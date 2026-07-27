Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 27.07.2026

Αναστασία Παντούση – Ιωάννης Παπαζήσης: Στο Λονδίνο για τη συναυλία του Bruno Mars

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης ταξίδεψαν στο Λονδίνο και βρέθηκαν στη συναυλία του Bruno Mars στο Wembley
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης ταξίδεψαν στο Λονδίνο.
  • Παρακολούθησαν τη συναυλία του Bruno Mars στο Wembley Stadium.
  • Η Παντούση μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συναυλία και τη σχέση τους στο Instagram.
  • Το ζευγάρι, που είναι μαζί πέντε χρόνια, είχε προηγουμένως απολαύσει διακοπές στην Ελλάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί η καλοκαιρινή σεζόν να φτάνει σταδιακά προς το τέλος της, όμως οι αγαπημένοι Έλληνες celebrities συνεχίζουν να συνδυάζουν τα ταξίδια με μοναδικές μουσικές εμπειρίες στο εξωτερικό. Μετά από ένα κύμα γνωστών ζευγαριών, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Έλενα Τσαγκρινού, η Ήβη Αδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη και η Κέλλυ Κελεκίδου, που ταξίδεψαν πρόσφατα εκτός συνόρων για να απολαύσουν μεγάλες συναυλίες, ήρθε η σειρά της Αναστασίας Παντούση και του Ιωάννη Παπαζήση να κάνουν τη δική τους μεγάλη εξόρμηση.

https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/

Το ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω του τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και πέταξε μέχρι τη βρετανική πρωτεύουσα. Κύριος προορισμός τους δεν ήταν άλλος από το εμβληματικό Wembley Stadium του Λονδίνου, όπου παρακολούθησαν από κοντά τη φαντασμαγορική συναυλία του Bruno Mars.

Διάβασε επίσης: Η Sandra Bullock γιορτάζει τα 62 και o μικρός της εαυτός κλέβει την παράσταση (photo)

Οι δυο τους απόλαυσαν κάθε στιγμή της μουσικής βραδιάς, ζώντας στο έπακρο την ατμόσφαιρα του κατάμεστου σταδίου. Η ταλαντούχα ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο τόσο από το εντυπωσιακό show όσο και από τις προσωπικές τους στιγμές μέσα στο στάδιο, ποζάζοντας χαμογελαστοί δίπλα-δίπλα.

Η τρυφερή ανάρτηση και το μήνυμα ζωής

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αναστασία Παντούση επέλεξε να συνοδεύσει τα στιγμιότυπα με έναν ιδιαίτερα φιλοσοφικό και αισιόδοξο τόνο, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της στους ακολούθους της για την εβδομάδα που ξεκινά: «Εγώ θέλω να σου πω καλή εβδομάδα και να κάνεις πράγματα που σου γεμίζουν την ψυχή. Γιατί όταν θα τη νιώθεις λίγο άδεια, το μυαλό θα σε βοηθάει και θα σε πηγαίνει εκεί, στις στιγμές που την γέμισαν, κι ένα αβίαστο χαμόγελο θα σχηματίζεται και θα γεμίζει πάλι…».

Οι καλοκαιρινές διακοπές και η δυνατή σχέση τους

Το ταξίδι αυτό στο Λονδίνο αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε για το φετινό καλοκαίρι τους. Πριν ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για τη Μεγάλη Βρετανία, το ζευγάρι είχε περάσει χαλαρές και ξεκούραστες στιγμές στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της Μάνης και γεμίζοντας τις μπαταρίες του.

https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/

Η σχέση της Αναστασίας Παντούση και του Ιωάννη Παπαζήση μετρά πλέον πέντε ολόκληρα χρόνια, παραμένοντας το ίδιο δυνατή και αγαπημένη. Η γνωριμία τους σημαδεύτηκε από την κοινή τους επαγγελματική πορεία στη δραματική σειρά εποχής «Το Κόκκινο Ποτάμι», όπου τα πλατό στάθηκαν η αφορμή για να έρθουν κοντά. Όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν η ηθοποιός, για εκείνους ήταν «έρωτας με την πρώτη ματιά». Παρά τη μεγάλη προβολή που δέχονται καθημερινά από τα ΜΜΕ, οι δυο τους προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, προστατεύοντας τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας και αφήνοντας τις σπάνιες, κοινές τους αναρτήσεις να μιλούν από μόνες τους.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BRUNO MARS Αναστασία Παντούση Ιωάννης Παπαζήσης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η 11χρονη κόρη του Robert Downey Jr. ετοιμάζει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο – Το ποσό της αμοιβής της

Η 11χρονη κόρη του Robert Downey Jr. ετοιμάζει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο – Το ποσό της αμοιβής της

27.07.2026
Επόμενο
Τα soundtracks μιας ολόκληρης γενιάς αποκτούν νέο ήχο: «Summer vibes» από τον Μιχάλη Ρακιντζή

Τα soundtracks μιας ολόκληρης γενιάς αποκτούν νέο ήχο: «Summer vibes» από τον Μιχάλη Ρακιντζή

27.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Οι διακοπες της Ελενης Φουρειρα στην Παρο με τον Μποτια και τον μικρο Ερμη
Celeb News

Οι διακοπες της Ελενης Φουρειρα στην Παρο με τον Μποτια και τον μικρο Ερμη

27.07.2026
Η Sandra Bullock γιορτάζει τα 62 και o μικρός της εαυτός κλέβει την παράσταση (photo)
Celeb News

Η Sandra Bullock γιορτάζει τα 62 και o μικρός της εαυτός κλέβει την παράσταση (photo)

27.07.2026
Δες το πολυτελές σπίτι της Joni Mitchell στο Malibu με θέα στον ωκεανό
Celeb News

Δες το πολυτελές σπίτι της Joni Mitchell στο Malibu με θέα στον ωκεανό

27.07.2026
Kim Kardashian: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή
Celeb News

Kim Kardashian: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή

27.07.2026
Η Jennifer Lopez έκλεισε τα 57 και μάς έκανε να δούμε τα γενέθλια αλλιώς
Celeb News

Η Jennifer Lopez έκλεισε τα 57 και μάς έκανε να δούμε τα γενέθλια αλλιώς

27.07.2026
Θοδωρής Φέρρης: Τα «ποτηράκια» στο live στα Χανιά που απογείωσαν το κέφι
Celeb News

Θοδωρής Φέρρης: Τα «ποτηράκια» στο live στα Χανιά που απογείωσαν το κέφι

27.07.2026
Η Emma Roberts έγινε νύφη και η Julia Roberts λύγισε από συγκίνηση
Celeb News

Η Emma Roberts έγινε νύφη και η Julia Roberts λύγισε από συγκίνηση

27.07.2026
«Δεν έχω δει πιο κακό AI»: Η επική απάντηση της Ναταλίας Γερμανού στο ψεύτικο βίντεο σύλληψής της
Celeb News

«Δεν έχω δει πιο κακό AI»: Η επική απάντηση της Ναταλίας Γερμανού στο ψεύτικο βίντεο σύλληψής της

27.07.2026
Ο Kevin Hart έκανε το «Nuevayol» του Bad Bunny δικό του – Δες το βίντεο
Celeb News

Ο Kevin Hart έκανε το «Nuevayol» του Bad Bunny δικό του – Δες το βίντεο

27.07.2026
5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς