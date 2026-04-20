UNCATEGORIZED 20.04.2026

Η Sandra Bullock «σπάει τα ταμπού» για την AI – Η δήλωση που ταράζει το Hollywood

Η Sandra Bullock μιλά ανοιχτά για την AI και αλλάζει τον τρόπο που το Holywood βλέπει το μέλλον της δημιουργίας
Mad.gr

Η Sandra Bullock, μιλώντας με ειλικρίνεια και δόση χιούμορ, παραδέχτηκε αρχικά πως κάποια από τα τεχνητά δημιουργημένα βίντεο με την εικόνα της θα μπορούσαν να είναι «χειρότερα», όμως στη συνέχεια ανέπτυξε μια πιο σοβαρή θέση γύρω από τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη βιομηχανία του θεάματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως τόνισε, η AI δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί. Αντίθετα, θεωρεί πως πρέπει να γίνει αντικείμενο κατανόησης και ενσωμάτωσης, με στόχο να λειτουργήσει ως εργαλείο δημιουργικότητας. Η ίδια υποστήριξε ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι ενεργή και όχι αμυντική, καθώς η τεχνολογία ήδη εξελίσσεται με ταχύτητα.

Instagram και Practical Magic 2: Η διπλή έκπληξη της Sandra Bullock που δεν περίμενε κανείς

Σε πιο χαρακτηριστική της δήλωση, ανέφερε πως η βιομηχανία πρέπει να «αγκαλιάσει» την Τεχνητή Νοημοσύνη και να τη χρησιμοποιήσει με δημιουργικό τρόπο, σημειώνοντας ότι μπορεί να γίνει ένας νέος σύμμαχος στην αφήγηση ιστοριών, αρκεί να υπάρχει υπευθυνότητα και επίγνωση των κινδύνων.

Η Pam Abdy συμφώνησε με την τοποθέτηση της ηθοποιού, επισημαίνοντας πως η AI πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο παραγωγής και όχι ως απειλή, ειδικά στον χώρο του κινηματογράφου, όπου μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία δημιουργίας και να προσφέρει νέες δυνατότητες στους σκηνοθέτες και τους σεναριογράφους.

Η συζήτηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα προβληματισμού στο Χόλιγουντ, όπου πολλοί καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και τη διατήρηση της καλλιτεχνικής ταυτότητας, ενώ παρόμοιες τοποθετήσεις έχουν κάνει και άλλες προσωπικότητες του χώρου, δείχνοντας ότι το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ήδη περάσει στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της ψυχαγωγίας.

Νέα συνεργασία της Sandra Bullock με τη Dana Fox του The Lost City

Sandra Bullock Τεχνητή Νοημοσύνη
Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη

20.04.2026
«Μπαμπά, σ' αγαπώ»: Οι 3 μπαμπάδες αντιμέτωποι με απρόσμενες εκπλήξεις στο επεισόδιο της Δευτέρας 20/4

20.04.2026

Μαρινέλλα: Η τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη – Απόψε στις 23:30 στον Alpha
UNCATEGORIZED

Μαρινέλλα: Η τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη – Απόψε στις 23:30 στον Alpha

30.03.2026
«Οικογένεια Άνταμς» Το Μιούζικαλ στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ ξανά…
City Guide

«Οικογένεια Άνταμς» Το Μιούζικαλ στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ ξανά…

26.02.2026
Αυτό είναι το καλύτερο album του Justin Bieber σύμφωνα με τη Hailey Bieber
UNCATEGORIZED

Αυτό είναι το καλύτερο album του Justin Bieber σύμφωνα με τη Hailey Bieber

22.02.2026
Στην Ελλάδα τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία του κόσμου ηλικίας 430.000 ετών
UNCATEGORIZED

Στην Ελλάδα τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία του κόσμου ηλικίας 430.000 ετών

20.02.2026
Η Madonna στέλνει μήνυμα στην Amber Glenn πριν αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
UNCATEGORIZED

Η Madonna στέλνει μήνυμα στην Amber Glenn πριν αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

18.02.2026
Zao & TAF LATHOS: Κυκλοφορούν μαζί single με τίτλο «ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ»
UNCATEGORIZED

Zao & TAF LATHOS: Κυκλοφορούν μαζί single με τίτλο «ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ»

18.02.2026
Θέατρο 104: “SMALLTOWN BOY” του Μάνου Τζωράκη
UNCATEGORIZED

Θέατρο 104: “SMALLTOWN BOY” του Μάνου Τζωράκη

11.02.2026
Το ρατσιστικό video του Donald Trump με τους Obama σαν πιθήκους προκαλεί οργή στα social media
UNCATEGORIZED

Το ρατσιστικό video του Donald Trump με τους Obama σαν πιθήκους προκαλεί οργή στα social media

06.02.2026
O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»
Mad TV News

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

16.12.2025
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!