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Celeb World 28.07.2026

Η πιο απίθανη σύμπτωση: Justin και Hailey Bieber στο ίδιο σκάφος με Αλεξία Κεφαλά και FΥ

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Η Αλεξία Κεφαλά αποκάλυψε πως Justin Bieber και Hailey Bieber νοίκιασαν το ίδιο σκάφος που είχε επιλέξει εκείνη με τον FY
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αλεξία Κεφαλά αποκάλυψε σύμπτωση: Justin και Hailey Bieber νοίκιασαν το ίδιο σκάφος στην Ελλάδα.
  • Η σύμπτωση έγινε αντιληπτή μέσω φωτογραφιών και βίντεο από τις διακοπές του διάσημου ζεύγους.
  • Η Αλεξία Κεφαλά και ο FY είχαν ταξιδέψει με το σκάφος σε Σπέτσες, Πόρο και Ύδρα.
  • Οι Justin και Hailey Bieber επέλεξαν επίσης την Ελλάδα για χαλάρωση, προκαλώντας ενθουσιασμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο hot προορισμούς για τους celebrities και αυτή τη φορά μια απρόσμενη σύνδεση έφερε στο προσκήνιο η Αλεξία Κεφαλά. Η σύζυγος του FY  αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok πως το σκάφος που είχαν νοικιάσει εκείνη και ο σύζυγός της για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, το επέλεξαν λίγες εβδομάδες αργότερα και οι Justin Bieber και Hailey Bieber. Η αποκάλυψη έγινε με αρκετή δόση χιούμορ, αφού η ίδια σχολίασε πως οι δύο σταρ βρέθηκαν στο ίδιο ακριβώς μέρος που είχαν απολαύσει και εκείνοι.

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https://www.instagram.com/upinthehype/

Η Αλεξία Κεφαλά περιέγραψε στους followers της πώς κατάλαβε την απίστευτη σύμπτωση. Βλέποντας φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές του διάσημου ζευγαριού στην Ελλάδα, παρατήρησε κάποιες λεπτομέρειες στο σκάφος που της φάνηκαν γνώριμες. Από τη διακόσμηση μέχρι το πλήρωμα που εμφανιζόταν στα πλάνα, όλα έδειχναν πως επρόκειτο για το ίδιο σκάφος που είχε επιλέξει η ίδια μαζί με τον Fy και φίλους τους λίγο καιρό νωρίτερα.

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Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε με χιούμορ πως η συνειδητοποίηση της έκανε μεγάλη εντύπωση, λέγοντας πως είναι ιδιαίτερο το γεγονός ότι δύο παγκόσμιοι σταρ από την άλλη άκρη του κόσμου διάλεξαν την ίδια εμπειρία στην Ελλάδα. Η Αλεξία επιβεβαίωσε την πληροφορία επικοινωνώντας με τον ιδιοκτήτη του σκάφους και μοιράστηκε με το κοινό της τη συγκεκριμένη καλοκαιρινή «σύμπτωση».

Η Αλεξία Κεφαλά και ο FY είχαν ταξιδέψει με το σκάφος σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, όπως οι Σπέτσες, ο Πόρος και η Ύδρα, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή εμπειρία στα ελληνικά νερά. Λίγο αργότερα, το ίδιο σκάφος φιλοξένησε τον Justin Bieber και τη Hailey Bieber, οι οποίοι επέλεξαν επίσης την Ελλάδα για στιγμές χαλάρωσης.

https://www.instagram.com/elina_kalitzaki/
https://www.instagram.com/elina_kalitzaki/

Το διάσημο ζευγάρι έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη χώρα μας, με τις εμφανίσεις του να γίνονται viral στα social media. Από τις βόλτες με σκάφος μέχρι τις στιγμές τους στα ελληνικά νησιά, οι διακοπές τους έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans.

hailey_justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Η απρόσμενη αυτή σύνδεση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, τη διεθνή pop σκηνή και τη νέα ελληνική μουσική πραγματικότητα – έγινε ένα από τα πιο fun στιγμιότυπα του φετινού καλοκαιριού.

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FY Hailey Bieber Justin Bieber Αλεξία Κεφαλά
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