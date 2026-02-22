Αυτό είναι το καλύτερο album του Justin Bieber σύμφωνα με τη Hailey Bieber

Η Hailey Bieber άνοιξε την καρδιά της σε νέα συνέντευξη, μιλώντας για τη ζωή με τον Justin Bieber και τον μικρό τους γιο Jack Blues Bieber, αλλά και για τα μελλοντικά της σχέδια σχετικά με την οικογένεια. Η ιδρύτρια του Rhode αναφέρθηκε στην εμπειρία της μητρότητας, στη σχέση του παιδιού της με τη μουσική και στη δική της προσωπική εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να αποκτήσει κι άλλα παιδιά χωρίς όμως να πιέζει τον χρόνο.

Μιλώντας στο podcast του Jake Shane, η Hailey Bieber αποκάλυψε ότι ο 16 μηνών Jack Blues Bieber δείχνει ήδη ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική του πατέρα του Justin Bieber. Όπως είπε γελώντας «Ναι, το κάνει. Λέει συνέχεια “Baby, oh baby, oh baby oh” και εγώ σκέφτομαι πόσο απίστευτο είναι αυτό», αναφερόμενη στο γνωστό τραγούδι «Baby» που σημάδεψε την αρχή της καριέρας του Justin Bieber το 2010.

Η Hailey Bieber εξήγησε ότι ο μικρός Jack Blues Bieber έχει ήδη αρχίσει να μιλά αρκετά, αναφέροντας ότι λέει συχνά τη λέξη «basketball», ενώ πριν μάθει να τη λέει κανονικά χρησιμοποιούσε τη νοηματική για να εκφράσει το «please». Η ίδια παραδέχθηκε πως απολαμβάνει τη μητρότητα περισσότερο από όσο περίμενε, επιβεβαιώνοντας ότι θέλει στο μέλλον να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά της. «Σίγουρα θέλω. Προχωρώ ένα παιδί τη φορά. Σίγουρα θέλω ακόμη ένα παιδί. Δεν βιάζομαι, αλλά το θέλω. Ίσως κάνω 4 ακόμη, ίσως 3. Δεν ξέρω πραγματικά. Προχωρώ μέρα με τη μέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Hailey Bieber αποκάλυψε επίσης ποιο άλμπουμ του Justin Bieber ξεχωρίζει περισσότερο, επιλέγοντας τη συλλογή «Journals» του 2013 ως αγαπημένη της, ενώ αμέσως μετά τοποθέτησε το «Purpose» του 2015 που περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «What Do You Mean», «Sorry» και «Love Yourself». Αναφέρθηκε ακόμη στο άλμπουμ «Swag» του Justin Bieber από το 2025, λέγοντας «Είναι ένας δίσκος που τον ακούω από την αρχή μέχρι το τέλος και επιστρέφω συνεχώς σε αυτόν».

Η Hailey Bieber σημείωσε ότι αισθάνεται πιο ήρεμη ως νέα μητέρα απ’ όσο φανταζόταν, μιλώντας με ενθουσιασμό για την καθημερινότητα με τον γιο της, ο οποίος ήδη περπατά, τρέχει και παίζει με μπάλα. Η ίδια και ο Justin Bieber έχουν επιλέξει να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την εικόνα του παιδιού τους, αν και όπως αποκάλυψε, μετά από πρόσφατο κούρεμα ο Jack Blues Bieber μοιάζει «ακριβώς» με τον πατέρα του.

Η εξομολόγηση της Hailey Bieber αποτυπώνει μια πιο ώριμη και ισορροπημένη φάση στη ζωή της, όπου η οικογένεια, η μουσική και η προσωπική εξέλιξη συνυπάρχουν, με την ίδια να επιλέγει να ζει το παρόν χωρίς βιασύνη αλλά με ξεκάθαρη διάθεση για το μέλλον.

