Celeb World 25.08.2026

Rita Ora: Έκανε το απόλυτο digital detox ταξίδι στην Αφρική

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Rita Ora ταξίδεψε στην Αφρική για ένα safari που χαρακτήρισε «ταξίδι ζωής», αφήνοντας το κινητό στην άκρη για digital detox
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rita Ora έκανε digital detox στην Αφρική, απολαμβάνοντας ένα safari μακριά από τα φώτα και το κινητό της.
  • Η αποσύνδεση από το κινητό λειτούργησε ως "mental reset", επιτρέποντάς της να είναι παρούσα στη στιγμή.
  • Η επαφή με τη φύση την άγγιξε βαθιά, προκαλώντας της έντονα συναισθήματα, ακόμα και δάκρυα.
  • Το ταξίδι της στην Αφρική εξελίχθηκε σε μια εμπειρία με μεγάλη συναισθηματική αξία, τονίζοντας τη σημασία του "airplane mode".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rita Ora έκανε ένα διάλειμμα από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και ταξίδεψε στην Αφρική για ένα safari που θα θυμάται για πάντα. Μακριά από τα φώτα, τις συναυλίες και το κινητό της, η τραγουδίστρια βρέθηκε πιο κοντά στη φύση και έζησε μια διαφορετική εμπειρία. Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών και videos στο Instagram, μοιράστηκε με τους followers της μερικές από τις στιγμές που ξεχώρισε. Και όπως φαίνεται, το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή απόδραση.

https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/

Η Rita Ora αποκάλυψε πως το να αφήσει το κινητό της στην άκρη και να είναι πραγματικά παρούσα στη στιγμή λειτούργησε σαν ένα mental reset. Έπειτα από μήνες γεμάτους έντονους ρυθμούς και υποχρεώσεις, βρήκε χρόνο να χαλαρώσει και να απολαύσει όσα συνέβαιναν γύρω της χωρίς να σκέφτεται το επόμενο post. Οι εικόνες της αφρικανικής φύσης φαίνεται πως την άγγιξαν ιδιαίτερα. Μάλιστα, όπως παραδέχτηκε, υπήρχαν στιγμές που συγκινήθηκε μέχρι δακρύων.

Διάβασε επίσης: «Φερθήκαμε σαν καλεσμένοι»: Η Dua Lipa αποκαλύπτει τα μυστικά του παραμυθένιου γάμου της

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Rita Ora μίλησε ανοιχτά για το πόσο διαφορετικά ένιωσε όταν αποφάσισε να αποσυνδεθεί από την οθόνη. Όπως εξήγησε, το να αφήσει το κινητό στην άκρη και απλώς να υπάρχει μέσα στη στιγμή αποτέλεσε για εκείνη μια πραγματική επανεκκίνηση.

https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/

Το safari της έδωσε την ευκαιρία να παρατηρήσει τη φύση, να απολαύσει τα τοπία και να ζήσει εικόνες που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Και κάπως έτσι, ένα ταξίδι που ξεκίνησε ως περιπέτεια εξελίχθηκε σε μια εμπειρία με αρκετά μεγαλύτερη συναισθηματική αξία.

https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε πως το ταξίδι την επηρέασε συναισθηματικά. Αντίθετα, παραδέχτηκε πως «έκλαψα μερικές φορές», θέλοντας να δείξει πόσο έντονα βίωσε ορισμένες από τις στιγμές που έζησε.

https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/

Και αν υπάρχει ένα takeaway από την απόδρασή της, αυτό είναι μάλλον πως μερικές φορές το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να πατήσεις… airplane mode. Η Rita Ora βρέθηκε για λίγο offline και φαίνεται πως αυτό ακριβώς ήταν που χρειαζόταν.

https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/

Η Rita Ora χαρακτήρισε ουσιαστικά την εμπειρία της ως ένα «ταξίδι ζωής» και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε το γιατί. Η επαφή με τη φύση, η απόσταση από την καθημερινότητα και η απουσία της συνεχούς ανάγκης για updates δημιούργησαν τον ιδανικό συνδυασμό για ένα πραγματικό reset.

