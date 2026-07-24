Νέο rap era unlocked: Fly Lo και Toquel ετοιμάζουν το «Ilegal 2»

Το sequel του «Ilegal» έρχεται με τον Fly Lo και τον Toquel να ετοιμάζουν νέα συνεργασία που περιμένουν οι fans

Με μια ματιά Ο Fly Lo ανακοίνωσε το «Ilegal 2» με τον Toquel, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans.

Ο Fly Lo ετοιμάζει επίσης δύο προσωπικά albums για την επόμενη περίοδο.

Υπάρχει πιθανότητα για ένα ακόμη collab EP από τον Fly Lo, με περισσότερες συνεργασίες.

Η πρώτη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μεγάλα νέα για την ελληνική rap σκηνή αποκάλυψε ο Fly Lo, καθώς φαίνεται πως ετοιμάζει την επιστροφή ενός από τα collabs που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε μέσα από το προσωπικό του κανάλι τις κινήσεις του για τη νέα σεζόν, αποκαλύπτοντας πως το «Ilegal 2» με τον Toquel βρίσκεται στα σχέδιά του. Η είδηση προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό στους fans, που περιμένουν να ακούσουν ξανά τη χημεία των δύο artists. Το sequel ενός τόσο χαρακτηριστικού track ήταν κάτι που πολλοί ήθελαν να δουν να συμβαίνει.

Ο Fly Lo φαίνεται πως έχει ένα ιδιαίτερα γεμάτο μουσικό πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες, με αρκετές νέες κυκλοφορίες να βρίσκονται στα σκαριά. Εκτός από τη νέα συνεργασία με τον Toquel, ο ίδιος αποκάλυψε πως ετοιμάζει και δύο προσωπικά albums, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες του κοινού. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη ένα μεγάλο project με τη μορφή collab EP.

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Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το Broadcast Channel του Fly Lo, όπου μοιράστηκε με τους fans του τα επόμενα βήματά του. Με τη νέα σεζόν να αναμένεται γεμάτη μουσικές εκπλήξεις, το «Ilegal 2» φαίνεται πως είναι μόνο ένα από τα πολλά projects που θα απασχολήσουν την ελληνική rap σκηνή το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη συνεργασία Fly Lo και Toquel είχε ξεχωρίσει ιδιαίτερα στο ελληνικό rap κοινό, δημιουργώντας ένα track που συζητήθηκε και αγαπήθηκε από τους fans. Τώρα, η ανακοίνωση για το «Ilegal 2» δημιουργεί νέα ανυπομονησία, καθώς όλοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η δεύτερη πλευρά της ιστορίας.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν αποδείξει πως όταν ενώνουν τα διαφορετικά τους styles μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το νέο sequel αναμένεται να κρατήσει την ενέργεια του πρώτου κομματιού, αλλά πιθανότατα θα φέρει και νέα στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη σημερινή rap σκηνή.

Νέα albums και εκπλήξεις από τον Fly Lo

Εκτός από το πολυαναμενόμενο «Ilegal 2», ο Fly Lo ετοιμάζει δύο solo albums, δείχνοντας πως η επόμενη περίοδος θα είναι γεμάτη νέα μουσική. Οι προσωπικές του κυκλοφορίες αναμένεται να παρουσιάσουν ακόμη περισσότερο τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Παράλληλα, ο rapper αποκάλυψε πως υπάρχει πιθανότητα να κυκλοφορήσει και ένα νέο collab EP, κάτι που θα μπορούσε να φέρει ακόμη περισσότερες συνεργασίες και εκπλήξεις για το κοινό του.

Με το δικό του label να συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πορείας του, ο Fly Lo δείχνει έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του διαδρομή. Το «Ilegal 2» με τον Toquel, τα solo albums και τα επόμενα projects δημιουργούν ήδη μεγάλο hype.

Οι fans πλέον περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες κυκλοφορίας και τις νέες κινήσεις του, καθώς όλα δείχνουν πως η επόμενη σεζόν θα είναι γεμάτη ελληνικό rap.

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