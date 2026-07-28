Φόρεσε το slip dress όπως η Κατερίνα Καινούργιου – Το καλοκαιρινό outfit που θα αγαπήσεις

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου υιοθετεί το μίνιμαλ chic στυλ στις διακοπές της στην Πάρο.

Επέλεξε ένα μπεζ maxi slip dress, αναδεικνύοντας την ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Συνδύασε το φόρεμα με λευκά peep toe παπούτσια με mesh λεπτομέρειες.

Ολοκλήρωσε το look με χρυσό τσαντάκι, κοσμήματα και φυσικό μακιγιάζ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι καλοκαιρινές διακοπές στην Πάρο συνεχίζονται για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και υψηλής αισθητικής στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή και της κόρης της. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, γνωστή για την αδυναμία της στη μόδα και τις προσεγμένες στιλιστικές της επιλογές, παραδίδει μαθήματα καλοκαιρινού styling, αποδεικνύοντας ότι το effortless chic είναι ο απόλυτος νικητής των νησιωτικών εμφανίσεων.

Σε μια από τις πιο πρόσφατες και πολυθρύλητες αναρτήσεις της, επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό maxi slip dress σε ζεστή μπεζ απόχρωση, αποθεώνοντας τη μινιμαλιστική πολυτέλεια. Το φόρεμα, με την αέρινη γραμμή του και το σαγηνευτικό πέσιμο, αγκάλιαζε αρμονικά τη σιλουέτα της, αναδεικνύοντας την ηλιοκαμένη επιδερμίδα της και αποπνέοντας έναν αέρα ανεπιτήδευτης κομψότητας που ταιριάζει γάντια στα κυκλαδίτικα σοκάκια.

Διάβασε επίσης: Η Tate McRae κάνει το athleisure να φαίνεται πιο hot από ποτέ στη νέα adidas συλλογή

Τα statement παπούτσια και οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Το styling, ωστόσο, απογειώθηκε χάρη στα αξεσουάρ και τα υποδήματα. Η παρουσιάστρια συνδύασε το φόρεμά της με λευκά peep toe παπούτσια, τα οποία ξεχώρισαν χάρη στην ιδιαίτερη λεπτομέρεια που θυμίζει δίχτυ (mesh details), ένα από τα μεγαλύτερα trends της σεζόν. Η υφή αυτή έδωσε μια σύγχρονη, edgy νότα στο ρομαντικό σύνολο. Για να ολοκληρώσει το look της, πρόσθεσε ένα λαμπερό χρυσό τσαντάκι και διακριτικά χρυσά κοσμήματα που έπιαναν διακριτικά το φως του ηλιοβασιλέματος.

Το beauty look της απόλυτης χαλάρωσης

Στο κομμάτι του μακιγιάζ και των μαλλιών, η Κατερίνα Καινούργιου κινήθηκε σε sunkissed, φυσικά μονοπάτια. Το μακιγιάζ της ήταν βασισμένο σε απαλούς, γήινους τόνους, δίνοντας έμφαση στη φυσική φρεσκάδα και τη λάμψη. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια χαλαρή, επιμελώς ατημέλητη κοτσίδα, αφήνοντας μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της, ολοκληρώνοντας ιδανικά ένα hairstyle που συνδυάζει την πρακτικότητα με την κομψότητα των διακοπών.

Διάβασε επίσης: