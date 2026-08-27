Μουσική 27.08.2026

Reworks 2026: Γιατί αυτό το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης πρέπει να το ζήσεις έστω μία φορά

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Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, το Reworks επιστρέφει για 22η χρονιά και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε μια τεράστια μουσική σκηνή
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Reworks 2026 διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας μεγάλα ονόματα ηλεκτρονικής μουσικής.
  • Το φεστιβάλ προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό, προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη διεθνώς.
  • Το Reworks ξεχωρίζει για την ανάδειξη νέων τάσεων και καλλιτεχνών πριν γίνουν mainstream.
  • Η εμπειρία του Reworks συνδυάζει τη μουσική με την πόλη, αξιοποιώντας διαφορετικούς χώρους της Θεσσαλονίκης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε Σεπτέμβριο, για πέντε ημέρες, η Θεσσαλονίκη αλλάζει ρυθμό. Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, το Reworks επιστρέφει για την 22η διοργάνωσή του και φέρνει ξανά στην πόλη μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

RWRKS5

Από το 2005 μέχρι σήμερα, κάθε Σεπτέμβριο η πόλη μετατρέπεται για λίγες ημέρες σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έρχονται για το φεστιβάλ, καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες περνούν από τις σκηνές του και εικόνες της Θεσσαλονίκης ταξιδεύουν μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και sets πολύ πέρα από τα σύνορά της.

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Αν δεν έχεις βρεθεί ποτέ στο Reworks, ίσως είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς γιατί όσοι το ζουν επιστρέφουν σχεδόν τελετουργικά κάθε χρόνο. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα acts, ούτε ένα ακόμη βράδυ με δυνατή μουσική. Είναι όλο το πακέτο: οι διαφορετικοί χώροι της Θεσσαλονίκης, οι μετακινήσεις από event σε event, οι παρέες που ξανασυναντιούνται, οι επισκέπτες που καταφθάνουν από άλλες πόλεις και χώρες και εκείνη η αίσθηση ότι για λίγες ημέρες συμβαίνει κάτι πραγματικά μεγάλο στην πόλη.

BLESSEDMADONNA

ADRIATIQUE

KALKBRENNER

Και το φετινό line-up δίνει αρκετούς λόγους για να είσαι εκεί. Paul Kalkbrenner, The Blessed Madonna, Dixon, Maceo Plex, Modeselektor, Adriatique, Argy, Ben Klock, Jayda G, Kittin, Anetha, KiNK, Indira Paganotto, DVS1 και Daria Kolosova είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

MACEOPLEX

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Αυτό όμως που κάνει το Reworks ξεχωριστό εδώ και δύο δεκαετίες είναι ότι δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, συχνά τις εντοπίζει πριν γίνουν mainstream. Στις σκηνές του έχουν περάσει από πολύ νωρίς καλλιτέχνες που αργότερα εξελίχθηκαν σε τεράστια ονόματα, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζει να συνδυάζει καταξιωμένους performers με τη νέα γενιά της ηλεκτρονικής σκηνής!

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RWRKS

Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος να το ζήσεις: η ίδια η Θεσσαλονίκη. Το Reworks απλώνεται σε διαφορετικά σημεία και χώρους της, κάνοντας την πόλη μέρος της εμπειρίας και όχι απλώς το μέρος όπου διεξάγεται ένα festival. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να είσαι φανατικός της techno ή να γνωρίζεις κάθε όνομα του line-up. Αρκεί να θέλεις να βρεθείς μέσα σε μία μεγάλη συλλογική μουσική εμπειρία.

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Και αν υπάρχει ένα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη που αξίζει να ζήσεις έστω μία φορά, το Reworks έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να είναι αυτό!

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Reworks ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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