«Barbie 2»: Γιατί κινδυνεύει να ακυρωθεί το sequel;

H «Barbie 2» βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς η Warner Bros. δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με Greta Gerwig, Margot Robbie και Ryan Gosling

Με μια ματιά Το sequel της «Barbie» βρίσκεται σε αβέβαιο σημείο λόγω διαπραγματεύσεων.

Η Warner Bros. έχει κάνει πολλαπλές προτάσεις στη Greta Gerwig, Margot Robbie και Ryan Gosling.

Υπάρχει προθεσμία τεσσάρων μηνών για να επιτευχθεί συμφωνία, αλλιώς τα δικαιώματα επιστρέφουν στη Mattel.

Η μη επίτευξη συμφωνίας εντός της προθεσμίας θα μπορούσε να ακυρώσει οριστικά το sequel. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το sequel της «Barbie» μπορεί τελικά να μη γίνει ποτέ! Σύμφωνα με το Variety, το «Barbie 2» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αβέβαιο σημείο, καθώς η Warner Bros. φέρεται να έχει κάνει περισσότερες από έξι προτάσεις στη Greta Gerwig, τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Το μεγάλο θέμα είναι πως υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να κλείσει η συμφωνία. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές έχουν περίπου τέσσερις μήνες για να καταλήξουν σε deal. Αν αυτό δεν συμβεί, τα δικαιώματα της ταινίας θα επιστρέψουν στη Mattel, γεγονός που θα μπορούσε να βάλει οριστικό φρένο στο project.

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Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της υπόθεσης είναι πως υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να βρεθεί λύση. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν περίπου τέσσερις μήνες για να καταλήξουν σε συμφωνία. Αν δεν υπάρξει deal μέσα σε αυτό το διάστημα, τα δικαιώματα της «Barbie» θα επιστρέψουν στη Mattel, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα για το sequel.

Έτσι, το «Barbie 2» βρίσκεται σε ένα πραγματικό race against the clock. Θα καταφέρουν Warner Bros., Greta Gerwig, Margot Robbie και Ryan Gosling να βρουν τη χρυσή τομή ή θα πρέπει οι fans να αποχαιρετήσουν την ιδέα μιας δεύτερης ταινίας; Προς το παρόν, κανείς δεν μπορεί να δώσει σίγουρη απάντηση.

Αν τελικά υπάρξει συμφωνία, το sequel έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει ξανά τεράστιο pop culture moment. Μέχρι τότε, όμως, η Barbie και ο Ken παραμένουν σε αναμονή και οι επόμενοι τέσσερις μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί. Το ροζ όνειρο συνεχίζεται… αλλά το ρολόι ήδη μετρά αντίστροφα!

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