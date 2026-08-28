Celeb World 28.08.2026

Ιωάννα Τούνη: Ο «τέλειος άντρας» τελικά ήταν μπροστά της – Η τρυφερή εξομολόγηση για τον γιο της

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Με μια σειρά από φωτογραφίες με τον Πάρη, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε χθες με τους followers της τη δική της ξεχωριστή εκδοχή για τον «τέλειο άντρα»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα γενέθλιά της στις Μαλδίβες με τον γιο της, Πάρη.
  • Δημοσίευσε μια χιουμοριστική ανάρτηση για τον γιο της, αποκαλώντας τον «τέλειο άντρα».
  • Η μητρότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της και της καθημερινότητάς της.
  • Οι αναρτήσεις της με τον γιο της προκαλούν πάντα θερμές αντιδράσεις στους followers της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με τον μικρό Πάρη στο πλευρό της, η Ιωάννα Τούνη απόλαυσε τις διακοπές της στις Μαλδίβες και, όπως φαίνεται, τα φετινά γενέθλιά της είχαν έντονο άρωμα οικογένειας. Η influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στον εξωτικό προορισμό μαζί με την παρέα της και τον γιο της, με τον οποίο μοιράστηκε μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές του ταξιδιού στα social media.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχώρισε και μια ιδιαίτερα χιουμοριστική ανάρτηση, μέσα από την οποία η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε με τον δικό της, απολαυστικό τρόπο την αδυναμία που έχει στον Πάρη. «POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον ‘τέλειο άντρα’ οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις», έγραψε στη λεζάντα της, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο που συνδύασε χιούμορ, τρυφερότητα και μητρική αγάπη.

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Η φράση της δεν άργησε να ξεχωρίσει, καθώς συνδυάζει με χιουμοριστικό τρόπο την προσωπική της ζωή με τη μητρότητα και δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικός είναι ο Πάρης για εκείνη. Άλλωστε, η Ιωάννα Τούνη έχει μιλήσει και στο παρελθόν μέσα από τις αναρτήσεις της για την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο της, με τις κοινές τους στιγμές να αποτελούν συχνά αγαπημένο θέμα για το κοινό της.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Αυτή τη φορά, το σκηνικό ήταν διαφορετικό και άκρως καλοκαιρινό. Οι Μαλδίβες αποτέλεσαν τον προορισμό που επέλεξε η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και φυσικά τον Πάρη. Οι εικόνες από το ταξίδι αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς, με τη μητέρα και τον γιο να απολαμβάνουν μαζί τις διακοπές τους.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Η συγκεκριμένη απόδραση, άλλωστε, δεν είναι απλώς ένα ταξίδι γενεθλίων για την Ιωάννα Τούνη. Είναι ακόμη μία ευκαιρία να δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις με τον γιο της και να μοιραστεί με το κοινό της μερικά από τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζει η ίδια. Ο Πάρης έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα στις αναρτήσεις της Ιωάννας Τούνη και κάθε φορά που εμφανίζεται στο Instagram της, οι αντιδράσεις των followers είναι ιδιαίτερα θερμές. Η σχέση μητέρας και γιου φαίνεται πως είναι από τις πιο σημαντικές πλευρές της ζωής της και αυτό αποτυπώνεται ακόμη και σε μια απλή λεζάντα.

Και μπορεί η ατάκα για τον «τέλειο άντρα» να γράφτηκε με αρκετή δόση χιούμορ, όμως πίσω από αυτή κρύβεται η ξεχωριστή αδυναμία που έχει η Ιωάννα Τούνη στον γιο της. Με λίγες λέξεις, κατάφερε να περιγράψει τη μητρότητα με έναν ανάλαφρο και ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο. Οι φωτογραφίες από τις Μαλδίβες ήρθαν να συμπληρώσουν αυτή την εικόνα. Το εξωτικό τοπίο, η θάλασσα και οι οικογενειακές στιγμές δημιούργησαν ένα άλμπουμ που ξεχώρισε γρήγορα στα social media, ενώ η λεζάντα έδωσε στην ανάρτηση τον χαρακτηριστικό τόνο της Ιωάννας Τούνη.

Για την ίδια, τα φετινά γενέθλια φαίνεται πως είχαν ως βασικό συστατικό την παρέα, τις διακοπές και φυσικά τον Πάρη. Το γεγονός ότι επέλεξε να έχει μαζί της τον γιο της σε αυτή την ιδιαίτερη απόδραση δείχνει πως η μητρότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της και της καθημερινότητάς της.

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Ιωάννα Τούνη
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