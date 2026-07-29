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Τέχνες 29.07.2026

Με δύο sold out και ένα μεγάλο γλέντι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Πειραιώς 260

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Με δύο συνεχόμενα sold out και ένα μεγάλο γλέντι έπεσε η αυλαία του φετινού προγράμματος στην Πειραιώς 260
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Πειραιώς 260 ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της για το 2026 με γλέντι και μουσική.
  • Η παράσταση A TRIAL με τον Βάγκνερ Μόουρα είχε δύο συνεχόμενα sold out.
  • Ο χώρος γιόρτασε 20 χρόνια λειτουργίας με ένα πρόγραμμα παραστάσεων και δράσεων.
  • Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται σε πάνω από 300 εργαζόμενους και τους καλλιτέχνες.
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Με ένα μεγάλο γλέντι, χορούς κυκλωτικούς και τη ζωντανή μουσική από τα Κιντέρια, η Πειραιώς 260 έκλεισε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρόγραμμά της για το 2026, μια χρονιά που σηματοδότησε τη συμπλήρωση 20 ετών δημιουργικής λειτουργίας του χώρου.

Μουσικοί επί σκηνής στην Πειραιώς 260, όπου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με δύο sold out και ένα μεγάλο γλέντι.

Λίγο πριν το γλέντι, η αυλαία έπεσε με την παράσταση A TRIAL της Κριστιάν Ζαταΐ, με πρωταγωνιστή τον Βάγκνερ Μόουρα, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδρομή της με δύο συνεχόμενα sold out, προσφέροντας στο κοινό μια δυνατή και συμμετοχική θεατρική εμπειρία.

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Η βραδιά συνεχίστηκε γιορτινά στην Πλατεία της Πειραιώς 260, όπου πλήθος κόσμου χόρεψε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σφραγίζοντας με τον πιο ζεστό τρόπο το κλείσιμο μιας ξεχωριστής, επετειακής χρονιάς.

Πλήθος κόσμου χορεύει κρατώντας αλυσίδα έξω από την Πειραιώς 260, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Με αυτή τη γιορτινή διάθεση έκλεισε ένας κύκλος δύο μηνών, κατά τον οποίο το κοινό παρακολούθησε δεκάδες παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής και άλλες δράσεις. Καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος στάθηκε η συμβολή μιας κοινότητας άνω των 300 ανθρώπων -τεχνικοί, ταξιθέτες, ταμίες, προσωπικό παραγωγής, πωλητές, διοικητικοί υπάλληλοι και πολλοί ακόμη- που, μαζί με τους καλλιτέχνες, έδωσαν ζωή στην Πειραιώς 260.

Συμμετέχοντες χορεύουν σε ένα μεγάλο γλέντι στην Πειραιώς 260 με φόντο τη σκηνή και τα κόκκινα φώτα.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ευχαριστεί θερμά όλους τους καλλιτέχνες, τους εργαζόμενους, καθώς και το κοινό που βρέθηκε στην Πειραιώς 260.

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Πειραιώς 260
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