Αναστασία Παντούση – Ιωάννης Παπαζήσης: Στο Λονδίνο για τη συναυλία του Bruno Mars

Με μια ματιά Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης ταξίδεψαν στο Λονδίνο.

Παρακολούθησαν τη συναυλία του Bruno Mars στο Wembley Stadium.

Η Παντούση μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συναυλία και τη σχέση τους στο Instagram.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί πέντε χρόνια, είχε προηγουμένως απολαύσει διακοπές στην Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί η καλοκαιρινή σεζόν να φτάνει σταδιακά προς το τέλος της, όμως οι αγαπημένοι Έλληνες celebrities συνεχίζουν να συνδυάζουν τα ταξίδια με μοναδικές μουσικές εμπειρίες στο εξωτερικό. Μετά από ένα κύμα γνωστών ζευγαριών, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Έλενα Τσαγκρινού, η Ήβη Αδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη και η Κέλλυ Κελεκίδου, που ταξίδεψαν πρόσφατα εκτός συνόρων για να απολαύσουν μεγάλες συναυλίες, ήρθε η σειρά της Αναστασίας Παντούση και του Ιωάννη Παπαζήση να κάνουν τη δική τους μεγάλη εξόρμηση.

Το ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω του τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και πέταξε μέχρι τη βρετανική πρωτεύουσα. Κύριος προορισμός τους δεν ήταν άλλος από το εμβληματικό Wembley Stadium του Λονδίνου, όπου παρακολούθησαν από κοντά τη φαντασμαγορική συναυλία του Bruno Mars.

Διάβασε επίσης: Η Sandra Bullock γιορτάζει τα 62 και o μικρός της εαυτός κλέβει την παράσταση (photo)

Οι δυο τους απόλαυσαν κάθε στιγμή της μουσικής βραδιάς, ζώντας στο έπακρο την ατμόσφαιρα του κατάμεστου σταδίου. Η ταλαντούχα ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο τόσο από το εντυπωσιακό show όσο και από τις προσωπικές τους στιγμές μέσα στο στάδιο, ποζάζοντας χαμογελαστοί δίπλα-δίπλα.

Η τρυφερή ανάρτηση και το μήνυμα ζωής

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αναστασία Παντούση επέλεξε να συνοδεύσει τα στιγμιότυπα με έναν ιδιαίτερα φιλοσοφικό και αισιόδοξο τόνο, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της στους ακολούθους της για την εβδομάδα που ξεκινά: «Εγώ θέλω να σου πω καλή εβδομάδα και να κάνεις πράγματα που σου γεμίζουν την ψυχή. Γιατί όταν θα τη νιώθεις λίγο άδεια, το μυαλό θα σε βοηθάει και θα σε πηγαίνει εκεί, στις στιγμές που την γέμισαν, κι ένα αβίαστο χαμόγελο θα σχηματίζεται και θα γεμίζει πάλι…».

Οι καλοκαιρινές διακοπές και η δυνατή σχέση τους

Το ταξίδι αυτό στο Λονδίνο αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε για το φετινό καλοκαίρι τους. Πριν ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για τη Μεγάλη Βρετανία, το ζευγάρι είχε περάσει χαλαρές και ξεκούραστες στιγμές στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της Μάνης και γεμίζοντας τις μπαταρίες του.

Η σχέση της Αναστασίας Παντούση και του Ιωάννη Παπαζήση μετρά πλέον πέντε ολόκληρα χρόνια, παραμένοντας το ίδιο δυνατή και αγαπημένη. Η γνωριμία τους σημαδεύτηκε από την κοινή τους επαγγελματική πορεία στη δραματική σειρά εποχής «Το Κόκκινο Ποτάμι», όπου τα πλατό στάθηκαν η αφορμή για να έρθουν κοντά. Όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν η ηθοποιός, για εκείνους ήταν «έρωτας με την πρώτη ματιά». Παρά τη μεγάλη προβολή που δέχονται καθημερινά από τα ΜΜΕ, οι δυο τους προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, προστατεύοντας τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας και αφήνοντας τις σπάνιες, κοινές τους αναρτήσεις να μιλούν από μόνες τους.

Διάβασε επίσης: