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Life 13.06.2026

Πώς να διατηρήσεις φρέσκα τα λουλούδια σου στο βάζο το καλοκαίρι

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Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να «λυγίσει» γρήγορα τα λουλούδια σου, όμως με μερικές απλές κινήσεις μπορείς να τα κρατήσεις φρέσκα για πολύ περισσότερο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κόβετε διαγώνια την άκρη των κοτσανιών κάθε φορά που αλλάζετε νερό.
  • Αλλάζετε το νερό στο βάζο κάθε 1-2 ημέρες για να αποφύγετε βακτήρια.
  • Τοποθετείτε το βάζο σε σκιερό και δροσερό σημείο, μακριά από τον ήλιο και συσκευές.
  • Αφαιρείτε τα φύλλα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, τα λουλούδια στο βάζο είναι από τα πρώτα που «υποφέρουν» μέσα στο σπίτι. Ακόμη κι αν τα έχεις αγοράσει φρέσκα και εντυπωσιακά, η ζέστη του καλοκαιριού μπορεί να τα κάνει να μαραθούν πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι περιμένεις. Αν όμως ξέρεις μερικά απλά hacks, μπορείς να παρατείνεις τη ζωή τους και να κρατήσεις το χώρο σου γεμάτο χρώμα και φρεσκάδα για αρκετές ημέρες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Κόβεις σωστά τα κοτσάνια

Κάθε φορά που αλλάζεις νερό, κόψε λίγο την άκρη των λουλουδιών διαγώνια. Αυτό βοηθάει τα άνθη να απορροφούν καλύτερα το νερό και να παραμένουν πιο φρέσκα για περισσότερες μέρες, ειδικά όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.

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2. Αλλάζεις συχνά το νερό

Τις ζεστές μέρες δεν αρκεί να συμπληρώνεις νερό. Χρειάζεται αλλαγή κάθε 1-2 ημέρες, ώστε να μην αναπτύσσονται βακτήρια που επιταχύνουν τον μαρασμό. Το καθαρό νερό είναι από τα πιο βασικά «όπλα» για διάρκεια.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Αποφεύγεις τον ήλιο

Μην αφήνεις το βάζο σε σημεία που τα χτυπάει απευθείας ο ήλιος ή κοντά σε παράθυρα με έντονη ζέστη. Προτίμησε ένα πιο σκιερό και δροσερό σημείο μέσα στο σπίτι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Καθαρίζεις τα φύλλα μέσα στο νερό

Αφαίρεσε όσα φύλλα καταλήγουν κάτω από την επιφάνεια του νερού. Αυτά σαπίζουν γρήγορα και «χαλάνε» όλο το βάζο, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των λουλουδιών.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

5. Προσθέτεις μικρή ενίσχυση στο νερό

Μπορείς να βάλεις λίγη ζάχαρη ή ειδικό διάλυμα για λουλούδια, ώστε να βοηθήσεις τα άνθη να διατηρήσουν την ενέργειά τους για περισσότερο χρόνο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

6. Διαλέγεις σωστό σημείο στο σπίτι

Κράτα το βάζο μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, όπως τηλεοράσεις ή φούρνους, γιατί η επιπλέον ζέστη επιταχύνει τον μαρασμό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Με λίγη προσοχή και μερικές απλές κινήσεις, μπορείς να μετατρέψεις ένα ευαίσθητο μπουκέτο σε μια μικρή γωνιά καλοκαιρινής ομορφιάς που αντέχει στη ζέστη πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι.

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βάζο Καλοκαίρι 2026 λουλούδια
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