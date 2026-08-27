Το «AH HA» της Cardi B είναι το απόλυτο comeback mood – Πότε κυκλοφορεί το music video

Με μια ματιά Το music video για το τραγούδι «AH HA» της Cardi B κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή.

Ένα teaser του τραγουδιού έγινε viral στα social media, συγκεντρώνοντας πάνω από 81,6 εκατομμύρια προβολές.

Το «AH HA» αποτελεί απάντηση της Cardi B στους επικριτές της, εστιάζοντας στην επιτυχία και την καριέρα της.

Το προηγούμενο album της, «Am I the Drama;», έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200, καθιστώντας την την πρώτη female rapper με δύο Νο. 1 studio albums. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B ετοιμάζεται να ανεβάσει ξανά τη θερμοκρασία, καθώς το «AH HA» αποκτά επιτέλους το δικό του music video και η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία έρχεται αυτή την Παρασκευή. Η rapper, που επέστρεψε στις 31 Ιουλίου με το νέο της single σχεδόν έναν χρόνο μετά το «Am I the Drama?», έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον γύρω από το τραγούδι, πριν καν φτάσει το επίσημο video στις οθόνες.

Το teaser που είχε δημοσιεύσει στα social media, με την Cardi B να ραπάρει στην παραλία, έγινε viral και συγκέντρωσε περισσότερες από 81,6 εκατομμύρια προβολές, δίνοντας από νωρίς στο «AH HA» την απαραίτητη ώθηση. Τώρα, η Cardi B είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα και να παρουσιάσει το επίσημο music video την Παρασκευή, μετατρέποντας ένα ήδη πολυσυζητημένο single σε ακόμη μεγαλύτερο pop culture moment.

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Το «AH HA» είναι από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν να έχουν γραφτεί για να προκαλούν αντιδράσεις. Η Cardi B απαντά στους haters με τον δικό της παιχνιδιάρικο και γεμάτο αυτοπεποίθηση τρόπο, ενώ οι στίχοι του κομματιού περιστρέφονται γύρω από την επιτυχία, την εικόνα της και όλα όσα έχει καταφέρει στην καριέρα της. Δεν προσπαθεί να χαμηλώσει τους τόνους – αντίθετα, τους ανεβάζει και χρησιμοποιεί την κριτική ως ακόμη μία αφορμή για να δείξει γιατί παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της hip hop.

Η rapper είχε δώσει ήδη μια πρώτη γεύση από το τραγούδι μέσα από ένα teaser που ανέβασε από παραλία, με το συγκεκριμένο απόσπασμα να γίνεται γρήγορα viral. Η αισθητική συνεχίστηκε και στο lyric video, όπου μια εικονογραφημένη εκδοχή της Cardi B εμφανίζεται στην παραλία φορώντας bikini με τη σημαία της Δομινικανής Δημοκρατίας, τιμώντας τη χώρα καταγωγής της. Τώρα, όμως, οι fans περιμένουν το ολοκληρωμένο music video, το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή.

Παράλληλα, το «Am I the Drama?» είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 τον Σεπτέμβριο του 2025, γράφοντας τη δική του ιστορία για την Cardi B. Με το album, η rapper έγινε η πρώτη female rapper που κατάφερε να φτάσει στο Νο. 1 του Billboard 200 με τα δύο πρώτα studio albums της, μετά την επιτυχία του «Invasion of Privacy» το 2018. Το album έχει ξεπεράσει τα 14 δισεκατομμύρια global streams και έχει δημιουργήσει μία από τις πιο δυνατές chart παρουσίες female rap album στην ιστορία του Billboard Hot 100. Και τώρα, με το «AH HA», η Cardi B δείχνει ότι δεν σκοπεύει να αφήσει αυτή τη δυναμική να χαθεί.

Αντίθετα, το music video που έρχεται την Παρασκευή μπορεί να δώσει στο τραγούδι ακόμη μεγαλύτερη ώθηση. Το «AH HA» έχει ήδη δημιουργήσει ενδιαφέρον μέσα από τα social media, έχει προκαλέσει συζητήσεις και έχει συνδεθεί με μια έντονη visual αισθητική. Με την επίσημη κυκλοφορία του video, όλα αυτά μπορούν να πάρουν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

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