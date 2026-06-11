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City Guide 11.06.2026

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

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Λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, μπορείς να βρεις παραλίες που μετατρέπουν το after office σε καλοκαιρινή απόδραση χωρίς ταλαιπωρία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Γλυφάδα προσφέρει εύκολη πρόσβαση και ζωντανή ατμόσφαιρα για γρήγορη βουτιά μετά τη δουλειά.
  • Η Βούλα είναι ιδανική για πιο ήρεμη απόδραση με καθαρά νερά και λιγότερο κόσμο.
  • Η Βουλιαγμένη προσφέρει ένα πιο προσεγμένο περιβάλλον και ποιοτικές παροχές για χαλάρωση.
  • Η Ανάβυσσος και το Σούνιο είναι επιλογές για λίγο μεγαλύτερη διαδρομή, προσφέροντας αίσθηση απόδρασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σχολάς από το γραφείο το καλοκαίρι και η πόλη ακόμα «βράζει», υπάρχει ένας απλός τρόπος να αλλάξεις ενέργεια χωρίς να φύγεις μακριά: μια γρήγορη βουτιά στη θάλασσα. Η Αττική έχει το πλεονέκτημα να συνδυάζει αστική ζωή και παραλιακή απόδραση, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να βρεθείς από το laptop… στο κύμα μέσα σε λίγη ώρα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Γλυφάδα: Η κλασική επιλογή για after work χαλάρωση

Η Γλυφάδα είναι από τις πιο εύκολες λύσεις για γρήγορη βουτιά μετά τη δουλειά. Με οργανωμένες παραλίες, beach bars και εύκολη πρόσβαση, σου επιτρέπει να αφήσεις πίσω την ένταση της ημέρας χωρίς μεγάλη μετακίνηση. Είναι ιδανική αν θέλεις κάτι κοντινό και ζωντανό.

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2. Βούλα: Πιο ήρεμη, πιο χαλαρή

Αν ψάχνεις κάτι λίγο πιο ήσυχο, η Βούλα προσφέρει πιο χαλαρό ρυθμό. Καθαρά νερά, πιο οργανωμένες αλλά και πιο «ήρεμες» ακτές, κάνουν την περιοχή ιδανική για να αποφορτιστείς μετά τη δουλειά χωρίς πολύ κόσμο.

Μπάλα βόλεϊ στην άμμο με τη θάλασσα στο βάθος, ιδανική για ζώδια που αγαπούν τη θάλασσα και τα παιχνίδια.
Πηγή: Unsplash

3. Βουλιαγμένη: Η πιο premium επιλογή

Η Βουλιαγμένη συνδυάζει φυσική ομορφιά και πιο προσεγμένο περιβάλλον. Εδώ μπορείς να κάνεις μια πιο «ποιοτική» βουτιά, με οργανωμένες παροχές και πιο ήρεμη ατμόσφαιρα, ειδικά τις απογευματινές ώρες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Ανάβυσσος: Λίγο πιο μακριά, αλλά αξίζει

Αν έχεις χρόνο για λίγη παραπάνω διαδρομή, η Ανάβυσσος προσφέρει πιο ανοιχτό ορίζοντα και αίσθηση καλοκαιριού εκτός πόλης. Είναι ιδανική για πιο χαλαρές after work εξορμήσεις, ειδικά όταν θες να «σπάσεις» τελείως τη ρουτίνα.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

5. Σούνιο: H απόλυτη απογευματινή απόδραση

Το Σούνιο είναι η πιο εντυπωσιακή επιλογή, ειδικά κοντά στο ηλιοβασίλεμα. Η διαδρομή και μόνο λειτουργεί σαν αποσυμπίεση, ενώ η θέα στο ναό του Ποσειδώνα δίνει μια πιο ξεχωριστή διάσταση στη βουτιά σου.

Βραχώδης ακτή με κρυστάλλινα νερά, ιδανική για road trip κοντά στην Αθήνα για να υποδεχτείς το καλοκαίρι.
Πηγή: Unsplash

Με λίγες μόνο επιλογές και χωρίς να φύγεις από την Αττική, μπορείς να μετατρέψεις μια απλή καθημερινή μέρα σε μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις έτοιμο το μαγιό σου.

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