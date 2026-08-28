Celeb World 28.08.2026

«Celebrate with me»: Η Sydney Sweeney γιορτάζει τα γενέθλιά της με νέα συλλογή εσωρούχων

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Η Sydney Sweeney γιορτάζει από τώρα τον μήνα των 29ων γενεθλίων της με ένα νέο glamorous campaign για το Syrn
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Sydney Sweeney γιορτάζει τα επερχόμενα γενέθλιά της με νέα συλλογή εσωρούχων.
  • Η νέα συλλογή του brand της, Syrn, θα κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
  • Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο διαφημιστικό βίντεο με θέμα πάρτι γενεθλίων.
  • Η Sweeney προσκαλεί τους fans της να γιορτάσουν μαζί της μέσω της νέας συλλογής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί τα 29α γενέθλια της Sydney Sweeney να απέχουν ακόμη περίπου έναν μήνα, όμως η ηθοποιός έχει ήδη μπει σε birthday mood. Η star του Hollywood αποφάσισε να συνδυάσει τις γιορτινές προετοιμασίες με το νέο μεγάλο launch του δικού της lingerie brand, Syrn. Μέσα από ένα νέο βίντεο στο Instagram, έδωσε στους fans της μια πρώτη γεύση από τη συλλογή που έρχεται τον Σεπτέμβριο.

https://www.instagram.com/syrn/
https://www.instagram.com/syrn/

Στο promotional video, η Sydney Sweeney πρωταγωνιστεί η ίδια και δημιουργεί ένα άκρως party-inspired σκηνικό. Ετοιμάζει μια τούρτα γενεθλίων, σβήνει τα κεράκια και ποζάρει μπροστά στην κάμερα κρατώντας μια σειρά από μπαλόνια. Παράλληλα, παρουσιάζει διαφορετικά looks από τη νέα συλλογή Syrn, επιλέγοντας lingerie sets σε μαύρες, γαλάζιες και ροζ αποχρώσεις.

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Η Sydney Sweeney θέλησε μάλιστα να κάνει τους followers της μέρος του celebration, καλώντας τους να γιορτάσουν μαζί της μέσα από τη νέα της συλλογή. «Γιορτάστε μαζί μου τον μήνα των γενεθλίων μου με τη νέα μου συλλογή. Κυκλοφορεί την 1η Σεπτεμβρίου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Έτσι, το birthday countdown της ηθοποιού γίνεται ταυτόχρονα launch moment για το Syrn, με τη νέα συλλογή να κάνει επίσημη πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου.

https://www.instagram.com/syrn/
https://www.instagram.com/syrn/

Το νέο campaign της Sydney Sweeney έχει όλα όσα χρειάζεται ένα birthday-themed fashion moment: τούρτα, μπαλόνια, διαφορετικά outfits και φυσικά αρκετό glam. Η ηθοποιός έχει αναλάβει η ίδια το promo του Syrn, χρησιμοποιώντας τα social media για να παρουσιάσει τη νέα συλλογή στο κοινό της.

Με το launch να πλησιάζει, οι fans της Sydney Sweeney έχουν ήδη την ημερομηνία στο ημερολόγιο. Η 1η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που η νέα συλλογή Syrn θα κυκλοφορήσει, ενώ η ίδια φαίνεται πως αποφάσισε να ξεκινήσει το birthday countdown με τον πιο fashionable τρόπο.

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Sydney Sweeney εσωρουχα
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