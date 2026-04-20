Η Sandra Bullock «σπάει τα ταμπού» για την AI – Η δήλωση που ταράζει το Hollywood

Η Sandra Bullock μιλά ανοιχτά για την AI και αλλάζει τον τρόπο που το Holywood βλέπει το μέλλον της δημιουργίας

Η Sandra Bullock, μιλώντας με ειλικρίνεια και δόση χιούμορ, παραδέχτηκε αρχικά πως κάποια από τα τεχνητά δημιουργημένα βίντεο με την εικόνα της θα μπορούσαν να είναι «χειρότερα», όμως στη συνέχεια ανέπτυξε μια πιο σοβαρή θέση γύρω από τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη βιομηχανία του θεάματος.

Όπως τόνισε, η AI δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί. Αντίθετα, θεωρεί πως πρέπει να γίνει αντικείμενο κατανόησης και ενσωμάτωσης, με στόχο να λειτουργήσει ως εργαλείο δημιουργικότητας. Η ίδια υποστήριξε ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι ενεργή και όχι αμυντική, καθώς η τεχνολογία ήδη εξελίσσεται με ταχύτητα.

Σε πιο χαρακτηριστική της δήλωση, ανέφερε πως η βιομηχανία πρέπει να «αγκαλιάσει» την Τεχνητή Νοημοσύνη και να τη χρησιμοποιήσει με δημιουργικό τρόπο, σημειώνοντας ότι μπορεί να γίνει ένας νέος σύμμαχος στην αφήγηση ιστοριών, αρκεί να υπάρχει υπευθυνότητα και επίγνωση των κινδύνων.

Η Pam Abdy συμφώνησε με την τοποθέτηση της ηθοποιού, επισημαίνοντας πως η AI πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο παραγωγής και όχι ως απειλή, ειδικά στον χώρο του κινηματογράφου, όπου μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία δημιουργίας και να προσφέρει νέες δυνατότητες στους σκηνοθέτες και τους σεναριογράφους.

Η συζήτηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα προβληματισμού στο Χόλιγουντ, όπου πολλοί καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και τη διατήρηση της καλλιτεχνικής ταυτότητας, ενώ παρόμοιες τοποθετήσεις έχουν κάνει και άλλες προσωπικότητες του χώρου, δείχνοντας ότι το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ήδη περάσει στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της ψυχαγωγίας.