https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/

Ίσως τελικά το πιο ωραίο souvenir από ένα ταξίδι να μην είναι ούτε μια φωτογραφία ούτε ένα video. Είναι η ανάμνηση του πώς ένιωσες όταν για λίγο σταμάτησες να σκρολάρεις και άρχισες απλώς να κοιτάς γύρω σου. Και αυτό ακριβώς φαίνεται πως πήρε μαζί της η Rita Ora από την Αφρική.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Rita Ora
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Taylor Swift: Αυτή είναι η φράση που επαναλαμβάνει όταν η πίεση είναι μεγάλη

Taylor Swift: Αυτή είναι η φράση που επαναλαμβάνει όταν η πίεση είναι μεγάλη

25.08.2026
Επόμενο
«Νωρίς Νωρίς»: Η 2η σεζόν επιστρέφει – Πότε κάνει πρεμιέρα ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη

«Νωρίς Νωρίς»: Η 2η σεζόν επιστρέφει – Πότε κάνει πρεμιέρα ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη

25.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
Celeb News

Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

25.08.2026
Taylor Swift: Αυτή είναι η φράση που επαναλαμβάνει όταν η πίεση είναι μεγάλη
Celeb News

Taylor Swift: Αυτή είναι η φράση που επαναλαμβάνει όταν η πίεση είναι μεγάλη

25.08.2026
Dua Lipa: Οι τρυφερές φωτογραφίες αγκαλιά με τον Callum Turner για τα γενέθλιά της
Celeb News

Dua Lipa: Οι τρυφερές φωτογραφίες αγκαλιά με τον Callum Turner για τα γενέθλιά της

25.08.2026
«Tom Cruise, πρόσεχε»: Η Sydney Sweeney έκανε wing walking πάνω σε αεροπλάνο
Celeb News

«Tom Cruise, πρόσεχε»: Η Sydney Sweeney έκανε wing walking πάνω σε αεροπλάνο

25.08.2026
Ο Billy Zane βρίσκεται στην Ελλάδα και έδωσε ελληνικό twist σε μια θρυλική ατάκα του «Grease»
Celeb News

Ο Billy Zane βρίσκεται στην Ελλάδα και έδωσε ελληνικό twist σε μια θρυλική ατάκα του «Grease»

25.08.2026
Ορφέας Αυγουστίδης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο
Celeb News

Ορφέας Αυγουστίδης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο

25.08.2026
Ηλίας Βρεττός: Το εντυπωσιακό ταξίδι στα 38 μέτρα κάτω από τη θάλασσα
Celeb News

Ηλίας Βρεττός: Το εντυπωσιακό ταξίδι στα 38 μέτρα κάτω από τη θάλασσα

25.08.2026
Η North West θέλει να γίνει… barista! «Θέλω να έχω μια κανονική δουλειά»
Celeb News

Η North West θέλει να γίνει… barista! «Θέλω να έχω μια κανονική δουλειά»

25.08.2026
Η Halle Berry έκλεισε τα 60 και έκανε το πιο απρόσμενο birthday statement
Celeb News

Η Halle Berry έκλεισε τα 60 και έκανε το πιο απρόσμενο birthday statement

25.08.2026
Σκέφτεσαι να αλλάξεις την αυλή σου; Η cozy γωνιά της Σμαράγδας Καρύδη είναι το inspo που έψαχνες

Σκέφτεσαι να αλλάξεις την αυλή σου; Η cozy γωνιά της Σμαράγδας Καρύδη είναι το inspo που έψαχνες

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι τελείωσε το καλοκαίρι

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι τελείωσε το καλοκαίρι

Τσάι βουκαμβίλιας: Το νέο μυστικό υγείας που έλειπε από τη ρουτίνα σου

Τσάι βουκαμβίλιας: Το νέο μυστικό υγείας που έλειπε από τη ρουτίνα σου

Ξέμεινες από eye patches; Φτιάξ’ τα μόνη σου με υλικά που έχεις ήδη

Ξέμεινες από eye patches; Φτιάξ’ τα μόνη σου με υλικά που έχεις ήδη

Οι 4 φθινοπωρινές τάσεις στα παπούτσια που θα κάνουν τα jeans πιο stylish

Οι 4 φθινοπωρινές τάσεις στα παπούτσια που θα κάνουν τα jeans πιο stylish

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα

Απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Ο Πιερρακάκης «φτιάχνει» την ευρωπαϊκή διέξοδο του Μητσοτάκη

Ο Πιερρακάκης «φτιάχνει» την ευρωπαϊκή διέξοδο του Μητσοτάκη