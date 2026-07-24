Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 24.07.2026

Νέο rap era unlocked: Fly Lo και Toquel ετοιμάζουν το «Ilegal 2»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το sequel του «Ilegal» έρχεται με τον Fly Lo και τον Toquel να ετοιμάζουν νέα συνεργασία που περιμένουν οι fans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Fly Lo ανακοίνωσε το «Ilegal 2» με τον Toquel, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans.
  • Ο Fly Lo ετοιμάζει επίσης δύο προσωπικά albums για την επόμενη περίοδο.
  • Υπάρχει πιθανότητα για ένα ακόμη collab EP από τον Fly Lo, με περισσότερες συνεργασίες.
  • Η πρώτη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μεγάλα νέα για την ελληνική rap σκηνή αποκάλυψε ο Fly Lo, καθώς φαίνεται πως ετοιμάζει την επιστροφή ενός από τα collabs που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε μέσα από το προσωπικό του κανάλι τις κινήσεις του για τη νέα σεζόν, αποκαλύπτοντας πως το «Ilegal 2» με τον Toquel βρίσκεται στα σχέδιά του. Η είδηση προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό στους fans, που περιμένουν να ακούσουν ξανά τη χημεία των δύο artists. Το sequel ενός τόσο χαρακτηριστικού track ήταν κάτι που πολλοί ήθελαν να δουν να συμβαίνει.

https://www.instagram.com/rapbase.gr/
https://www.instagram.com/rapbase.gr/

Ο Fly Lo φαίνεται πως έχει ένα ιδιαίτερα γεμάτο μουσικό πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες, με αρκετές νέες κυκλοφορίες να βρίσκονται στα σκαριά. Εκτός από τη νέα συνεργασία με τον Toquel, ο ίδιος αποκάλυψε πως ετοιμάζει και δύο προσωπικά albums, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες του κοινού. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη ένα μεγάλο project με τη μορφή collab EP.

Διάβασε επίσης: Το πιο cute throwback της ελληνικής rap σκηνής με τον Rack και τη Nemesis είναι γεγονός

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το Broadcast Channel του Fly Lo, όπου μοιράστηκε με τους fans του τα επόμενα βήματά του. Με τη νέα σεζόν να αναμένεται γεμάτη μουσικές εκπλήξεις, το «Ilegal 2» φαίνεται πως είναι μόνο ένα από τα πολλά projects που θα απασχολήσουν την ελληνική rap σκηνή το επόμενο διάστημα.

https://www.instagram.com/rapbase.gr/
https://www.instagram.com/rapbase.gr/

Η πρώτη συνεργασία Fly Lo και Toquel είχε ξεχωρίσει ιδιαίτερα στο ελληνικό rap κοινό, δημιουργώντας ένα track που συζητήθηκε και αγαπήθηκε από τους fans. Τώρα, η ανακοίνωση για το «Ilegal 2» δημιουργεί νέα ανυπομονησία, καθώς όλοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η δεύτερη πλευρά της ιστορίας.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν αποδείξει πως όταν ενώνουν τα διαφορετικά τους styles μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το νέο sequel αναμένεται να κρατήσει την ενέργεια του πρώτου κομματιού, αλλά πιθανότατα θα φέρει και νέα στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη σημερινή rap σκηνή.

Νέα albums και εκπλήξεις από τον Fly Lo

Εκτός από το πολυαναμενόμενο «Ilegal 2», ο Fly Lo ετοιμάζει δύο solo albums, δείχνοντας πως η επόμενη περίοδος θα είναι γεμάτη νέα μουσική. Οι προσωπικές του κυκλοφορίες αναμένεται να παρουσιάσουν ακόμη περισσότερο τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

toquel
https://www.instagram.com/toquel/

Παράλληλα, ο rapper αποκάλυψε πως υπάρχει πιθανότητα να κυκλοφορήσει και ένα νέο collab EP, κάτι που θα μπορούσε να φέρει ακόμη περισσότερες συνεργασίες και εκπλήξεις για το κοινό του.

https://www.instagram.com/fly_lo247/
https://www.instagram.com/fly_lo247/

Με το δικό του label να συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πορείας του, ο Fly Lo δείχνει έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του διαδρομή. Το «Ilegal 2» με τον Toquel, τα solo albums και τα επόμενα projects δημιουργούν ήδη μεγάλο hype.

Toquel Spotify
https://www.instagram.com/toquel/

Οι fans πλέον περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες κυκλοφορίας και τις νέες κινήσεις του, καθώς όλα δείχνουν πως η επόμενη σεζόν θα είναι γεμάτη ελληνικό rap.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fly Lo Toquel
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Elsa Hosk: Γέννησε το δεύτερο παιδί της στον κήπο της κάτω από το φεγγάρι

Elsa Hosk: Γέννησε το δεύτερο παιδί της στον κήπο της κάτω από το φεγγάρι

24.07.2026
Επόμενο
Η Charli XCX επέστρεψε και το «Music, Fashion, Film» είναι ήδη το νέο μας obsession

Η Charli XCX επέστρεψε και το «Music, Fashion, Film» είναι ήδη το νέο μας obsession

24.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Charli XCX επέστρεψε και το «Music, Fashion, Film» είναι ήδη το νέο μας obsession
Μουσικά Νέα

Η Charli XCX επέστρεψε και το «Music, Fashion, Film» είναι ήδη το νέο μας obsession

24.07.2026
Ο ΛΕΞ ένωσε δυνάμεις με τον Ηγεμόνα και το «EURO» μόλις έσκασε
Μουσικά Νέα

Ο ΛΕΞ ένωσε δυνάμεις με τον Ηγεμόνα και το «EURO» μόλις έσκασε

24.07.2026
Άννα Βίσση x ARGY: Μόλις κυκλοφόρησε το απόλυτο καλοκαιρινό hit «Όλο πιο πάνω»
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση x ARGY: Μόλις κυκλοφόρησε το απόλυτο καλοκαιρινό hit «Όλο πιο πάνω»

24.07.2026
«My Humps»: Το αμφιλεγόμενο hit των Black Eyed Peas που μετά από 20 χρόνια μπήκε στα charts
Μουσικά Νέα

«My Humps»: Το αμφιλεγόμενο hit των Black Eyed Peas που μετά από 20 χρόνια μπήκε στα charts

24.07.2026
«Pretty Woman» και Roxette: Το τραγούδι που έγινε διαχρονικό hit μετά από 40 χρόνια
Μουσικά Νέα

«Pretty Woman» και Roxette: Το τραγούδι που έγινε διαχρονικό hit μετά από 40 χρόνια

24.07.2026
Οι Oasis εκθρονίζουν τους Beatles στα επίσημα charts όλων των εποχών
Μουσικά Νέα

Οι Oasis εκθρονίζουν τους Beatles στα επίσημα charts όλων των εποχών

24.07.2026
Destiny’s Child alert: Ακυκλοφόρητα remixes έρχονται σύντομα
Μουσικά Νέα

Destiny’s Child alert: Ακυκλοφόρητα remixes έρχονται σύντομα

23.07.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Τα VIP τραπέζια των 100.000 δολαρίων σε φιλανθρωπικό gala
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τα VIP τραπέζια των 100.000 δολαρίων σε φιλανθρωπικό gala

23.07.2026
Δεν ήταν στο setlist: Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδά με ιερέα και το βίντεο κάνει το γύρο του internet
Μουσικά Νέα

Δεν ήταν στο setlist: Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδά με ιερέα και το βίντεο κάνει το γύρο του internet

23.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς