτανικό», μοιράστηκε φωτογραφία από την Ελλάδα στα social media.

Έκανε λογοπαίγνιο με τη φράση «Grease is the word» από το τραγούδι «Grease», αντικαθιστώντας τη με «Greece is the word».

Το πραγματικό του όνομα είναι Βασίλης Τζανετάκης, με καταγωγή από Χίο και Λακωνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Billy Zane επέστρεψε για ακόμη ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα και, όπως φαίνεται, απολαμβάνει κάθε στιγμή της παραμονής του στη χώρα, έχοντας για ακόμη μία φορά την ευκαιρία να συνδυάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές με έναν τόπο που συνδέεται και με τις οικογενειακές του ρίζες. Ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Καλ Χόκλεϊ στον «Τιτανικό», μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία από την Ελλάδα, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα, φορώντας καπέλο, γαλάζιο μαγιό και έχοντας μια πετσέτα στον ώμο.

Το στιγμιότυπο θα μπορούσε από μόνο του να είναι η απόλυτη εικόνα ενός ελληνικού καλοκαιριού, όμως ο Billy Zane φρόντισε να προσθέσει και τη δική του χιουμοριστική πινελιά. Στη λεζάντα έγραψε «#greece is the word», δημιουργώντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με τη γνωστή φράση «Grease is the word» από το τραγούδι «Grease» του Frankie Valli. Με μία μόνο αλλαγή στη λέξη, ο ηθοποιός μετέτρεψε μια θρυλική κινηματογραφική αναφορά σε ένα προσωπικό μήνυμα αγάπης για την Ελλάδα και έδειξε με τον πιο ανάλαφρο τρόπο πόσο απολαμβάνει την παρουσία του στη χώρα μας.

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Η επιλογή της συγκεκριμένης λεζάντας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο Billy Zane πήρε τη γνωστή φράση «Grease is the word» από το τραγούδι «Grease» του Frankie Valli και αντικατέστησε τη λέξη «Grease» με το «Greece». Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύντομο και ιδιαίτερα πετυχημένο λογοπαίγνιο, καθώς η λέξη «Greece» ταίριαξε απόλυτα με το σκηνικό της φωτογραφίας και με τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται στη χώρα. Έτσι, αντί για μια συνηθισμένη λεζάντα από τις διακοπές του, ο ηθοποιός επέλεξε να κάνει μια αναφορά σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του κινηματογράφου και να το φέρει στα δικά του ελληνικά δεδομένα. Και αν έχεις στο μυαλό σου τη χαρακτηριστική μελωδία του «Grease», η λεζάντα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη χάρη.

Η σχέση του Billy Zane με την Ελλάδα δεν περιορίζεται σε μια ακόμη καλοκαιρινή απόδραση. Ο ηθοποιός έχει ελληνικές ρίζες και έχει μιλήσει κατά καιρούς για την οικογενειακή του καταγωγή. Το πραγματικό οικογενειακό του όνομα είναι Βασίλης Τζανετάκης, ενώ οι γονείς του έχουν καταγωγή από τη Χίο και τη Λακωνία. Όταν η οικογένειά του μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επώνυμο προσαρμόστηκε στην αγγλική εκδοχή «Zane». Έτσι, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας όμορφος καλοκαιρινός προορισμός για τον Billy Zane. Είναι ένας τόπος με τον οποίο συνδέεται οικογενειακά και πολιτισμικά, γεγονός που κάνει κάθε επίσκεψή του στη χώρα ακόμη πιο ξεχωριστή.

Για το ευρύ κοινό, το όνομα του Billy Zane είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον «Τιτανικό». Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Καλ Χόκλεϊ στην εμβληματική ταινία του James Cameron, έναν χαρακτήρα που έμεινε έντονα στη μνήμη των θεατών. Η ταινία αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα της εποχής της και έκανε τον Billy Zane γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία της, ο ηθοποιός συνεχίζει να αποτελεί ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο της μεγάλης οθόνης, όμως οι αναρτήσεις του από την Ελλάδα δείχνουν μια πολύ πιο χαλαρή πλευρά του. Αυτή τη φορά, αντί για κάποιο κινηματογραφικό πλατό ή ένα κόκκινο χαλί, το σκηνικό είναι η θάλασσα, ο ήλιος και ένα ελληνικό καλοκαίρι.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, ο Billy Zane επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του και φαίνεται πως απολαμβάνει ιδιαίτερα την παραμονή του εδώ. Η παρουσία του στη χώρα αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω της ελληνικής καταγωγής του, αλλά και επειδή ο ίδιος δεν χάνει την ευκαιρία να εκφράσει δημόσια την αγάπη του για την Ελλάδα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, το έκανε με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση. Αντί για μια μεγάλη δήλωση, διάλεξε ένα έξυπνο λογοπαίγνιο που συνδυάζει τον κινηματογράφο, τη μουσική και το ελληνικό καλοκαίρι. «Greece is the word».

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