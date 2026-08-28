Μουσική 28.08.2026

KATSEYE: Το «WILD.» σαρώνει το Billboard και κατακτά την κορυφή

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Οι KATSEYE κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200 με το «WILD.», συγκεντρώνουν 170.000 μονάδες την πρώτη εβδομάδα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το EP «WILD.» των KATSEYE έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.
  • Οι KATSEYE πέτυχαν το μεγαλύτερο ντεμπούτο για all-female group από το 2015.
  • Το τραγούδι «Hootie Frutti» μπήκε στο Billboard Hot 100 στο Νο. 31.
  • Τα «Pinky Up» και «Animal» βρίσκονται επίσης στο top 40 του Billboard Hot 100.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι KATSEYE δεν ήρθαν απλώς για να κάνουν θόρυβο – ήρθαν για να κατακτήσουν την κορυφή. Το νέο EP «WILD.» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, χαρίζοντας στις KATSEYE το πρώτο τους Νο. 1 στο σημαντικότερο album chart των ΗΠΑ και επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η παγκόσμια δυναμική τους έχει πλέον μετατραπεί σε πραγματική chart δύναμη.

Τα KATSEYE παρουσιάζουν τη νέα τους εποχή με εντυπωσιακή εμφάνιση, δίνοντας μια γεύση στους fans.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Με 170.000 μονάδες την πρώτη εβδομάδα, οι KATSEYE πέτυχαν όχι μόνο ένα προσωπικό ρεκόρ, αλλά και ένα ιστορικό αποτέλεσμα για female group, καθώς το «WILD.» σημείωσε το μεγαλύτερο single-week ντεμπούτο από all-female group από τότε που το Billboard 200 άρχισε να μετρά τα albums σε units το 2015. Και ενώ το Νο. 1 από μόνο του θα ήταν αρκετό για να κάνει τη συγκεκριμένη κυκλοφορία ξεχωριστή, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν κοιτάξεις το Billboard Hot 100, όπου το «Hootie Frutti» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 31, ενώ τα «Pinky Up» και «Animal» συμπληρώνουν την παρουσία των KATSEYE στο top 40. Με λίγα λόγια, οι KATSEYE δεν έχουν απλώς ένα επιτυχημένο EP στα χέρια τους – έχουν μια κυκλοφορία που τους ανοίγει διάπλατα την πόρτα προς την κορυφή της παγκόσμιας pop.

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Το «WILD.» είναι μόλις ένα EP πέντε τραγουδιών, όμως κατάφερε να δημιουργήσει έναν εντυπωσιακό πρώτο εβδομαδιαίο απολογισμό. Οι 170.000 μονάδες δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για τις KATSEYE έχει πλέον πάρει τεράστιες διαστάσεις και πως το κοινό τους δεν περιορίζεται μόνο στα streams ή στα social media. Η νέα μουσική τους μεταφράστηκε σε πραγματική εμπορική επιτυχία και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της συγκεκριμένης στιγμής. Γιατί μπορεί ένα τραγούδι να γίνει viral και ένα group να βρεθεί για λίγο στο επίκεντρο της pop κουβέντας, όμως το να κατακτάς το Νο. 1 του Billboard 200 είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Οι KATSEYE έχουν πλέον το πρώτο τους Νο. 1 και μάλιστα έφτασαν εκεί με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Το «WILD.» ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφαία επίδοση του group στο Billboard 200, με το «BEAUTIFUL CHAOS» να έχει φτάσει μέχρι το Νο. 4. Αυτή τη φορά, όμως, οι KATSEYE δεν σταμάτησαν στην τετράδα. Πήγαν μέχρι την κορυφή και απέδειξαν ότι μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μουσικής αγοράς.

Και μετά έρχεται το Billboard Hot 100 για να προσθέσει ακόμη μία σημαντική πινελιά στην επιτυχία. Το «Hootie Frutti» μπήκε στο chart στο Νο. 31, δίνοντας στις KATSEYE ακόμη ένα top 40 hit. Μαζί με το «Pinky Up» και το «Animal», το οποίο επίσης βρίσκεται στο top 40, οι KATSEYE αποδεικνύουν ότι η δυναμική του «WILD.» δεν περιορίζεται σε ένα μόνο τραγούδι. Όταν περισσότερα tracks μιας κυκλοφορίας καταφέρνουν να βρουν θέση στα σημαντικότερα charts, τότε η συζήτηση γίνεται πολύ μεγαλύτερη από ένα απλό single success.

Οι KATSEYE παρουσιάζουν τη νέα τους εποχή με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, δίνοντας μια γεύση στους fans.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Αυτό που κάνει την επιτυχία ακόμη πιο ξεχωριστή είναι το ιστορικό της στοιχείο. Οι KATSEYE σημείωσαν το μεγαλύτερο single-week ντεμπούτο για all-female group από το 2015, όταν το Billboard 200 πέρασε στο μοντέλο μέτρησης που βασίζεται στα album units. Έτσι, το «WILD.» δεν προσφέρει μόνο στις KATSEYE το πρώτο τους Νο. 1, αλλά τις τοποθετεί σε μια ευρύτερη ιστορία που αφορά τη θέση των γυναικείων groups στη σύγχρονη pop μουσική.

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Billboard 200 Katseye
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