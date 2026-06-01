Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social & Tech 01.06.2026

Τι είναι το «Khia Asylum» και ποιοί celebrities κατάφεραν να «δραπετεύσουν»;

Από πού ξεκίνησε το Khia Asylum και γιατί όλοι μιλούν για αυτό; Η Charli XCX, η Sabrina Carpenter και η Zara Larsson απέδρασαν
Ειρήνη Στόφυλα

Το internet δεν είναι πια απλώς ένας χώρος ενημέρωσης ή διασκέδασης, είναι μια ολόκληρη πολιτισμική μηχανή που δημιουργεί συνεχώς νέους όρους, memes και εσωτερικούς κώδικες που καταλαβαίνουν μόνο οι πολύ online χρήστες. Ένας από αυτούς τους όρους που έχει επιστρέψει δυναμικά είναι το «Khia Asylum», μια φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο στάδιο στην καριέρα ενός pop καλλιτέχνη. Και όπως συμβαίνει συχνά στο TikTok και στο X, ξεκίνησε ως αστείο αλλά κατέληξε να γίνει εργαλείο ανάλυσης της ίδιας της pop κουλτούρας.

Στην ουσία, το «Khia Asylum» είναι ένας τρόπος να περιγράψεις καλλιτέχνες που έχουν μεν κοινό και μουσική πορεία, αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να περάσουν στο απόλυτο mainstream επίπεδο αναγνωρισιμότητας.

Είναι αυτοί που έχουν ένα cult following, ίσως ένα viral hit στο παρελθόν, αλλά το ευρύ κοινό τους θυμάται επιφανειακά ή και καθόλου. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ονόματα όπως η Charli XCX, η Sabrina Carpenter και η Zara Larsson να «σπάνε» αυτό το στάδιο και να μετατρέπονται σε πλήρως αναγνωρίσιμα pop icons.

Από πού προέρχεται ο όρος;

Ο όρος προέρχεται από ένα παλιό internet meme γύρω στο 2014 και τη ράπερ Khia, γνωστή κυρίως για το viral κομμάτι «My Neck, My Back». Παρότι το τραγούδι της έγινε τεράστια επιτυχία και παραμένει μέχρι σήμερα pop culture reference, η ίδια η καλλιτέχνιδα δεν ακολούθησε αντίστοιχη mainstream πορεία.

Με τα χρόνια, το «Khia Asylum» άρχισε να χρησιμοποιείται για όλους εκείνους τους καλλιτέχνες που βρίσκονται σε μια ενδιάμεση ζώνη: δεν είναι άγνωστοι, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη στο επίπεδο των «global pop stars».

Οι καλλιτέχνες που «δραπέτευσαν»

Τα τελευταία χρόνια, το internet έχει αρχίσει να συζητά έντονα ποιοι κατάφεραν να βγουν από αυτό το στάδιο. Η Charli XCX είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού για χρόνια παρέμενε μια αγαπημένη cult pop φιγούρα, μέχρι που το άλμπουμ Brat τη μετέτρεψε σε πλήρες cultural phenomenon.

Η Sabrina Carpenter, που ξεκίνησε από πιο teen pop καριέρα, κατάφερε με το Espresso να γίνει παγκόσμιο mainstream όνομα, ενώ η εικόνα της μεταμορφώθηκε πλήρως σε ένα πιο ώριμο, playful pop persona. Αντίστοιχα, η Zara Larsson επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, αποδεικνύοντας ότι τα viral moments και η σωστή εποχή μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας καριέρας μέσα σε λίγους μήνες.

 

Το branding που σε βγάζει από το «Asylum»

Στη σύγχρονη pop βιομηχανία, η μουσική από μόνη της δεν αρκεί. Το κοινό δεν καταναλώνει μόνο ήχο, αλλά εικόνα, αισθητική και αφήγηση. Έτσι, το προσωπικό branding γίνεται καθοριστικό.

Η Charli XCX υιοθέτησε το έντονο neon-green «Brat» σύμπαν, η Sabrina Carpenter επένδυσε σε retro αισθητική με old Hollywood αναφορές, ενώ η Chappell Roan δημιούργησε μια θεατρική, queer pop περσόνα που ξεχωρίζει αμέσως.

Ακόμη και η Doechii, με την «Swamp Princess» ταυτότητά της, δείχνει πόσο σημαντική είναι η οπτική αφήγηση στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Στην πραγματικότητα, δεν αρκεί να σε ακούσουν. Πρέπει να σε θυμούνται.

Το «Khia Asylum» δεν είναι πραγματικός χώρος, αλλά ένας καθρέφτης της σύγχρονης pop κουλτούρας και του τρόπου που το internet ταξινομεί τους καλλιτέχνες. Περιγράφει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο cult status και στην παγκόσμια αναγνώριση, εκεί όπου πολλοί μένουν για χρόνια πριν κάνουν το μεγάλο άλμα. Για κάποιους είναι στάδιο. Για άλλους είναι ταβάνι. Και για λίγους, είναι απλώς η αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης πορείας που γράφεται live μέσα στο ίδιο το internet.

