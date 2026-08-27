Social & Tech 27.08.2026

Η Meta έκανε τη μεγάλη ανατροπή – Νέοι κανόνες για τους εφήβους σε Instagram και Facebook

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Η συμφωνία έως 18 δισ. δολαρίων φέρνει νέους περιορισμούς στο Instagram και το Facebook για τους εφήβους στις ΗΠΑ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Meta συμφώνησε σε συμβιβασμό έως 18 δισ. δολάρια για νέους κανόνες προστασίας εφήβων σε Instagram και Facebook.
  • Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ημερήσια όρια χρήσης, περιορισμούς ειδοποιήσεων και νυχτερινό μπλοκάρισμα εφαρμογών.
  • Οι πολιτείες κατηγόρησαν τη Meta για σχεδιασμό που ενισχύει την εξάρτηση των νέων και επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία.
  • Η Meta θα τροποποιήσει βασικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών της για ανηλίκους στις ΗΠΑ, χωρίς να παραδέχεται ενοχή.
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Η Meta βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία του Instagram και του Facebook, καθώς συμφώνησε σε έναν συμβιβασμό που μπορεί να φτάσει έως τα 18 δισ. δολάρια, βάζοντας παράλληλα στο τραπέζι σημαντικές νέες προστασίες για τους έφηβους χρήστες στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη μεγάλη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησαν η Καλιφόρνια και άλλες 28 πολιτείες, κατηγορώντας τη Meta ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπους που μπορούσαν να ενισχύσουν την εξάρτηση των παιδιών και των εφήβων από τα social media.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν χρησιμοποιείς Instagram ή Facebook, ίσως σύντομα δεις μια διαφορετική εμπειρία για τους ανήλικους χρήστες, καθώς η συμφωνία προβλέπει ημερήσια όρια χρήσης, περιορισμούς στις ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια του σχολείου, μπλοκάρισμα των εφαρμογών κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και περιορισμούς σε φίλτρα που σχετίζονται με πλαστικές επεμβάσεις. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά συμφωνήθηκαν ενώ η δίκη στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας είχε μόλις ξεκινήσει και αναμενόταν να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

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Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς οι πολιτείες υποστήριξαν ότι η Meta είχε σχεδιάσει σκόπιμα το Instagram και το Facebook ώστε να κρατούν τους νέους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες. Στο επίκεντρο βρέθηκαν λειτουργίες όπως οι ειδοποιήσεις, η συνεχής ροή περιεχομένου και γενικότερα ο σχεδιασμός που ενθαρρύνει τη συχνή και παρατεταμένη χρήση. Οι αρχές συνέδεσαν τις πρακτικές αυτές με προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος και κατάθλιψη, ενώ έκαναν αναφορά και σε πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Παράλληλα, οι πολιτείες κατηγόρησαν τη Meta ότι συνέλεγε δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς γονική άδεια, κάτι που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, παραβίαζε ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους.

Η Meta, από την πλευρά της, αρνήθηκε τις κατηγορίες και στο πλαίσιο του συμβιβασμού δεν παραδέχεται wrongdoing. Ωστόσο, συμφώνησε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το Instagram και το Facebook στις ΗΠΑ. Το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας είναι εξίσου εντυπωσιακό. Η Meta μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει έως 18 δισ. δολάρια στις πολιτείες σε διάστημα 10 ετών, με τη συμφωνία να χρειάζεται ακόμη την έγκριση του δικαστηρίου. Η Καλιφόρνια αναμένεται να λάβει από 1,5 έως 2,1 δισ. δολάρια, ενώ το Κολοράντο περίπου 615 εκατ. δολάρια.

pexels
pexels

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή. Για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, η Meta συμφωνεί να τροποποιήσει βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας των καθημερινών χρηστών της στο πλαίσιο μιας τέτοιας μεγάλης δικαστικής υπόθεσης. Δεν πρόκειται, δηλαδή, μόνο για ένα οικονομικό πρόστιμο. Η συμφωνία αφορά τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πλατφόρμες για τους ανήλικους.

Ο Mark Zuckerberg της Meta μιλάει για την προσέλκυση creators στο Facebook, καθώς η εταιρεία προσφέρει πληρωμές για τη μετακόμιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Meta θέλει, μάλιστα, η συγκεκριμένη αλλαγή να μην περιοριστεί στις δικές της πλατφόρμες. Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, CJ Mahoney, υποστήριξε ότι οι έφηβοι μετακινούνται καθημερινά ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές και ότι επομένως χρειάζεται μια ευρύτερη λύση για ολόκληρη τη βιομηχανία. Για αυτό και κάλεσε TikTok, Snap και YouTube να υιοθετήσουν αντίστοιχο πλαίσιο προστασίας.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η Meta, το YouTube, το TikTok και το Snap αντιμετωπίζουν χιλιάδες ακόμη αγωγές στις ΗΠΑ από οικογένειες, ιδιώτες, σχολικές περιφέρειες και γενικούς εισαγγελείς. Ήδη έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις και άλλοι συμβιβασμοί, γεγονός που δείχνει ότι η πίεση προς τις μεγάλες πλατφόρμες για την προστασία των ανηλίκων αυξάνεται συνεχώς.

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