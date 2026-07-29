Jared Leto: Νέες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποιήση μέσα από ντοκιμαντέρ του BBC

Νέες καταγγελίες κατά του Jared Leto παρουσιάζονται σε ντοκιμαντέρ του BBC, με τον ηθοποιό και τραγουδιστή να αρνείται τους ισχυρισμούς

Με μια ματιά Τέσσερις γυναίκες κατέθεσαν νέες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Jared Leto.

Οι καταγγελίες παρουσιάζονται σε νέο ερευνητικό ντοκιμαντέρ του BBC.

Οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά συνέβησαν όταν ήταν μεταξύ 16 και 19 ετών, από το 2002 έως το 2016.

Ο Jared Leto αρνείται τις κατηγορίες, μέσω εκπροσώπου του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέες εξελίξεις έρχονται στο προσκήνιο γύρω από τον Jared Leto, καθώς τέσσερις γυναίκες προχώρησαν σε καταγγελίες για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση. Οι μαρτυρίες παρουσιάζονται σε νέο ερευνητικό ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο εξετάζει τις αναφορές και τις εμπειρίες των γυναικών που μίλησαν δημόσια. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής, από την πλευρά του, αρνείται οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι αφηγήσεις τεσσάρων γυναικών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν όταν ήταν μεταξύ 16 και 19 ετών. Οι καταγγελίες φέρεται να εκτείνονται από το 2002 έως το 2016 και έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση διεθνώς. Ο Jared Leto, που έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την υποκριτική του και είναι ο τραγουδιστής των Thirty Seconds to Mars, αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Hollywood.

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Το ντοκιμαντέρ του BBC έρχεται να ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από τη δύναμη, τη δημοσιότητα και τις καταγγελίες που αφορούν πρόσωπα με μεγάλη επιρροή στη βιομηχανία του θεάματος. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες, ενώ ο εκπρόσωπος του Jared Leto έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς. Η υπόθεση έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων και αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί την κοινή γνώμη.

Οι καταγγελίες και η απάντηση του Jared Leto

Οι τέσσερις γυναίκες που συμμετέχουν στην έρευνα του BBC μοιράστηκαν τις δικές τους μαρτυρίες, περιγράφοντας τις εμπειρίες τους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, συνέβησαν τα περιστατικά. Από την πλευρά του, ο Jared Leto δηλώνει πως οι κατηγορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αρνείται κάθε αδίκημα.

Η νέα έρευνα προστίθεται στη σειρά υποθέσεων που έχουν προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις στο Hollywood τα τελευταία χρόνια, με το κοινό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

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