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Μουσική 11.06.2026

Eurovision 2027: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την ελληνική συμμετοχή

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Η ΕΡΤ ξεκινά τον σχεδιασμό για τη Eurovision 2027 και αποφασίζει ξανά εθνικό τελικό, ενώ η Βουλγαρία ξεκινά τις προετοιμασίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ΕΡΤ ξεκινά προετοιμασίες για τη Eurovision 2027, ακολουθώντας την περσινή επιτυχημένη συνταγή.
  • Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» θα επιλέξει ξανά τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, λόγω υψηλής τηλεθέασης.
  • Η Βουλγαρία, διοργανώτρια της Eurovision 2027, έλαβε τον επίσημο φάκελο του διαγωνισμού.
  • Τέσσερις βουλγαρικές πόλεις διεκδικούν τη φιλοξενία του διαγωνισμού, με την απόφαση να αναμένεται τέλη Ιουλίου.
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Μπορεί η Eurovision 2026 να ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μόλις εβδομάδες, όμως στην ΕΡΤ έχουν ήδη στρέψει το βλέμμα τους στην επόμενη διοργάνωση. Μετά τη φετινή συμμετοχή του Akylas, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα και κατέκτησε τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό, η δημόσια τηλεόραση φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα τον σχεδιασμό για τη Eurovision 2027.

https://www.instagram.com/eurovision
https://www.instagram.com/eurovision

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι βασικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί και η διαδικασία επιλογής του επόμενου εκπροσώπου της χώρας μας έχει ουσιαστικά «κλειδώσει». Η ΕΡΤ αποφάσισε να ακολουθήσει ξανά τη συνταγή που της έφερε επιτυχία φέτος, επιλέγοντας τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μέσω του εθνικού τελικού «Sing for Greece».

Eurovision 2026: Πτώση στην τηλεθέαση ανακοίνωσε η EBU

Η διαδικασία συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό και αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα projects της φετινής σεζόν για τη δημόσια τηλεόραση. Τα στοιχεία τηλεθέασης ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό αγκάλιασε τη νέα αυτή προσέγγιση.

https://www.instagram.com/eurovision
https://www.instagram.com/eurovision

Συγκεκριμένα, ο Α’ Εθνικός Ημιτελικός «Sing for Greece» κατέγραψε ποσοστά τηλεθέασης που έφτασαν έως και το 44%, ενώ ο Β’ Ημιτελικός σημείωσε έως και 48%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απήχηση του μεγάλου τελικού, ο οποίος έφτασε σε ποσοστά τηλεθέασης έως και 74%, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της χρονιάς. Η επιτυχία αυτή φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της ΕΡΤ να επαναφέρει το ίδιο μοντέλο επιλογής και για τη Eurovision 2027.

Ξεκινούν οι προετοιμασίες για τη Eurovision 2027

Την ίδια στιγμή, προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και οι διαδικασίες που αφορούν τη διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού τραγουδιού. Η Βουλγαρία, που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027, έχει ήδη ξεκινήσει τις επίσημες προετοιμασίες για τη μεγάλη μουσική διοργάνωση της Ευρώπης.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Μέσα στην εβδομάδα, η βουλγαρική δημόσια ραδιοτηλεόραση παρέλαβε από τον διευθυντή της Eurovision, Martin Green, τον επίσημο φάκελο του διαγωνισμού, γνωστό και ως «Welcome Pack», που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και προδιαγραφές για τη διοργάνωση.

Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό;

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα αφορά την πόλη που θα αναλάβει να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2027. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τέσσερις βουλγαρικές πόλεις βρίσκονται στην τελική διεκδίκηση. Η Σόφια, η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και το Μπουργκάς έχουν καταθέσει υποψηφιότητα και περιμένουν την τελική απόφαση.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Η ανακοίνωση της πόλης που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027 αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, όταν και θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Με την ΕΡΤ να έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ελληνικής συμμετοχής και τη Βουλγαρία να προχωρά στα οργανωτικά βήματα της διοργάνωσης, η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2027 φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει.

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Eurovision Eurovision 2027 ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΤ
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