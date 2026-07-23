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Μουσική 23.07.2026

Αν αγαπάς την R&B, το νέο album της Victoria Monét πρέπει να μπει στη λίστα σου

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Η Victoria Monét ανακοίνωσε το νέο album Frequency of Love και κυκλοφόρησε το πρώτο του single «Reach out»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Victoria Monét ανακοίνωσε το δεύτερο album της, «Frequency of Love», που κυκλοφορεί 2 Οκτωβρίου.
  • Το νέο single «Reach out» κυκλοφόρησε με music video, σε παραγωγή Kaytranada και D'Mile.
  • Το πρόσφατο single «Let Me» έφτασε στην κορυφή του Billboard Adult R&B Airplay.
  • Το νέο album διαδέχεται το βραβευμένο με Grammy «Jaguar II».
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Η Victoria Monét είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι το δεύτερο studio album της, με τίτλο «Frequency of Love», θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ολοκαίνουργιας μουσικής εποχής. Μαζί με την ανακοίνωση, χάρισε στους fans και το πρώτο δείγμα της νέας της δουλειάς μέσα από το ολοκαίνουργιο single «Reach out».

https://www.instagram.com/victoriamonet/
https://www.instagram.com/victoriamonet/

Το τραγούδι φέρει την υπογραφή των Kaytranada και D’Mile στην παραγωγή, ενώ συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video σε σκηνοθεσία του Dave Meyers. Στο clip, η Victoria Monét πρωταγωνιστεί φορώντας ένα total black look, πλαισιωμένη από μια ομάδα χορευτών σε μια εντυπωσιακή χορογραφία που δίνει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο τραγούδι. Η ίδια ευχαρίστησε δημόσια όλους τους συντελεστές, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ένα πραγματικό έργο τέχνης.

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Η ανακοίνωση του νέου album έρχεται σε μια ιδιαίτερα δυνατή περίοδο για τη Victoria Monét. Το πρόσφατο single «Let Me» κατέκτησε την κορυφή του Billboard Adult R&B Airplay, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία της μετά τα Grammy όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Οι προσδοκίες για το Frequency of Love είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές.

Το νέο album διαδέχεται το πολυβραβευμένο Jaguar II, τον δίσκο που χάρισε στη Victoria Monét τις πρώτες της νίκες στα Grammy, ανάμεσά τους το Best R&B Album και το Best New Artist. Μέσα από τραγούδια όπως τα «On My Mama» και «Smoke», η τραγουδίστρια κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης R&B σκηνής.

https://www.instagram.com/victoriamonet/
https://www.instagram.com/victoriamonet/

Παράλληλα με τις προσωπικές της κυκλοφορίες, η Victoria Monét συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Bruno Mars στην ευρωπαϊκή περιοδεία του, συμμετέχοντας ως special guest μαζί με τον Anderson .Paak. Η περιοδεία ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες στο Wembley Stadium του Λονδίνου, λίγο πριν η ίδια στρέψει αποκλειστικά την προσοχή της στο νέο της album.

Με το «Reach out» να δίνει τον τόνο και το Frequency of Love να πλησιάζει, όλα δείχνουν πως η Victoria Monét ετοιμάζεται να χαρίσει στους fans της ακόμη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα R&B albums της χρονιάς.

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album Victoria Monét
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