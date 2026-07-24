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Μουσική 24.07.2026

Μαντώ Κουντούρη: Η μεγάλη νικήτρια του NYXDrop 1 παρουσιάζει το πρώτο της τραγούδι «Κακή επιρροή»

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Η Μαντώ Κουντούρη, μεγάλη νικήτρια του NYXDrop 1, παρουσιάζει το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Κακή επιρροή»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Μαντώ Κουντούρη, νικήτρια του NYXDrop, κυκλοφορεί το πρώτο της τραγούδι «Κακή επιρροή».
  • Το τραγούδι είναι ένα δυναμικό, σύγχρονο pop με καλοκαιρινό χαρακτήρα.
  • Τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης ΜΕΘ Κουινέλης, τους στίχους η Μαντώ Κουντούρη.
  • Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, με επίσημο music video σκηνοθετημένο δίπλα στη θάλασσα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαντώ Κουντούρη, η μεγάλη νικήτρια του πρώτου NYXDrop, του πρωτοποριακού talent show της  NYX Professional Makeup, που ξεχώρισε μέσα από το TikTok και ανέδειξε νέα μουσικά ταλέντα, κάνει σήμερα το επίσημο δισκογραφικό της ντεμπούτο με το ολοκαίνουργιο single «Κακή επιρροή».

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Πρόκειται για ένα δυναμικό, σύγχρονο pop τραγούδι με έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα, που αναδεικνύει τη φρέσκια ερμηνεία και τη μοναδική προσωπικότητα της Μαντούς, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πολλά υποσχόμενης μουσικής διαδρομής.

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Τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης ΜΕΘ Κουινέλης, ενώ τους στίχους η ίδια η Μαντώ Κουντούρη, χαρίζοντας στο τραγούδι μια προσωπική και αυθεντική ταυτότητα. Την παραγωγή, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Βασίλης Κουμεντάκος, διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο και δυναμικό ήχο.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού, παρουσιάζεται και το επίσημο music video, στο οποίο υπογράφει τη σκηνοθεσία ο Κώστας Γρηγορακάκης. Γυρισμένο σε καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, το video clip αποτυπώνει τη ζωντάνια, την ανεμελιά και την ενέργεια του τραγουδιού, με τη Μαντώ να μας μεταφέρει στο απόλυτο καλοκαιρινό mood.

Με την «Κακή Επιρροή», η Μαντώ Κουντούρη κάνει το πρώτο της μεγάλο δισκογραφικό βήμα, επιβεβαιώνοντας πως η νίκη της στο NYXDrop ήταν μόνο η αρχή.

Το «Κακή Επιρροή» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://MantoKountouri.lnk.to/KakiEpirroi

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NyxDrop Μαντώ Κουντούρη μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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