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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 26.07.2026

5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

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Αυτά είναι τα τραγούδια που μόλις ακουστούν σε βάζουν αμέσως σε mood διακοπών, ακόμα κι αν είσαι μακριά από τη θάλασσα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το "Despacito" είναι ύμνος διακοπών, συνδέεται με καλοκαιρινές νύχτες και παραλίες.
  • Το "Calma" προσφέρει χαλαρό ρυθμό, τροπική ατμόσφαιρα και αίσθηση νησιού.
  • Το "I Gotta Feeling" δημιουργεί διάθεση για διασκέδαση και συνδέεται με καλοκαιρινές βραδιές.
  • Το "Wake Me Up" του Avicii ταιριάζει σε ταξίδια και στιγμές ελευθερίας.
  • Το "Summer" του Calvin Harris είναι χαρακτηριστικό καλοκαιρινό τραγούδι για διακοπές και εξόδους.
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Το καλοκαίρι δεν έχει μόνο μυρωδιές και εικόνες, έχει και τον δικό του ήχο. Είναι εκείνες οι μελωδίες που μόλις ξεκινήσουν σε κάνουν να σκέφτεσαι θάλασσα, διακοπές, ανοιχτούς δρόμους και βραδιές που δεν θέλεις να τελειώσουν. Κάποια τραγούδια έχουν καταφέρει να γίνουν κάτι περισσότερο από απλές επιτυχίες – έγιναν η μουσική υπόκρουση των πιο ανέμελων στιγμών μας. Από τα ακουστικά στην παραλία και τις βόλτες με το αυτοκίνητο μέχρι τα beach bars και τα καλοκαιρινά πάρτι, αυτά τα κομμάτια επιστρέφουν κάθε χρόνο στο repeat και μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε τόσο πολύ αυτή την εποχή.

Κάθε καλοκαίρι η μουσική έχει τη δική της μαγεία. Νέα hits εμφανίζονται, όμως κάποια τραγούδια επιστρέφουν ξανά και ξανά στις playlists μας, σαν μια μουσική συνήθεια που δεν αλλάζει ποτέ. Είναι οι μελωδίες που συνδέονται με διακοπές, ταξίδια, έρωτες και στιγμές που θέλεις να κρατήσεις λίγο περισσότερο. Αυτά είναι 5 ξένα τραγούδια που έχουν κερδίσει τη δική τους θέση στο καλοκαιρινό μας soundtrack και δύσκολα τα ακούμε μόνο μία φορά.

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1. Despacito: Το τραγούδι που έκανε όλο τον κόσμο να χορεύει

Λίγα τραγούδια έχουν καταφέρει να συνδεθούν τόσο έντονα με το καλοκαίρι όσο το «Despacito». Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, έγινε ο απόλυτος ύμνος των διακοπών, γεμίζοντας παραλίες, πάρτι και playlists σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ρυθμός του, η latin διάθεση και η αίσθηση ανεμελιάς το κάνουν ένα από εκείνα τα κομμάτια που αρκεί να ακουστούν για να θυμηθείς καλοκαιρινές νύχτες και στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

2. Calma (Remix): Η μελωδία που μυρίζει ήλιο και διακοπές

Το «Calma» έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που ψάχνεις σε ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Χαλαρός ρυθμός, τροπική ατμόσφαιρα και μια διάθεση που σε κάνει να νιώθεις πως βρίσκεσαι ήδη σε κάποιο νησί. Είναι το κομμάτι που ταιριάζει στις χαλαρές ώρες της ημέρας, σε μια βόλτα δίπλα στο νερό ή σε ένα ηλιοβασίλεμα με καλή παρέα.

3. I Gotta Feeling: Το τραγούδι που σημαίνει πάρτι

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη στιγμή για να λειτουργήσουν. Το «I Gotta Feeling» είναι ένα από αυτά. Από το πρώτο ρεφρέν δημιουργεί αμέσως διάθεση για διασκέδαση και έχει συνδεθεί με αμέτρητες καλοκαιρινές βραδιές. Είναι το τραγούδι που μπαίνει όταν η παρέα έχει ήδη ξεκινήσει να περνά καλά και όλοι ξέρουν πως η νύχτα μόλις αρχίζει.

4. Wake Me Up: Η μελωδία των καλοκαιρινών ταξιδιών

Το «Wake Me Up» του Avicii κατάφερε να ενώσει την ηλεκτρονική μουσική με τον ήχο της country και να δημιουργήσει ένα τραγούδι που ακούγεται διαφορετικό κάθε φορά. Η αισιόδοξη μελωδία του ταιριάζει απόλυτα σε ταξίδια, δρόμους χωρίς συγκεκριμένο προορισμό και εκείνες τις καλοκαιρινές στιγμές όπου νιώθεις ελεύθερος.

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5. Summer: Το τραγούδι που έγινε ο ήχος κάθε καλοκαιρινού ταξιδιού

Από τον πρώτο κιόλας ρυθμό, το «Summer» του Calvin Harris φέρνει στο μυαλό εικόνες από ανοιχτούς δρόμους, ήλιο, παραλίες και εκείνες τις ανέμελες στιγμές που θέλεις να κρατήσεις λίγο περισσότερο. Κυκλοφόρησε το 2014 και πολύ γρήγορα έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας. Με τη φωτεινή του μελωδία και τη δυναμική ηλεκτρονική παραγωγή του, έγινε το απόλυτο soundtrack για διακοπές, beach bars και βραδινές εξόδους. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που, ακόμη και χρόνια μετά, αρκεί να ακουστούν για να σε μεταφέρουν αμέσως σε μια καλοκαιρινή ημέρα γεμάτη ελευθερία και καλή διάθεση.

Τα τραγούδια που κάνουν το καλοκαίρι να κρατά λίγο περισσότερο

Η μουσική έχει έναν μοναδικό τρόπο να κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις. Ένα τραγούδι μπορεί να σε επιστρέψει σε μια παραλία, σε μια παρέα, σε ένα ταξίδι ή σε μια στιγμή που νόμιζες πως είχε χαθεί στον χρόνο. Αυτός είναι και ο λόγος που κάποια ξένα καλοκαιρινά hits δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μπορεί να περάσουν χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία, όμως κάθε φορά που ακούγονται ξανά, φέρνουν μαζί τους την ίδια αίσθηση: ήλιο, χαμόγελα, ελευθερία και εκείνη τη μοναδική διάθεση που μόνο το καλοκαίρι μπορεί να δημιουργήσει.

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Καλοκαίρι 2026 τραγούδια
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