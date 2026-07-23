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Μουσική 23.07.2026

Το πιο cute throwback της ελληνικής rap σκηνής με τον Rack και τη Nemesis είναι γεγονός

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Ο Rack και η Nemesis εμφανίζονται σε ένα σπάνιο παιδικό throwback video από το 2006 μαζί με τον μπαμπά τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ένα βίντεο από το 2006 με τον Rack και τη Nemesis ως παιδιά έχει γίνει viral.
  • Το βίντεο δείχνει μια άγνωστη, προσωπική οικογενειακή στιγμή τους, πριν την καριέρα τους.
  • Οι fans σχολιάζουν την πορεία των δύο αδελφών από την παιδική ηλικία στην επιτυχία.
  • Το throwback συνδέεται με τον Λεκτικό και παλαιότερη εποχή της ελληνικής rap σκηνής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα σπάνιο throwback video από το 2006 έχει επιστρέψει στα social media και έχει προκαλέσει νοσταλγία στους fans της ελληνικής rap σκηνής. Στο βίντεο εμφανίζονται ο μικρός Rack και η αδελφή του Nemesis, σε μία οικογενειακή στιγμή μαζί με τον πατέρα τους, πολύ πριν τα δύο ονόματα αποκτήσουν τη δική τους θέση στη μουσική. Το απόσπασμα έχει γίνει viral, καθώς δείχνει μία άγνωστη και πιο προσωπική πλευρά των δύο καλλιτεχνών. Είναι μία μικρή «χρονοκάψουλα» που μεταφέρει το κοινό πίσω σε μία άλλη εποχή.

https://www.instagram.com/rack.barcode/
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Το βίντεο συνδέεται με τραγούδι του Λεκτικού και αποτελεί ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από τα παιδικά χρόνια του Rack και της Nemesis. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις μουσικές σκηνές, οι δυο τους εμφανίζονται ως παιδιά, σε μία απλή οικογενειακή στιγμή που σήμερα αποκτά διαφορετική σημασία για τους fans τους. Η επανεμφάνιση του clip έκανε πολλούς να σχολιάσουν την πορεία που ακολούθησαν τα δύο αδέρφια μέσα στα χρόνια.

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Ο Rack έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της νέας ελληνικής rap γενιάς, ενώ η Nemesis έχει επίσης ξεχωρίσει μέσα από τη δική της παρουσία στη μουσική σκηνή. Το viral βίντεο δίνει στους θαυμαστές την ευκαιρία να δουν μία πλευρά τους που σπάνια εμφανίζεται δημόσια: εκείνη της παιδικής ηλικίας, πριν από την επιτυχία, τις κυκλοφορίες και τα μεγάλα stages.

Η στιγμή αυτή έχει ιδιαίτερη αξία και για τους fans της ελληνικής hip hop κουλτούρας, καθώς θυμίζει πως πίσω από κάθε καλλιτέχνη υπάρχει μία προσωπική ιστορία και μία διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν γνωρίσει την αναγνωρισιμότητα. Το γεγονός ότι το απόσπασμα συνδέεται με τον Λεκτικό και μία παλαιότερη εποχή της rap σκηνής κάνει το throwback ακόμη πιο ξεχωριστό.

https://www.instagram.com/rack.barcode/
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Το viral video με τον μικρό Rack και τη Nemesis αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως οι πιο αυθεντικές στιγμές από το παρελθόν μπορούν να επιστρέψουν και να αγαπηθούν ξανά από μία νέα γενιά μέσα από τα social media.

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Nemesis Rack Throwback
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