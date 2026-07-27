Η Sandra Bullock γιορτάζει τα 62 και o μικρός της εαυτός κλέβει την παράσταση (photo)

Η Sandra Bullock έκλεισε τα 62 και η αδερφή της μοιράστηκε μια υπέροχη παιδική φωτογραφία τους που έγινε viral

Με μια ματιά Η Sandra Bullock γιόρτασε τα 62α γενέθλιά της.

Η αδερφή της, Gesine Bullock-Prado, δημοσίευσε μια παιδική φωτογραφία τους.

Στη φωτογραφία, η Sandra κρατά την Gesine μωρό και χαμογελά χωρίς τα μπροστινά της δόντια.

Η ανάρτηση έδειξε μια πιο προσωπική και οικογενειακή πλευρά της ηθοποιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sandra Bullock είχε γενέθλια και μια ξεχωριστή ανάρτηση από την αδερφή της μάς ταξίδεψε πίσω στον χρόνο. Η ηθοποιός έκλεισε τα 62 της χρόνια και η Gesine Bullock-Prado αποφάσισε να γιορτάσει τη σημαντική ημέρα με ένα νοσταλγικό στιγμιότυπο από την παιδική τους ηλικία.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η μικρότερη αδερφή της, η Sandra Bullock εμφανίζεται χαμογελαστή και ανέμελη, ενώ κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Gesine, η οποία τότε ήταν ακόμα μωρό. Η πιο cute λεπτομέρεια της εικόνας; Η διάσημη ηθοποιός ποζάρει χωρίς τα μπροστινά της δόντια, σε μια αυθόρμητη στιγμή που δείχνει μια εντελώς διαφορετική πλευρά της.

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Η Gesine, η οποία είναι έξι χρόνια μικρότερη από τη Sandra, θέλησε να της στείλει δημόσια τις ευχές της μέσα από τα social media. «Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδερφή. Σ’ αγαπώ περισσότερο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συγκινώντας τους followers της.

Η φωτογραφία έγινε αμέσως μια γλυκιά υπενθύμιση πως ακόμα και οι μεγαλύτεροι stars του Hollywood είχαν κάποτε απλές, οικογενειακές στιγμές γεμάτες χαμόγελα.

Η Sandra Bullock συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς παγκοσμίως, όμως αυτή τη φορά οι fans της γνώρισαν τη μικρή Sandra πίσω από τη σταρ.

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