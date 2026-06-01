Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 01.06.2026

Χωρισμός: 5 τρόποι να τερματίσετε τη σχέση σας ανώδυνα

Ο χωρισμός μπορεί να γίνει πιο ομαλός αν ξέρεις πώς να τον διαχειριστείς και αυτοί οι 5 τρόποι σου δίνουν τη λύση
Ειρήνη Στόφυλα

Ο χωρισμός δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση, ειδικά όταν υπάρχει αγάπη, σεβασμός και κοινές στιγμές που έχουν χτίσει μια βαθιά σύνδεση. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν φορές που η σχέση απλά δεν λειτουργεί πια, και η ανάγκη να προχωρήσει κανείς παρακάτω γίνεται επιτακτική.

Το δύσκολο κομμάτι είναι ο τρόπος, πώς λες σε έναν άνθρωπο που σε νοιάζει ότι δεν θέλεις να είστε πια μαζί, χωρίς να τον πληγώσεις;  Με σωστή διαχείριση, ειλικρίνεια και ευαισθησία, ο χωρισμός μπορεί να γίνει χωρίς εκρήξεις, δράματα και άσχημες καταστάσεις.

Κανένας χωρισμός δεν είναι «ευχάριστος», αλλά μπορεί να είναι αξιοπρεπής, ανθρώπινος και λιγότερο επώδυνος. Με τις κατάλληλες κινήσεις, μπορείς να προστατεύσεις και τον άλλον, αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό από τύψεις και άσχημα συναισθήματα. Το σημαντικότερο είναι να κάνεις ένα καθαρό, ώριμο και ουσιαστικό τέλος. Παρακάτω σου παρουσιάζουμε 5 τρόπους που θα σε βοηθήσουν να κλείσεις αυτό το κεφάλαιο με σεβασμό και ηρεμία.

1. Μίλα πρόσωπο με πρόσωπο

Όσο κι αν ο πειρασμός λέει «στείλε μήνυμα, είναι πιο εύκολο», η αλήθεια είναι πως ένας σοβαρός χωρισμός χρειάζεται διάλογο. Η φυσική παρουσία δείχνει σεβασμό και επιτρέπει και στους δύο να εκφράσουν συναισθήματα και απορίες χωρίς παρερμηνείες.

2. Εξήγησε ξεκάθαρα τους λόγους

Δεν χρειάζεται να γίνεις σκληρός, ούτε να πεις πράγματα που θα πληγώσουν. Όμως η ασάφεια αφήνει πληγές. Μια ειλικρινής, ήρεμη και ώριμη εξήγηση βοηθά το άλλο άτομο να καταλάβει το «γιατί» και να το αποδεχτεί ευκολότερα.

3. Απόφυγε τους καυγάδες και τις κατηγορίες

Τη στιγμή του χωρισμού τα νεύρα και τα συναισθήματα είναι πιο έντονα από ποτέ. Μείνε ψύχραιμος, μίλα ήρεμα και μην μπαίνεις στη διαδικασία να ανασύρεις παλιές διαφωνίες, που δεν οδηγούν πουθενά.

4. Προετοίμασε το έδαφος

Αν δεις ότι ο άλλος δεν περιμένει καθόλου μία τέτοια κουβέντα, δώσε μικρά σημάδια ότι κάτι σε προβληματίζει. Θα απαλύνει το «σοκ» και δεν θα νιώσει πως όλα τελείωσαν ξαφνικά μέσα σε μία μέρα.

5. Δώσε χώρο μετά τον χωρισμό

Ακόμα κι αν θέλετε να μείνετε φίλοι, χρειάζεται χρόνος. Ο καθένας πρέπει να πάρει τη δική του απόσταση για να ξεκαθαρίσει συναισθήματα και να αρχίσει να θεραπεύεται.

Ο χωρισμός πάντα πονά, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει καταστροφικός ή τραυματικός. Με ειλικρίνεια, σεβασμό και ώριμη στάση, μπορεί να μετατραπεί σε μια διαδικασία που θα επιτρέψει και στους δύο να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς βαρίδια. Το σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι μια σχέση τελειώνει, αλλά ο τρόπος που τελειώνει μένει στη μνήμη για πολύ καιρό. Γι’ αυτό, επέλεξε τον δρόμο που τιμά και εσένα και τον άλλον. Και να θυμάσαι: κάθε τέλος είναι η αρχή για κάτι καλύτερο.

