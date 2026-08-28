Barry Keoghan: Επιστρέφει στο «Top Boy» με δική του σειρά στο Netflix!

Ο Barry Keoghan επιστρέφει στο σύμπαν του «Top Boy» ως Jonny McGee, πρωταγωνιστώντας στο νέο prequel του Netflix με τίτλο «Jonny Boy»

Με μια ματιά Ο Barry Keoghan επιστρέφει στο σύμπαν του «Top Boy» με τη νέα σειρά «Jonny Boy» στο Netflix.

Η σειρά, που θα αποτελείται από πέντε επεισόδια, θα εξερευνήσει την origin story του χαρακτήρα Jonny McGee.

Ο δημιουργός του «Top Boy», Ronan Bennett, υπογράφει το σενάριο της prequel σειράς.

Ο Barry Keoghan αναλαμβάνει επίσης ρόλο executive producer μέσω της εταιρείας του Wolfclub Productions. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Barry Keoghan επιστρέφει στον κόσμο του «Top Boy» και αυτή τη φορά η ιστορία θα μας πάει πίσω στο παρελθόν. Ο ηθοποιός θα ξαναφορέσει τον ρόλο του Jonny McGee για τη νέα prequel σειρά του Netflix, με τίτλο «Jonny Boy». Η σειρά θα αποτελείται από πέντε επεισόδια και θα γράψει ο δημιουργός του Top Boy, Ronan Bennett, επιστρέφοντας στο σύμπαν που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Netflix.

Ο Jonny McGee εμφανίστηκε στην 5η σεζόν του Top Boy ως ένας από τους βασικούς antagonists. Πρόκειται για υψηλόβαθμο μέλος της ιρλανδικής μαφίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών στο Λονδίνο για λογαριασμό του θείου του, Tadgh McGee.

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Το Jonny Boy θα εξερευνήσει την origin story του χαρακτήρα, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το παρελθόν του και το πώς έφτασε να γίνει ο άνθρωπος που γνωρίσαμε στο Top Boy.

Ο Barry Keoghan δεν επιστρέφει μόνο μπροστά από την κάμερα. Ο ηθοποιός θα αναλάβει και χρέη executive producer, μαζί με τον συνεργάτη του Des Byrne, μέσω της εταιρείας τους Wolfclub Productions. Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης η Cowboy Films.

«Παρουσιάσαμε το όραμα και την ιδέα μας στο Netflix και οι executive producers ήταν τόσο υποστηρικτικοί στο να προχωρήσουμε αυτό το passion project», δήλωσαν οι Keoghan και Byrne, εξηγώντας πως θέλουν να εξερευνήσουν την ιστορία του Jonny McGee μέσα από μια νέα και διαφορετική ματιά.

Με τον Barry Keoghan να επιστρέφει και τον δημιουργό του Top Boy να βρίσκεται ξανά πίσω από το σενάριο, το «Jonny Boy» είναι ήδη ένα από τα projects που αναμένεται να τραβήξουν το ενδιαφέρον των fans της σειράς.

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