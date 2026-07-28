Θλίψη για τη Dolly Parton – Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της

Ο αδερφός της Dolly Parton, Coy Denver Parton, πέθανε σε ηλικία 82 ετών και τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα

Με μια ματιά Ο Coy Denver Parton, αδερφός της Dolly Parton, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών.

Οι συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστές, με την οικογένεια να ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Ο Coy Denver Parton προτιμούσε τη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε αντίθεση με την αδελφή του.

Η αδελφή Stella Parton ευχαρίστησε για τη στήριξη και ζήτησε σεβασμό στη μνήμη του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton βιώνει μία δύσκολη περίοδο, καθώς ο μεγαλύτερος αδερφός της, Coy Denver Parton, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από αμερικανικά δημοσιεύματα και σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές της country icon, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους στην οικογένειά της. Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστές. Η οικογένεια επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Coy Denver Parton άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Tennessee. Ήταν ένα από τα αδέλφια της πολυμελούς οικογένειας Parton και, σε αντίθεση με τη διάσημη αδελφή του, προτιμούσε να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πίσω του αφήνει τις δύο κόρες του, Chris και Jennifer, τον εγγονό του, αλλά και τα αδέλφια του που τον αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση.

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Παρότι η Dolly Parton δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δημόσια δήλωση, η οικογένεια επιβεβαίωσε ότι η αποχαιρετιστήρια τελετή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η αδελφή του, Stella Parton, ευχαρίστησε δημόσια όσους έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, τονίζοντας πως ο Coy Denver Parton ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την ιδιωτική ζωή και απέφευγε τη δημοσιότητα. Το μήνυμά της συγκίνησε πολλούς φίλους και θαυμαστές της οικογένειας.

Dolly Parton’s Brother, Coy ‘Denver’ Parton, Dies at Age 82 https://t.co/JgzHRDG96f — People (@people) July 27, 2026

Ο Coy Denver Parton γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1943 και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Tennessee. Αν και προερχόταν από μία από τις πιο γνωστές μουσικές οικογένειες της Αμερικής, δεν επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της δημοσιότητας, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ήρεμο και διακριτικό άνθρωπο, αφοσιωμένο στην οικογένειά του. Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό για τους οικείους του.

Η συγκινητική δήλωση της Stella Parton

Η Stella Parton ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειας που μίλησε δημόσια μετά την απώλεια του αδελφού της. Σε δήλωσή της ευχαρίστησε τον κόσμο για τα συλλυπητήρια και τη στήριξη που προσφέρει στις ανιψιές της, Chris και Jennifer, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο αδελφός της επέλεγε πάντα να ζει μακριά από τη δημοσιότητα, ζητώντας από όλους να σεβαστούν τη μνήμη και την ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η είδηση του θανάτου του Coy Denver Parton υπενθυμίζει ότι πίσω από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής υπάρχουν οικογένειες που βιώνουν τις ίδιες δύσκολες στιγμές με κάθε άνθρωπο.

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