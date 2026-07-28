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Celeb News 28.07.2026

Mick Jagger: Η ακομπλεξάριστη δήλωση για το πέρασμα του χρόνου

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Ο frontman των Rolling Stones αποδομεί τα στερεότυπα για την τρίτη ηλικία και μιλά για την απομόνωση της φήμης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Mick Jagger, 82 ετών, μιλάει ρεαλιστικά για το πέρασμα του χρόνου.
  • Ο Jagger δηλώνει ότι δεν υπάρχει τίποτα καλό στα γηρατειά, ούτε σοφία, μόνο ξεχασμένα πράγματα.
  • Παραδέχεται σωματικούς περιορισμούς, αλλά τονίζει την ανάγκη για προσοχή.
  • Αναφέρεται στην απομόνωση λόγω φήμης και την ανάγκη για επαφή με την πραγματικότητα.
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Ο αειθαλής frontman των Rolling Stones, Mick Jagger, απασχολεί συχνά τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο για τη μοναδική του ενέργεια στη σκηνή, αλλά και για τον αφοπλιστικό του ρεαλισμό. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Interview των New York Times, ο θρυλικός μουσικός μίλησε ανοιχτά για το πέρασμα των χρόνων, γκρεμίζοντας τα ρομαντικά στερεότυπα που συχνά συνοδεύουν τη μεγάλη ηλικία.

Ο Mick Jagger κατά την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας στην Κρήτη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 82 του χρόνια και πατέρας ενός 9χρονου αγοριού, του Deveraux, με τη σύντροφό του Melanie Hamrick, ο Jagger δεν προσπάθησε να εξωραΐσει την κατάσταση. Όταν ρωτήθηκε για τα θετικά της ωριμότητας, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική, αποδεικνύοντας πως η πραγματικότητα της τρίτης ηλικίας δεν έχει καμία σχέση με τις εξιδανικευμένες εικόνες.

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Η ωμή αλήθεια για τα χρόνια που περνούν

Η στάση του απέναντι στα γηρατειά είναι απόλυτα προσγειωμένη και χωρίς φίλτρα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτό, τίποτα, δεν αποκτάς σοφία, ξεχνάς τα πάντα, ξέχασα όλη μου τη σοφία», παραδέχτηκε αυτοσαρκαστικά πως ακόμη κι αν είχε κάποτε μερικά μαργαριτάρια σοφίας, πλέον τα έχει ξεχάσει κι αυτά. Στη συνέχεια, στάθηκε στους αναπόφευκτους σωματικούς περιορισμούς, εξηγώντας πως «δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και, φυσικά, δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα τόσο γρήγορα όσο θα ήθελες». Παράλληλα παραδέχτηκε ότι «σωματικά, επίσης, δεν μπορείς να κάνεις όσα θα ήθελες», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η δράση δεν σταματά εντελώς, αφού «μπορείς ακόμη να τα κάνεις, αλλά πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός».

Ο Mick Jagger σε αρχαιολογικό χώρο στην Κρήτη.
https://www.instagram.com/mickjagger/?hl=el

Η παγίδα της φήμης και η ανάγκη για επαφή με την πραγματικότητα

Πέρα από τη φθορά του χρόνου, ο Jagger αναφέρθηκε και στις δυσκολίες μιας ζωής που πορεύεται υπό το φως των προβολέων για δεκαετίες, παραδέχваясь ότι η τεράστια παγκόσμια φήμη του έχει επηρεάσει τη σχέση του με τον κόσμο. Μιλώντας για αυτή την απομόνωση, τόνισε πως «προφανώς, δεν είναι φυσιολογικό, δεν μοιάζει με τη ζωή των περισσότερων ανθρώπων, σε επηρεάζει και μπορεί να αποκοπείς από τους άλλους ανθρώπους». Για να παραμένει προσγειωμένος και να αντιμετωπίζει αυτό το χάσμα, ακολουθεί μια απλή καθημερινή ρουτίνα, επιλέγοντας να βγαίνει μόνος του και να περπατά στον δρόμο κάνοντας φυσιολογικά πράγματα.

Ο Mick Jagger στέκεται σε έναν γραφικό δρόμο, εκφράζοντας τη θέση του για το AI στη μουσική.
https://www.instagram.com/mickjagger/

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη χρήση της τεχνολογίας, μιλώντας στο Billboard μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του Keith Richards για τη χρήση deepfake στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «In the Stars». Εξηγώντας πώς το συγκρότημα ζωντάνεψε τις νεότερες εκδοχές του εαυτού του, αποκάλυψε πως «διασκεδάσαμε πολύ με αυτό», διευκρινίζοντας ότι «το μόνο που άλλαξε ήταν τα πρόσωπα των μουσικών». Υπογράμμισε μάλιστα πως «δεν πρόκειται για ψεύτικους ανθρώπους σε ένα ψεύτικο δωμάτιο, όλοι βρίσκονταν πραγματικά μαζί σε έναν χώρο και έπαιζαν μουσική», καταλήγοντας πως οι μουσικοί είναι πραγματικοί καλλιτέχνες που απλώς «μοιάζουν λίγο με τους The Rolling Stones του 1968».

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Mick Jagger Rolling Stone μουσική
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