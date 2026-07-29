Η Ariana Grande επανασυστήνεται ως «Pepper» στο νέο της άλμπουμ και «ρίχνει» το internet

Η Ariana Grande είναι έτοιμη να ανοίξει ένα ακόμη κινηματογραφικό κεφάλαιο στην καριέρα της. Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Petal», η pop superstar αποκάλυψε ένα ατμοσφαιρικό teaser που συστήνει στο κοινό τη νέα της alter ego, την Pepper. Το ασπρόμαυρο βίντεο έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με τους fans να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τι σημαίνει η νέα αυτή ιστορία. Όλα δείχνουν πως η Ariana δεν ετοιμάζει απλώς ένα νέο album, αλλά έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από αυτό.

Στο σύντομο clip, η Pepper εμφανίζεται να μπαίνει σε έναν χώρο αναμονής για μια οντισιόν και να συστήνεται ευγενικά στη ρεσεψιονίστ. Η απάντηση που λαμβάνει είναι ψυχρή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει μπροστά της έναν δύσκολο δρόμο. Αν και το teaser δεν αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες, η αισθητική του παραπέμπει σε ταινίες του κλασικού Χόλιγουντ, δημιουργώντας ένα μυστήριο που ήδη συζητιέται έντονα στα social media. Οι fans πιστεύουν πως πρόκειται για την αρχή ενός μεγαλύτερου κινηματογραφικού project.

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Η κυκλοφορία του teaser έγινε λίγες ημέρες πριν από το επίσημο release του «Petal», το οποίο αναμένεται στις 31 Ιουλίου. Στο τέλος του βίντεο αναφέρεται ότι το project γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε VistaVision, μια τεχνική που συνδέεται με τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του ’50. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς να θεωρούν πως η Ariana Grande ετοιμάζει είτε ένα εντυπωσιακό music video είτε μια μικρού μήκους ταινία που θα συνοδεύει το νέο της άλμπουμ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια δημιουργεί χαρακτήρες γύρω από τη μουσική της. Στην εποχή του «Eternal sunshine», οι fans γνώρισαν την Peaches, μια ηρωίδα που πρωταγωνίστησε στα music videos των επιτυχιών «The boy is mine» και «We can’t be friends», αλλά και στη μικρού μήκους ταινία «Brighter days ahead».

Με την Pepper, η Ariana Grande φαίνεται πως εγκαινιάζει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο, αφήνοντας πίσω της την προηγούμενη ιστορία και προσκαλώντας το κοινό σε μια διαφορετική, πιο νοσταλγική και κινηματογραφική εμπειρία.

Το «Petal» έρχεται μετά την επιτυχία του πρώτου single

Μέχρι στιγμής, οι fans έχουν πάρει μια πρώτη γεύση από το «Petal» μέσα από το «Hate that I made you love me», το οποίο έκανε εντυπωσιακή πορεία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του. Παράλληλα, η Ariana Grande συνεχίζει την περιοδεία της, ερμηνεύοντας το νέο τραγούδι ζωντανά και κρατώντας αμείωτο τον ενθουσιασμό για τη νέα της μουσική εποχή.

Αν το teaser της Pepper αποτελεί μόνο την αρχή, τότε όλα δείχνουν πως η Ariana Grande ετοιμάζει μία από τις πιο φιλόδοξες και κινηματογραφικές eras της καριέρας της, με το «Petal» να υπόσχεται κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό pop album.

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