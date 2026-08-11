Social & Tech 11.08.2026

Τα voice messages «νικούν» τις κλήσεις – Να γιατί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα φωνητικά μηνύματα έχουν γίνει η νέα αγαπημένη μορφή επικοινωνίας της Gen Z
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Τα voice messages επιτρέπουν την ακρόαση και απάντηση όποτε βολεύει τον παραλήπτη, χωρίς πίεση.
  • Ο τόνος της φωνής στα voice messages μεταφέρει καλύτερα συναισθήματα από τα γραπτά μηνύματα.
  • Η ηχογράφηση voice messages είναι συχνά ταχύτερη από την πληκτρολόγηση μεγάλων κειμένων.
  • Τα voice messages μειώνουν το άγχος των απροειδοποίητων τηλεφωνημάτων, προσφέροντας έλεγχο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το πιο φυσιολογικό πράγμα ήταν να σηκώσεις το τηλέφωνο και να καλέσεις κάποιον. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά. Όλο και περισσότεροι νέοι αποφεύγουν τα τηλεφωνήματα και επιλέγουν να επικοινωνούν μέσω voice messages σε εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Instagram και το Messenger. Για πολλούς, ένα τηλεφώνημα θεωρείται πλέον απρόσμενο ή ακόμα και αγχωτικό, ενώ ένα ηχητικό μήνυμα προσφέρει την ίδια αμεσότητα χωρίς την πίεση μιας ζωντανής συνομιλίας. Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ψηφιακή επικοινωνία.

1.Δε χρειάζεται να απαντήσεις εκείνη τη στιγμή

Pexels

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των voice messages είναι ότι ο παραλήπτης μπορεί να τα ακούσει όταν τον βολεύει. Δεν υπάρχει η πίεση να διακόψει ό,τι κάνει για να απαντήσει σε μια κλήση.

Διάβασε επίσης: Το viral TikTok trend με τις αυθόρμητες φωτογραφίες που όλοι δοκιμάζουν

2.Μεταφέρουν καλύτερα το συναίσθημα

Ένα γραπτό μήνυμα μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί. Αντίθετα, ο τόνος της φωνής, το γέλιο ή ο ενθουσιασμός γίνονται αμέσως αντιληπτά μέσα από ένα ηχητικό μήνυμα.

3.Είναι πιο γρήγορα από το πληκτρολόγιο

Όταν κάποιος έχει πολλά να πει, είναι συχνά πιο εύκολο να τα ηχογραφήσει παρά να πληκτρολογήσει ένα μεγάλο μήνυμα στο κινητό.

4.Μειώνουν το άγχος των τηλεφωνημάτων

kinito_minima_ixitiko

Πολλοί νέοι δηλώνουν ότι τα απροειδοποίητα τηλεφωνήματα τους προκαλούν άγχος, καθώς απαιτούν άμεση ανταπόκριση. Τα voice messages προσφέρουν περισσότερο έλεγχο στον χρόνο και στον τρόπο της επικοινωνίας.

5.Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα

Είτε περπατάς, είτε οδηγείς, είτε κάνεις δουλειές στο σπίτι, μπορείς εύκολα να ηχογραφήσεις ή να ακούσεις ένα voice message χωρίς να χρειάζεται να μείνεις για ώρα σε μια τηλεφωνική συνομιλία.

6.Τα τηλεφωνήματα δεν εξαφανίζονται

Γυναίκα με κόκκινα μαλλιά και γυαλιά ηλίου χρησιμοποιεί το κινητό της δίπλα στην πισίνα, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση.
Πηγή: Unsplash

Παρότι τα voice messages κερδίζουν συνεχώς έδαφος, τα τηλεφωνήματα εξακολουθούν να είναι η καλύτερη επιλογή όταν πρόκειται για κάτι επείγον, μια σημαντική συζήτηση ή μια συνομιλία που απαιτεί άμεση αλληλεπίδραση.

Τα voice messages έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι νεότερες γενιές. Συνδυάζουν την αμεσότητα της φωνής με την ευελιξία των γραπτών μηνυμάτων, προσφέροντας έναν πιο άνετο και λιγότερο πιεστικό τρόπο επικοινωνίας. Και όπως δείχνουν οι τάσεις, δύσκολα θα χάσουν τη δημοτικότητά τους τα επόμενα χρόνια.

Διάβασε επίσης: Τι είναι το «Khia Asylum» και ποιοί celebrities κατάφεραν να «δραπετεύσουν»;

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ηχητικά μηνύματα κινητό μηνύματα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Κατερίνα Παπουτσάκη τραγούδησε «Καλοκαιρινά ραντεβού» με μαγιό και έγινε viral

Η Κατερίνα Παπουτσάκη τραγούδησε «Καλοκαιρινά ραντεβού» με μαγιό και έγινε viral

11.08.2026
Επόμενο
Ο ξέφρενος χορός του Mick Jagger στα 83 του γιατί η διασκέδαση δεν έχει ηλικία

Ο ξέφρενος χορός του Mick Jagger στα 83 του γιατί η διασκέδαση δεν έχει ηλικία

11.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τι κάνει ένα video να γίνει viral; (χωρίς να είναι θέμα τύχης μόνο)
Social & Tech

Τι κάνει ένα video να γίνει viral; (χωρίς να είναι θέμα τύχης μόνο)

08.08.2026
Πώς άλλαξε το κινητό τηλέφωνο τη ζωή σου; Η εξέλιξη που κανείς δεν φανταζόταν πριν από λίγα χρόνια
Social & Tech

Πώς άλλαξε το κινητό τηλέφωνο τη ζωή σου; Η εξέλιξη που κανείς δεν φανταζόταν πριν από λίγα χρόνια

07.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)
Social & Tech

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

07.08.2026
Μην αφήσεις τη ζέστη να «λιώσει» το κινητό σου – 6 μυστικά που θα σε σώσουν το καλοκαίρι
Social & Tech

Μην αφήσεις τη ζέστη να «λιώσει» το κινητό σου – 6 μυστικά που θα σε σώσουν το καλοκαίρι

03.08.2026
Πρεμιέρα vidcast για τις «Τυπολογίες» με πρώτο καλεσμένο τον Παύλο Μαρινάκη
Radio & Podcast

Πρεμιέρα vidcast για τις «Τυπολογίες» με πρώτο καλεσμένο τον Παύλο Μαρινάκη

03.08.2026
Πας διακοπές; Οι 3 συσκευές που δεν πρέπει να αφήσεις στην πρίζα
Social & Tech

Πας διακοπές; Οι 3 συσκευές που δεν πρέπει να αφήσεις στην πρίζα

02.08.2026
Miu Miu και Jacquemus σε παράλληλο σύμπαν – Η AI creator με τα πιο σουρεαλιστικά fashion campaigns
Social & Tech

Miu Miu και Jacquemus σε παράλληλο σύμπαν – Η AI creator με τα πιο σουρεαλιστικά fashion campaigns

31.07.2026
Ο «Δάσκαλος Λι» είναι ο viral γκουρού που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Social & Tech

Ο «Δάσκαλος Λι» είναι ο viral γκουρού που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

31.07.2026
Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη
Social & Tech

Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

31.07.2026
Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Το απόλυτο summer guide για τα φρούτα σου: 3 tips που θα σε «σώσουν»

Το απόλυτο summer guide για τα φρούτα σου: 3 tips που θα σε «σώσουν»

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση