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Μουσική 27.07.2026

Τα soundtracks μιας ολόκληρης γενιάς αποκτούν νέο ήχο: «Summer vibes» από τον Μιχάλη Ρακιντζή

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Ο Μιχάλης Ρακιντζής παρουσιάζει το «Summer vibes» και δίνει νέα πνοή στις διαχρονικές επιτυχίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Ρακιντζής κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Summer vibes» με 13 ανανεωμένα τραγούδια του.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει σύγχρονα reworks αγαπημένων επιτυχιών του καλλιτέχνη.
  • Το «Summer vibes» στοχεύει να γεφυρώσει γενιές, προσφέροντας νέα ακούσματα.
  • Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μιχάλης Ρακιντζής παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Summer vibes», μία ξεχωριστή συλλογή με 13 αγαπημένα τραγούδια της πορείας του, που επιστρέφουν μέσα από σύγχρονα reworks. Με τη μουσική, τους στίχους, την ενορχήστρωση, τη μίξη και το mastering να φέρουν τη δική του υπογραφή, ο καλλιτέχνης ανανεώνει διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Μωρό μου φάλτσο», «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», «Το δαχτυλίδι», «Δεν πιστεύω», «Insane», «Bon Voyage», «Νανά», «Χύμα» και άλλα αγαπημένα τραγούδια, δίνοντάς τους έναν φρέσκο, σύγχρονο ήχο.

mixalis rakintzis_summer vibes

Το «Summer vibes» αποτελεί μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στις γενιές, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό που αγάπησε αυτά τα τραγούδια να τα απολαύσει ξανά, αλλά και στους νεότερους να τα ανακαλύψουν μέσα από μια ανανεωμένη & σύγχρονη version.

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Ένα άλμπουμ γεμάτο ρυθμό και τραγούδια που είναι έτοιμα να ακουστούν δυνατά στα live του Μιχάλη Ρακιντζή, αλλά και στα clubs όλης της Ελλάδας.

Tracklist:

1. Μωρό Μου Φάλτσο

2. Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια

3. Το Δαχτυλίδι

4. Δεν Πιστεύω

5. Κάνε Μια Ευχή

6. Insane

7. Δεν Πάμε Καλά

8. Μία + Μια

9. Bon Voyage

10. Μια Επανάσταση

11. Νανά

12. Χύμα

13. Θα Μου Κλείσεις Το Σπίτι

Το «Summer vibes» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://MihalisRakintzis.lnk.to/SummerVibesReworks

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Μιχάλης Ρακιτζής ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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