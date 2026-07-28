Ariana Grande: Μηνύει τους hackers που διέρρευσαν τα ακυκλοφόρητα τραγούδια της

Με μια ματιά Η Ariana Grande μηνύει αγνώστους hackers για παράνομη πρόσβαση και διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού της.

Οι hackers φέρονται να έκλεψαν τραγούδια, βίντεο και φωτογραφίες από συνεργάτες της τραγουδίστριας.

Η τραγουδίστρια επιδιώκει να αποκαλυφθούν οι ταυτότητες των υπευθύνων και να αποτραπούν μελλοντικές διαρροές.

Οι επιθέσεις, που χρονολογούνται από το 2011, είχαν ως στόχο το οικονομικό όφελος από την πώληση του υλικού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση απέναντι στις συνεχείς διαρροές ακυκλοφόρητου υλικού της. Η διάσημη pop star κατέθεσε αγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον αγνώστων δραστών, υποστηρίζοντας ότι απέκτησαν παράνομα πρόσβαση σε προσωπικά αρχεία συνεργατών της. Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, οι hackers φέρονται να έκλεψαν τραγούδια, βίντεο και φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιευτεί ποτέ. Στόχος της τραγουδίστριας είναι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους.

Η νομική ομάδα της Ariana Grande υποστηρίζει πως οι κυβερνοεπιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω phishing και άλλων μεθόδων παραβίασης ψηφιακών λογαριασμών. Οι δράστες φέρονται να έβαλαν στο στόχαστρο φωτογράφους, παραγωγούς και στενούς συνεργάτες της τραγουδίστριας, αποκτώντας πρόσβαση σε ανέκδοτο υλικό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αγωγή, το περιεχόμενο πωλήθηκε έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών σε τρίτους. Η υπόθεση θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές διαρροές που έχει αντιμετωπίσει η καλλιτέχνιδα.

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Η ίδια ζητά από το δικαστήριο να αποκαλυφθούν οι ταυτότητες των ατόμων που κρύβονται πίσω από τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν επιδιώκει μόνο την προστασία του δικού της έργου αλλά και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, οι παράνομες διαρροές την ακολουθούν σχεδόν από την αρχή της δισκογραφικής της πορείας. Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της ασφάλειας των καλλιτεχνών και της προστασίας του ψηφιακού τους περιεχομένου.

Εκατοντάδες διαρροές μέσα σε περισσότερα από δέκα χρόνια

Σύμφωνα με την αγωγή, τα περιστατικά ξεκινούν ήδη από το 2011, όταν η Ariana Grande έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία. Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν, με τους δράστες να αποκτούν πρόσβαση σε λογαριασμούς αποθήκευσης αρχείων, κινητές συσκευές συνεργατών και άλλο ευαίσθητο υλικό.

Ανάμεσα στις πιο σοβαρές καταγγελίες είναι η διαρροή δεκάδων ακυκλοφόρητων τραγουδιών το 2023, αλλά και η απόκτηση ανέκδοτων φωτογραφιών μέσω ψεύτικων ηλεκτρονικών λογαριασμών που δημιουργήθηκαν για να εξαπατήσουν επαγγελματίες του χώρου. Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις έγιναν με οργανωμένο τρόπο και είχαν ως στόχο το οικονομικό όφελος από την πώληση του υλικού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από την πλευρά των φερόμενων δραστών, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί στα αμερικανικά δικαστήρια, καθώς η Ariana Grande επιδιώκει να μπει οριστικό τέλος στις παράνομες διαρροές που την ακολουθούν εδώ και χρόνια.

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