Η Ariana Grande επανασυστήνεται ως «Pepper» στο νέο της άλμπουμ και «ρίχνει» το internet

Η Ariana Grande αποκάλυψε την Pepper, τη νέα χαρακτήρα του «Petal», μέσα από ένα κινηματογραφικό teaser λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ
Με μια ματιά
- Η Ariana Grande παρουσιάζει την alter ego "Pepper" στο teaser του νέου της άλμπουμ "Petal".
- Το ασπρόμαυρο teaser, γυρισμένο σε VistaVision, παραπέμπει σε κλασικό Χόλιγουντ και προκαλεί συζητήσεις.
- Οι fans πιστεύουν ότι η "Pepper" σηματοδοτεί ένα κινηματογραφικό project, πιθανώς music video ή μικρού μήκους ταινία.
- Το "Petal" αναμένεται στις 31 Ιουλίου, μετά την επιτυχία του single "Hate that I made you love me".
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