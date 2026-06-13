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Μουσικά Νέα 13.06.2026

Eurovision 2026: Η Ελλάδα «κατέκτησε» την Ευρώπη στους πίνακες τηλεθέασης!

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Η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη διείσδυση πληθυσμού στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο κοινό σε τελικό της τελευταίας 15ετίας
Mad.gr

Η φετινή διοργάνωση της Eurovision 2026 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία για την Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της EBU να επιβεβαιώνουν ότι η χώρα μας αποτελεί μία από τις ισχυρότερες «δυνάμεις» του διαγωνισμού στην Ευρώπη. Η μετάδοση από την ΕΡΤ1 κατέγραψε νούμερα τηλεθέασης που είχαμε να δούμε εδώ και 15 χρόνια, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αγάπη του ελληνικού κοινού για τον θεσμό.

Το λογότυπο της Eurovision Song Contest με την ελληνική σημαία στην καρδιά.

Η Ελλάδα ξεχώρισε για τον μοναδικό συνδυασμό υψηλής κάλυψης πληθυσμού και αφοσίωσης των τηλεθεατών. Με 5,8 εκατομμύρια Έλληνες να παρακολουθούν τουλάχιστον ένα λεπτό από τις ζωντανές εκπομπές, η χώρα μας σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών αγορών, φτάνοντας στο 57,5% του πληθυσμού. Παράλληλα, το ελληνικό κοινό αφιέρωσε συνολικά 16,8 εκατομμύρια ώρες στη διοργάνωση, ενώ ο μέσος Έλληνας τηλεθεατής αφιέρωσε 2 ώρες και 54 λεπτά, καταλαμβάνοντας την 5η υψηλότερη θέση στην Ευρώπη.

Eurovision 2027: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την ελληνική συμμετοχή

Μεγάλος Τελικός: Τα καλύτερα νούμερα από το 2011

Ο Μεγάλος Τελικός αποτέλεσε το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός, προσελκύοντας κατά μέσο όρο 2,812 εκατομμύρια τηλεθεατές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ελληνικό κοινό που έχει καταγραφεί από το 2011, με το μερίδιο τηλεθέασης (viewing share) να εκτοξεύεται στο 69,2%, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 6η θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, πίσω μόνο από τις σκανδιναβικές χώρες και τη Λιθουανία.

Η δυναμική παρουσία των νέων 15–24 ετών

Η Eurovision παραμένει ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος στις προτιμήσεις της νεολαίας. Η Ελλάδα κατέγραψε εντυπωσιακό 83,7% viewing share στις ηλικίες 15–24, επίδοση που οδήγησε την EBU να αναφέρει ρητά τη χώρα μας ως μία από τις κορυφαίες αγορές όσον αφορά την απήχηση στο νεανικό κοινό.

Λευκό περίγραμμα καρδιάς σε φόντο με διαβάθμιση χρωμάτων.

Δημογραφικό προφίλ και κοινό των Ημιτελικών

Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού, το κοινό αποτελούνταν κατά 57% από γυναίκες και 43% από άνδρες, με την ηλικιακή κατανομή να δείχνει ότι το 36% ήταν ηλικίας 60+, το 30% ηλικίας 25–34, το 25% ηλικίας 35–59 και το 9% ηλικίας 15–24. Η απήχηση παρέμεινε εξαιρετικά υψηλή και στους Ημιτελικούς, με την Ελλάδα να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο τηλεθεατές στον Α’ Ημιτελικό και να κινείται μεταξύ 1,1–1,3 εκατομμυρίων στον Β’ Ημιτελικό.

Συμπέρασμα: Μια χρονιά σταθμός για την ΕΡΤ

Η Eurovision 2026 αποτελεί για την ΕΡΤ έναν από τους πιο επιτυχημένους σταθμούς της τελευταίας δεκαπενταετίας. Με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που παρακολούθησε τον διαγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη και μια εντυπωσιακή συσπείρωση τηλεθεατών, η Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι παραμένει μια χώρα με εξαιρετικά ισχυρή «σχέση» με τον ευρωπαϊκό μουσικό θεσμό.

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Eurovision Eurovision 2026
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