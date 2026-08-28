Celeb World 28.08.2026

Η Gwyneth Paltrow άνοιξε εστιατόριο και το menu έχει 1 πιάτο που δεν περιμένεις

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Το Goop Kitchen της Gwyneth Paltrow άνοιξε το πρώτο του dine-in εστιατόριο στο San Diego, με 92 θέσεις και νέα exclusive πιάτα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Goop Kitchen, το food brand της Gwyneth Paltrow, άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο στο San Diego.
  • Το εστιατόριο προσφέρει dine-in εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα τις επιλογές delivery και pickup.
  • Στο menu περιλαμβάνονται νέα πιάτα, όπως η salad pizza, αποκλειστικά για το εστιατόριο.
  • Το Goop Kitchen σχεδιάζει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του San Diego.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Goop Kitchen, το health-focused food brand που έχει πίσω του τη Gwyneth Paltrow, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα και περνά από το delivery σε… κανονικό dine-in experience. Η εταιρεία ανακοίνωσε το άνοιγμα του πρώτου εστιατορίου της στο One Paseo, στην περιοχή Del Mar του San Diego. Μέχρι σήμερα, το concept είχε αναπτυχθεί κυρίως ως virtual brand, με το φαγητό να διατίθεται για delivery και pickup. Τώρα, όμως, οι fans του Goop Kitchen μπορούν να κάτσουν, να φάνε και να απολαύσουν το menu τους επιτόπου.

https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Το νέο εστιατόριο διαθέτει 92 θέσεις και κρατά στο menu αρκετές από τις επιλογές που είναι ήδη διαθέσιμες online. Ωστόσο, υπάρχει και ένας λόγος για να το επισκεφθεί κάποιος από κοντά, αφού έχουν δημιουργηθεί και νέα πιάτα αποκλειστικά για το dine-in spot. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια ιδιαίτερη salad pizza με pesto, garlic confit, mozzarella, parmesan και ρόκα, ενώ στο drinks menu υπάρχουν επιλογές όπως Strawberry-Goji Berry Palmer και Passion Fruit Lemonade.

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Το νέο location σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη Gwyneth Paltrow και το αρχιτεκτονικό γραφείο Michael Hsu Architecture, με στόχο να δημιουργηθεί ένας χώρος που ταιριάζει στη wellness αισθητική του brand. Παράλληλα, το Goop Kitchen δεν εγκαταλείπει το μοντέλο που το έκανε γνωστό, καθώς το menu θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμο και για delivery και pickup. Και όπως φαίνεται, το San Diego είναι μόνο η αρχή, αφού η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για νέα σημεία σε La Jolla και downtown San Diego.

https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Από το Goop newsletter στο πρώτο εστιατόριο

Το Goop ξεκίνησε το 2008 ως newsletter με θεματολογία γύρω από το wellness, την ομορφιά και το self-care, πριν εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο lifestyle brand. Το Goop Kitchen έκανε την εμφάνισή του στο Los Angeles το 2021 και στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε αρκετές περιοχές της California και της New York, κυρίως μέσα από delivery και pickup.

https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Η φιλοσοφία του brand περιστρέφεται γύρω από πιο «clean» επιλογές φαγητού, με made-to-order πιάτα που δεν περιλαμβάνουν refined sugar, seed oils ή processed additives. Με το πρώτο dine-in εστιατόριο, το Goop Kitchen επιχειρεί πλέον να μεταφέρει αυτή την εμπειρία από την οθόνη στο τραπέζι.

https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Και με το πρώτο του εστιατόριο πλέον ανοιχτό, το Goop Kitchen δείχνει πως θέλει να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη delivery brand. Το επόμενο κεφάλαιο για το food project της Gwyneth Paltrow μόλις ξεκίνησε και το San Diego είναι, όπως όλα δείχνουν, μόνο η αρχή.

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Goop Kitchen Gwyneth Paltrow
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